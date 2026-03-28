Nims al fianco del FAI nelle Giornate di Primavera

Il 21 e 22 marzo l’azienda del Gruppo Lavazza è stata presente in sette Beni del FAI con Lavazza Tablì e i Personal Shopper del Caffè, per un’esperienza di gusto, bellezza e cultura del quotidiano

Nims S.p.A., società del Gruppo Lavazza, è stata per la prima volta a fianco del FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano ETS in occasione della 34a edizione delle Giornate FAI di Primavera, uno degli appuntamenti culturali più attesi e partecipati a livello nazionale. Un debutto che nasce dalla condivisione di valori profondi: la cura per il patrimonio italiano, l’attenzione alla qualità del tempo, il valore delle esperienze vissute e una presenza capillare sul territorio.

Il 21 e 22 marzo l’azienda, specializzata nella vendita diretta dei sistemi Lavazza in Black e Lavazza Tablì con macchine in comodato d’uso gratuito, è stata presente in sette Beni simbolo del FAI: Villa Necchi Campiglio a Milano, Villa dei Vescovi a Luvigliano di Torreglia (PD), il Castello della Manta a Manta (CN), Villa Gregoriana a Tivoli (RM), il Giardino della Kolymbethra ad Agrigento, l’Orto sul Colle dell’Infinito a Recanati (MC) e l’Abbazia di Santa Maria di Cerrate a Lecce. In questi contesti Nims ha proposto un corner dedicato alla degustazione di Lavazza Tablì, il primo sistema con “tab” composta esclusivamente da caffè, senza involucro, accompagnando i visitatori in un’esperienza di gusto innovativa e multisensoriale.

Durante le Giornate FAI di Primavera nei sette Beni sono intervenuti i Personal Shopper del Caffè Nims, figure formate per raccontare prodotto, caratteristiche e modalità di preparazione, esattamente come succede a casa con dimostrazioni gratuite e consulenze dedicate. Sono professioniste e professionisti che rappresentano un punto di riferimento esperto e di fiducia che orienta nella scelta e garantisce un’assistenza continua, costruendo con le persone una relazione autentica che va oltre il semplice consumo di caffè. Oltre alla presenza all’interno dei sette Beni del FAI, Nims è stata presente in numerose città italiane con presidi dedicati in prossimità di attività commerciali e punti di incontro quotidiani.

“Sostenere le Giornate FAI di Primavera significa condividere un’idea di quotidianità fatta di gesti consapevoli e di attenzione – afferma l’Amministratore Delegato di Nims Davide Celin –. Il FAI custodisce i luoghi della nostra storia, noi ci prendiamo cura dei momenti che le persone vivono ogni giorno. È nella valorizzazione del tempo, delle relazioni e del bello che troviamo il nostro punto di incontro”. Nims si propone infatti di “dare più valore alle abitudini di ogni giorno”. Riconosce il tempo come una risorsa preziosa e restituisce significato a un gesto semplice, che diventa un momento di consapevolezza. Questo impegno esprime una visione chiara: promuovere una cultura del vivere italiano fondata su attenzione, autenticità e cura, in cui anche le piccole azioni assumono un valore più profondo.

A Villa Necchi Campiglio a Milano si è tenuta anche una visita riservata alla stampa, durante la quale sono stati presentati i valori e il modello di business di Nims Spa

NIMS Spa – Nims Spa è un’azienda italiana specializzata nella vendita diretta del caffè in capsule e in tab 100% caffè, e di sistemi di microfiltrazione e frigogasatura dell’acqua su tutto il territorio nazionale, entrata a far parte del Gruppo Lavazza nel 2017, due realtà che condividono una storia di successo e valori come tradizione, esperienza e cultura aziendale. Con 145 dipendenti e 80 uffici commerciali distribuite su tutto il territorio nazionale, l’azienda padovana, nata nel 1979, ha raggiunto nel 2024 un fatturato di quasi 125 milioni di euro (+3,5% sul 2023), distribuendo 330 milioni di tazzine di caffè. Tutto ciò anche grazie al supporto di oltre 3.000 Personal Shopper che alimentano il rapporto diretto di fiducia tra azienda e cliente. Dall’inizio della partnership con Lavazza nel 1994, Nims ha distribuito quasi 10 miliardi di tazzine di caffè ad oltre un milione di clienti.

Il personal shopper – Il Personal Shopper Nims è una figura professionale innovativa che unisce competenze di consulenza, vendita diretta e cura del cliente. Una squadra composta da oltre 3.000 professionisti, supportata da un percorso continuo di formazione e crescita meritocratica e da un’attività di reclutamento costante: solo nel 2024 sono stati inseriti circa 1.300 nuovi Personal Shopper su tutto il territorio nazionale. Il Personal Shopper è molto più di un semplice incaricato alla vendita: è formato per sviluppare competenze tecniche sui prodotti e abilità umane come ascolto, empatia e disponibilità, segue le nuove tendenze e crea una relazione autentica con il cliente, diventa un consulente di fiducia, capace di guidare le famiglie, i professionisti e le piccole imprese nella scelta delle soluzioni più adatte per il caffè e per l’acqua. La forza della proposta Nims non sta solo nei prodotti, ma soprattutto in una esperienza unica fatta di comodità del servizio a domicilio, utilizzo in comodato e in noleggio di macchine moderne e affidabili, un’assistenza continua e personalizzata, un rapporto umano che non può essere replicato dalle vendite online. Il Personal Shopper incarna questa filosofia “Back to Human”, riportando valore alla relazione diretta in un contesto sempre più digitalizzato.

Redazione Centrale TdG