Olimpiadi Milano Cortina 2026: Jimmy Pessina, da pilota di bob a reporter

In vista delle Olimpiadi Milano Cortina 2026, il Comune di Rho organizza numerose iniziative. Una di queste, fortemente voluta dal Sindaco Andrea Orlandi e dall’assessore Alessandra Borghetti, sarà l’incontro con il rhodense Jimmy Pessina, dal titolo “Da pilota di bob a reporter”.


Il 22 novembre 2025, alle ore 21, al Teatro Civico di piazza Jannacci 1, intervistato da Settegiorni, il reporter Giancarlo Pessina, per tutti da sempre Jimmy, ricorderà le sue avventure sportive: è entrato nella nazionale italiana di bob nel 1967 come riserva e nel 1968 come pilota titolare e vi è rimasto fino al 1973.

Nell’estate 1969, ottenne l’abilitazione della Federazione Italiana Cronometristi, che gli consentì di rimanere nel mondo dello sport spaziando dall’atletica, allo sci, all’automobilismo fino al 1986.

Dal 1987 ad oggi esercita la professione di giornalista e fotografo realizzando reportage in tutto il globo, Corea del Nord compresa, per importanti magazine nazionali e internazionali.

