Olitalia torna in TV con “Mica pizza e fichi”

Su La7 vanno in onda le nuove puntate del format televisivo condotto da Tinto che celebra la pizza e i pizzaioli.

Olitalia con Frienn e la linea I Dedicati ne è protagonista.

Dal 17 ottobre 2021, ogni domenica alle 11:50, torna su La7 Mica pizza e fichi, il format dedicato a uno dei simboli dell’identità culturale italiana e uno dei cibi nazionali più noti, amati e celebrati nel mondo: la pizza.

Olitalia, azienda forlivese che da oltre trent’anni produce e commercializza oli che è risultata dall’ultima ricerca realizzata da Nielsen tra marzo e settembre 2020 la marca di olio più utilizzata nelle cucine e sulle tavole degli esercizi commerciali del canale Ho.Re.Ca, sarà ancora una volta tra i protagonisti di questo format, in particolar modo grazie a Frienn e alla linea I Dedicati.

Frienn, l’olio da frittura da filiera 100% italiana certificata, pensato e realizzato in collaborazione con lo Chef Pasquale Torrente, soprannominato il “Re del fritto”. Frienn nasce da un lungo percorso di ricerca e sviluppo, la cui formulazione innovativa a base di olio di semi di girasole alto oleico, antiossidanti in parte estratti dal rosmarino, gli conferisce proprietà uniche, tra le quali un elevato punto di fumo, elevata stabilità alle alte temperature e totale assenza di schiuma in frittura e senza cattivi odori. Il comportamento dell’olio in frittura è stato inoltre valutato dal Dipartimento di Scienze e Tecnologie agro-alimentari dell’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna.

I Dedicati è, invece, la linea di oli extravergine d’oliva composta da cinque referenze specifiche per abbinamenti con piatti di pesce, carne, pasta, verdure e pizza. Tutti gli oli extravergini di oliva sono buoni, se di qualità, ma questo, non necessariamente ne delinea un qualsiasi uso in cucina. Alcuni oli, infatti, per le proprietà specifiche che li contraddistinguono, sono piuttosto versatili ed adatti ad ogni impiego, altri, invece, sono più adatti con alcune materie prime particolari o in alcune preparazioni. I Dedicati rispondono a questa necessità. Sono il risultato di un lungo percorso di ricerca condotto da un team interno di assaggiatori professionisti e il reparto ricerca e sviluppo Olitalia in collaborazione con un team internazionale di chef. Ogni referenza della linea è contraddistinta da uno specifico profilo sensoriale che la rendono adatta per essere abbinata a specifiche pietanze ed un ingrediente fondamentale di ogni preparazione.

Alla guida del programma troviamo, come sempre, il bravo Tinto che per dieci puntate accompagnerà i telespettatori in un viaggio in cui il mondo della cucina incontrerà e si fonderà con quello della narrativa. Gli ospiti saranno scrittori e scrittrici pronti ad assaggiare i menù dei più grandi pizzaioli italiani. Si creerà così un incontro tra due talenti diversi, quello di chi sa emozionare con i sapori e quello di chi lo fa con le parole.

Il cast sarà composto dai più talentuosi pizzaioli italiani: Lorenzo Sirabella, Domenico Fortino, Antonio Pappalardo, Luca Mastracci, Salvatore Lionello, Friedrick Schmuck, Cristian Marasco, Gennaro Battiloro, Gianni Di Lella, Arcangelo Zulli, Giovanni Mandara, Renata Stiko, Pierluigi Police, Massimiliano Ciaffone, Pierangelo Chifari, Massimiliano Prete, Massimo Giovannini, Alessandro Plastina, Salvatore Gatta, Tommaso Vatti. Gli scrittori che assaggeranno con Tinto le creazioni dei pizzaioli saranno: Anna Premoli, Federico Palmaroli, Giulio Mosca, Diego Galdino, Marco Buticchi, Fulvio Risuleo, Pierfrancesco Poggi, Annarita Briganti, Paolo Di Paolo, Wallie.

MICA PIZZA E FICHI è un programma prodotto per La7 da RG FACTORY.

Sito web per rivedere le puntate https://www.la7.it/mica-pizza-e-fichi

Redazione Centrale TdG