Non sempre le multe sono salate…a Torino ce ne sono anche di dolci!

Aria gelateria lancia un flash mob dolce e divertente: “ti faccio una multina!”

In un mondo dove la leggerezza è un bene prezioso, Aria Gelateria crede che il gelato debba essere più di un semplice alimento: un momento di gioia, un sorriso inaspettato. Con questa filosofia, l’azienda lancia un’iniziativa unica nel suo genere, trasformando un’esperienza tipicamente spiacevole in un gesto di pura dolcezza.

“Ti faccio una multina!” è il nome del flash mob ideato da Aria Gelateria, che prende ispirazione da un oggetto che tutti temono: la multa sul parabrezza. L’idea è semplice e geniale: sostituire l’amarezza di una sanzione con la dolcezza di un premio.

I passanti e conducenti di alcune zone della città troveranno sul parabrezza delle loro auto un finto verbale. Lontano dal rovinare la giornata, questo “verbale” è un invito speciale a visitare la gelateria e a ritirare una vaschetta di gelato, approfittando di uno sconto esclusivo.

“Crediamo che il gelato sia un gioco, un modo per alleggerire la quotidianità”, commentano Davide Ferrero e Roberto Speranza, founders di Aria Gelateria. “Abbiamo voluto trasformare qualcosa di noioso e amaro come una multa in un’occasione per sorridere. Perché una punizione che finisce col gelato, beh, è la più bella di tutte”.

L’iniziativa non solo sorprende e diverte, ma rafforza il messaggio di Aria Gelateria: la qualità dei prodotti si sposa con una filosofia che mette al centro il benessere e la felicità dei propri clienti. L’evento vuole essere un promemoria che, anche nelle piccole seccature della vita, c’è sempre spazio per un momento di dolcezza.

Davide Ferrero e Roberto Speranza, i due giovani professionisti del gelato artigianale torinese aprono nel maggio 2022 la loro prima gelateria in Via Santa Giulia 32/F – diventata in breve tempo una delle gelaterie artigianali di riferimento per Torino e non solo – e nella primavera del 2025 raddoppiano con un altro punto goloso in Via Tripoli 33/B con riscontri davvero positivi.

“Aria è il progetto di gelateria che ho voluto realizzare con il mio carissimo amico e collega, Roberto Speranza” – racconta Davide Ferrero – “Roberto, dopo aver lavorato per Amorino a Parigi e poi da Mara dei Boschi, ha collaborato con Alberto Marchetti come responsabile di laboratorio e ricerca. Un progetto che fino al 6 Maggio 2022 è rimasto un po’ il nostro sogno nel cassetto, quando finalmente abbiamo aperto nel quartiere Vanchiglia e quest’anno in Santa Rita, quartiere molto importante per la città di Torino. Siamo molto soddisfatti dell’immediato successo, ma abbiamo già in mente qualche altra nuova iniziativa”.

Aria Gelateria è il frutto di anni di esperienza e collaborazioni nel settore del gelato e si basa sulla qualità delle proposte e su una attenta selezione delle materie prime per offrire solo prodotti di alto livello. I gusti, scritti su pannelli di lamiera posti in bella evidenza sopra il bancone, si dividono in Classiconi, Sperimentali e Vegani, la proposta e lo studio dei quali nasce dalla volontà di offrire non solo accostamenti particolari, ma anche sapori curiosi, innovativi, sorprendenti e golosi.

L’aria è uno degli ingredienti primari del gelato e per Davide e Roberto questa parola vuole significare, a maggior ragione, “aria nuova in gelateria” ossia l’inizio di un delizioso percorso in un ambiente divertente con proposte fresche, originali e soprattutto buone.

Aria Gelateria è stata giudicata tra le 70 migliori gelaterie d’Italia e premiata con i Tre Coni del Gambero Rosso 2024-2025.

Aria Gelateria

Via Santa Giulia 32/F – Torino

Via Tripoli 33/B – Torino

Tel. 011 19039749

www.ariagelateria.it

Paolo Alciati

Fonte e immagini: Ufficio Stampa