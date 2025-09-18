Turismo del Gusto
Non sempre le multe sono salate…a Torino ce ne sono anche di dolci!

Aria gelateria lancia un flash mob dolce e divertente: “ti faccio una multina!”

ARIA – la cartolina

In un mondo dove la leggerezza è un bene prezioso, Aria Gelateria crede che il gelato debba essere più di un semplice alimento: un momento di gioia, un sorriso inaspettato. Con questa filosofia, l’azienda lancia un’iniziativa unica nel suo genere, trasformando un’esperienza tipicamente spiacevole in un gesto di pura dolcezza.

La dolce “multina”

“Ti faccio una multina!” è il nome del flash mob ideato da Aria Gelateria, che prende ispirazione da un oggetto che tutti temono: la multa sul parabrezza. L’idea è semplice e geniale: sostituire l’amarezza di una sanzione con la dolcezza di un premio.

I passanti e conducenti di alcune zone della città troveranno sul parabrezza delle loro auto un finto verbale. Lontano dal rovinare la giornata, questo “verbale” è un invito speciale a visitare la gelateria e a ritirare una vaschetta di gelato, approfittando di uno sconto esclusivo.

Gelato

Crediamo che il gelato sia un gioco, un modo per alleggerire la quotidianità”, commentano Davide Ferrero e Roberto Speranza, founders di Aria Gelateria. Abbiamo voluto trasformare qualcosa di noioso e amaro come una multa in unoccasione per sorridere. Perché una punizione che finisce col gelato, beh, è la più bella di tutte”.

L’iniziativa non solo sorprende e diverte, ma rafforza il messaggio di Aria Gelateria: la qualità dei prodotti si sposa con una filosofia che mette al centro il benessere e la felicità dei propri clienti. L’evento vuole essere un promemoria che, anche nelle piccole seccature della vita, c’è sempre spazio per un momento di dolcezza.

Davide Ferrero e Roberto Speranza, i due giovani professionisti del gelato artigianale torinese aprono nel maggio 2022 la loro prima gelateria in Via Santa Giulia 32/F – diventata in breve tempo una delle gelaterie artigianali di riferimento per Torino e non solo – e nella primavera del 2025 raddoppiano con un altro punto goloso in Via Tripoli 33/B con riscontri davvero positivi.

“Aria è il progetto di gelateria che ho voluto realizzare con il mio carissimo amico e collega, Roberto Speranza” – racconta Davide Ferrero – “Roberto, dopo aver lavorato per Amorino a Parigi e poi da Mara dei Boschi, ha collaborato con Alberto Marchetti come responsabile di laboratorio e ricerca. Un progetto che fino al 6 Maggio 2022 è rimasto un po’ il nostro sogno nel cassetto, quando finalmente abbiamo aperto nel quartiere Vanchiglia e quest’anno in Santa Rita, quartiere molto importante per la città di Torino. Siamo molto soddisfatti dell’immediato successo, ma abbiamo già in mente qualche altra nuova iniziativa”.

Roberto Speranza e Davide Ferrero

Aria Gelateria è il frutto di anni di esperienza e collaborazioni nel settore del gelato e si basa sulla qualità delle proposte e su una attenta selezione delle materie prime per offrire solo prodotti di alto livello. I gusti, scritti su pannelli di lamiera posti in bella evidenza sopra il bancone, si dividono in Classiconi, Sperimentali e Vegani, la proposta e lo studio dei quali nasce dalla volontà di offrire non solo accostamenti particolari, ma anche sapori curiosi, innovativi, sorprendenti e golosi.

L’aria è uno degli ingredienti primari del gelato e per Davide e Roberto questa parola vuole significare, a maggior ragione, “aria nuova in gelateria” ossia l’inizio di un delizioso percorso in un ambiente divertente con proposte fresche, originali e soprattutto buone.

Aria Gelateria è stata giudicata tra le 70 migliori gelaterie d’Italia e premiata con i Tre Coni del Gambero Rosso 2024-2025.

Aria Gelateria

  • Via Santa Giulia 32/F – Torino
  • Via Tripoli 33/B – Torino
  • Tel. 011 19039749
  • www.ariagelateria.it

 

Paolo Alciati
Fonte e immagini: Ufficio Stampa

