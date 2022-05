Nocciolata on the road arriva a Pavia

Continua il viaggio itinerante di Nocciolata Rigoni di Asiago

Bontà biologica e sostenibile

Per Pavia, la Certosa è certamente il fulcro della città, vuoi per la sua splendida struttura monastico rinascimentale, vuoi per le sculture e gli splendidi affreschi che contiene. Ma, a far leva sui giovani è soprattutto la secolare Università, considerata tra le più prestigiose d’Italia e che, oltre alle numerose discipline, ospita un Museo dove sono esposte attrezzature scientifiche e medicali che risalgono addirittura al Medioevo.

La terza tappa di “Nocciolata on the road” coinvolgerà proprio le zone universitarie gli appuntamenti in programma sono:

il 18 maggio in Piazza Leonardo da Vinci;

il 19 maggio al Polo Scientifico Cravino, dalle ore 8.30 alle ore 18.30

OGNI NOCCIOLATA E’ PIU’ BUONA DELL’ALTRA. QUALE LO DECIDI TU”. Questa l’invitante call to action di campagna comunicata attraverso il divertente e inconfondibile truck vintage brandizzato che attraverserà la città e che sarà proprio il tema di queste due giornate.

Protagoniste saranno loro, Nocciolata Classica, Senza Latte (perfetta anche per gli intolleranti al lattosio), la Bianca, dal gusto ricco ma delicato e la nuovissima Crunchy, cremosa e croccante grazie all’aggiunta di un’irresistibile granella di nocciole tostate.

Hostess dedicate prepareranno deliziosi assaggi con le specialità della gamma e tutti potranno scegliere la loro preferita esprimendo un voto che verrà inserito in un totem a forma di barattolo gigante. In questo modo Pavia decreterà la Nocciolata vincitrice per la sua città.

Nocciolata Rigoni di Asiago è biologica al 100%, realizzata con materie prime di altissima qualità e nel pieno rispetto della sostenibilità ambientale. Inoltre aderisce a “1% for the Planet” con la versione Crunchy a sostegno di un progetto ambientale su larga scala.

Per maggiori informazioni visitate il sito www.rigonidiasiago.it

