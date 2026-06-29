ONIWINES: l’enoturismo come strumento di conoscenza

– Redazione Centrale TdG –

Sei cantine, sei destinazioni per vivere il vino attraverso visite, degustazioni e prodotti tipici

Creare connessioni autentiche tra vino, territorio e persone. Accogliere visitatori, offrire occasioni di scoperta e di approfondimento del luogo per trasformare la visita in un’esperienza che racconta la ricchezza e la diversità dei territori italiani. È questa la visione che guida Oniwines nel percorso di sviluppo dell’enoturismo attraverso le proprie cantine.

Grazie alle sei tenute, distribuite in alcune delle più importanti aree vitivinicole del Paese, Oniwines propone un modello di ospitalità che mette al centro l’identità e l’unicità del territorio. Ogni cantina rappresenta un microcosmo da cui osservare le caratteristiche ambientali e culturali che rendono ogni realtà diversa dalle altre, offrendo ai visitatori un viaggio che attraversa l’Italia del vino da nord a sud.

Ogni cantina interpreta l’enoturismo secondo la propria vocazione, facendo della visita un momento di scoperta del paesaggio, delle persone e delle produzioni che caratterizzano ogni territorio, in un percorso che unisce cultura e sensorialità. Le visite guidate tra vigneti e cantine accompagnano gli ospiti alla scoperta della storia, delle tradizioni e delle peculiarità produttive di ogni realtà, mentre le degustazioni dei vini si affiancano a una selezione di prodotti tipici locali, espressione della cultura gastronomica del territorio. In alcune tenute, l’esperienza può completarsi con attività di approfondimento dedicate alle eccellenze enogastronomiche e, dove previsto, con la possibilità di soggiornare immersi nei vigneti.

Questo approccio prende forma attraverso un percorso ideale che collega le diverse realtà del Gruppo, ciascuna interprete di un particolare territorio e delle sue peculiarità: