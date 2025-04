Nivà: una storia di famiglia, un’eccellenza del gelato artigianale

Nuova apertura Piazza Vittorio Veneto 8, Torino

Ci sono storie che nascono dall’amore per la genuinità e la tradizione, come quella di Nivà, una realtà familiare iniziata quasi quarant’anni fa sotto una buona stella – quella Michelin – con il ristorante “Bontan”, aperto da Diana De Benedetti e Silvio Rivolta sulla collina torinese nel 1988. Da allora, l’amore per le materie prime di qualità è la base di un progetto che oggi unisce due generazioni e otto gelaterie tra Torino, la città dove tutto è iniziato, Cannes, Porto e Lisbona.

In questi giorni Nivà ha spostato la sua storica gelateria di Piazza Vittorio Veneto dall’altro lato della piazza, al nr. 8. Il nuovo locale, più grande, incarna perfettamente lo spirito di Nivà e, in uno dei luoghi più figurativi e amati della città, unisce la solidità della tradizione sabauda con la creatività delle nuove generazioni, offrendo ogni giorno prodotti che raccontano una storia autentica fatta di famiglia, passione e qualità.

Oggi il progetto Nivà è seguito da Diana e dai suoi figli, Dalia e Daniel, ognuno con il suo ruolo e tutti accomunati da un’unica grande passione, quella per il cibo. Grazie ai suoi viaggi, Dalia – ex concorrente di MasterChef, oggi foodteller e appassionata viaggiatrice – porta da Nivà nuovi concept e ispirazioni di gusto e rappresenta una fonte inesauribile di creatività e ricerca. Le sue storie di gusto prendono vita anche su Instagram: @daliarivolta.

Daniel, molto spesso dietro il bancone, è l’anima creativa della famiglia e a lui è affidata anche la comunicazione del gruppo. A loro da molti anni si è unito Roberto, ex farmacista che, con grande sapienza mescola ingredienti e studia le ricette trasformando le idee di famiglia in gelati apprezzatissimi anche all’estero.

LA NUOVA GELATERIA NIVÀ IN PIAZZA VITTORIO VENETO: UN DIALOGO TRA STORIA E INNOVAZIONE

Il nuovo locale incarna perfettamente l’anima del marchio: coniugare la tradizione con lo spirito contemporaneo. Le volte storiche dialogano con luci dal design organico e materiali moderni, senza contrasti netti. Elementi tecnologici e decorativi si integrano naturalmente, creando un ambiente immersivo. Il risultato è un luogo che supera la distinzione tra conservazione e innovazione, offrendo un’esperienza sensoriale unica.

LE NOVITA’ PER L’ESTATE 2025

L’apertura della nuova gelateria porta con sé tre importanti novità che segnano un ulteriore passo avanti nella visione di Nivà:

LA “CREMA REALE 1825

Un tributo alla Torino sabauda e, in particolare, a Piazza Vittorio Veneto, cuore elegante della città. La piazza – una delle più grandi d’Europa tra quelle interamente porticate – iniziò a prendere questa forma nei primi decenni dell’Ottocento e vide completarsi la sua ristrutturazione proprio nel 1825. Il progetto urbanistico fu affidato all’architetto Giuseppe Frizzi, esponente del neoclassicismo torinese, che ideò uno spazio monumentale aperto verso il fiume Po, collegando armoniosamente la città storica con i nuovi quartieri in espansione. All’epoca, la piazza fu intitolata a Vittorio Emanuele I di Savoia e concepita come simbolo della rinnovata identità sabauda: ampie proporzioni, simmetria rigorosa, portici continui, facciate eleganti e un perfetto asse prospettico che culmina nella vista sulla chiesa della Gran Madre di Dio, costruita nello stesso periodo per celebrare il ritorno del re dall’esilio.

Il gusto “Crema Reale 1825”, nato dopo un attento studio dei documenti dell’epoca, vuole rievocare quell’atmosfera regale attraverso una combinazione di sapori intensi e raffinati. Gli ingredienti scelti sono quelli più amati dai torinesi dell’Ottocento: lo zabaione, dolce tradizionale a base di uova e Marsala, la nocciola – eccellenza piemontese per antonomasia – e il cacao, all’epoca considerato un ingrediente prezioso e ricercato. Il risultato è un gusto sontuoso, cremoso, dalla struttura ricca e dal profumo avvolgente, che accompagna idealmente il visitatore in una passeggiata tra le arcate storiche di Piazza Vittorio Veneto.

I NIVOTTI: IL GIANDUIOTTO SI FA GELATO

Tra le specialità più golose firmate Nivà spiccano i Nivotti, originali gianduiotti gelato preparati a mano, veri e propri gioielli di gusto. Realizzati nei tradizionali stampini da gianduiotto, racchiudono un cuore cremoso di gelato artigianale, avvolto da un sottile strato di cioccolato fondente. Un omaggio alla tradizione piemontese, reinterpretata con eleganza e creatività: i Nivotti uniscono la bontà del gelato fresco alla croccantezza del cioccolato, in un formato pratico, irresistibile e 100% artigianale. Perfetti come dessert, regalo o coccola da passeggio, sono un simbolo della dolce innovazione Nivà.

LANCIO DEI GUSTI SUGAR-FREE

Nivà è tra le prime gelaterie in Italia a proporre una vera linea di gusti artigianali completamente senza zucchero, pensata per chi cerca leggerezza senza rinunciare al piacere. Il segreto? L’utilizzo di un suo sostituto naturale, di origine vegetale, a calorie zero, che – grazie all’attento bilanciamento curato da Roberto – permette di mantenere gusto pieno e consistenza cremosa. Una sfida tecnica e sensoriale vinta con successo, che amplia l’offerta Nivà con ricette innovative e adatte a tutti, anche a chi segue regimi alimentari controllati o semplicemente vuole sentirsi più leggero.

IL GUSTO “MATCHA”

Tra oriente e Piemonte. Nato da un viaggio in Asia di Dalia, Dalia si appassiona al the Matcha che porta nel gelato Nivà : una nuova sfumatura di sapore fresca, naturale, esotica. “Assaggeremo presto anche un gusto al sesamo nero, ingrediente ormai entrato da tempo nelle nostre Il sapore deciso di questa crema si identifica nelle sfumature calde del suo colore”. Dalia racconta questa e molte altre storie di gusto sul suo profilo Instagram @daliarivolta.

Info: www.nivagelato.com/

Redazione Centrale TdG