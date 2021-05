Natura ad alta tecnologia contro il TCA

La perfezione Amorim Cork Italia garantisce l’eccellenza sensoriale con tappi sempre più certificati

L’evoluzione tecnologica a contrasto del TCA continua a raffinare, se possibile, la perfezione, con due tecnologie di nuova realizzazione disponibili nella gamma dei prodotti Amorim Cork Italia.

Con Xpür l’azienda offre la più sostenibile ed efficace tecnologia per l’eliminazione del TCA dai tappi di sughero microagglomerati, alla portata di ogni cantina. Il processo sfrutta la CO2 nello stato supercritico per attraversare il sughero con un’estrazione spinta, ma sempre in equilibrio con i concetti di purezza e naturalezza, come filosofia Amorim impone. Con un approccio avanguardistico, l’azienda arricchisce la famiglia dei Neutrocork Premium con questa tecnologia, ma già va oltre il futuro in Qork Xpür: una evoluzione ulteriore che, grazie ai collanti a base di estratti vegetali permette di raggiungere l’apice dell’efficienza, con un valore di TCA <0,3ng/L e di sostenibilità garantita. Una perfetta armonia con la necessaria tutela dei vini, che rimangono protagonisti dell’esperienza, quando supportati da un degno alleato nella chiusura. La gamma di prodotti Amorim supera così sé stessa, arricchendo il settore di ulteriore precisione tecnologica e di uno spirito minimalista ma potente, degno rappresentante di Madre Natura.

L’ulteriore innovazione è Naturity, vero e proprio viaggio oltre l’eccellenza, perché supera tutte le conoscenze già messe in campo nella lotta contro il TCA e lo rimuove direttamente dai tappi monopezzo, le chiusure in sughero dove la Natura comanda e l’uomo perfeziona. Una tecnologia industriale selezionata, a seguito di cinque studi universitari, con uno scopo nobile: assicurare la massima neutralità e l’ottimale omogeneità sensoriale all’esperienza degustativa dei vini più importanti, quelli che appunto di questi tappi si avvalgono. Il brevetto utilizza una combinazione unica al mondo, in condizione di sottovuoto, tra temperatura, vapore acqueo e tempo per rimuovere in modo efficiente il TCA dal sughero. Naturity rappresenta così la radice di un percorso di elevata qualità, da impreziosire poi con NDTech, altra eccellenza della ricerca e sviluppo Amorim, che verifica e garantisce individualmente i tappi, in un crescendo di perfezione che si sposa poi perfettamente con i vini eccelsi racchiusi da questi sigilli. Una leadership globale e tecnologica inarrestabile, dopo NDtech per il tappo monopezzo e per lo spumante, dedicato a tutti i Cru, e l’esclusivo sistema di trattamento per le rondelle Corknova, che garantisce il 99% dei tappi TCA al di sotto di 0,5ng./L e solo 1% entro 1 ng./L, sviluppato per i tappi Twin Top e Spark.

Il tutto accompagnato da un occhio di estremo riguardo verso la moderna sensibilità ambientale: il vino è una materia sostenibile ma deve essere coerente a questa filosofia anche il packaging e Amorim Cork offre non solo tappi con la CO2 trattenuta certificata, ma anche con la certificazione forestale FSC. Inoltre, sempre più le aziende vengono riconosciute come virtuose valutandone il livello di sviluppo sostenibile e Amorim è stata premiata con ben 4 certificazioni di sistema, dove emergono BRC-IOP e Systecode Livello Excellence (unica azienda in Italia certificata con questo livello), ma anche con il riconoscimento Family Audit, per il benessere dei propri lavoratori.

Il Gruppo Amorim è la prima azienda al mondo nella produzione di tappi in sughero, in grado di coprire da sola il 40% del mercato mondiale di questo comparto, e il 28% del mercato globale di chiusure per vino; conta 22 filiali distribuite nei principali paesi produttori di vino dei cinque continenti.

Amorim Cork Italia, con sede a Conegliano (Treviso), filiale italiana del Gruppo Amorim, si è confermata nel 2020 azienda leader del mercato del Paese. Con i suoi 56 dipendenti e una forza commerciale composta da 35 agenti, nel 2020 ha registrato oltre 585.000.000 di tappi venduti per un fatturato di 62 milioni di euro. La sua leadership è dovuta ad una solida rete tecnico-commerciale distribuita su tutto il territorio della penisola, ad un efficace servizio di assistenza pre e post vendita ma anche all’avanguardia dei suoi sistemi produttivi e gestionali e soprattutto del suo reparto Ricerca&Sviluppo, al quale si associa una spiccata sensibilità per la tutela dell’ambiente e in particolare per la salvaguardia delle foreste da sughero. Lo sguardo al futuro vede una sempre più solida alleanza tra Tecnologia e Natura, con la chiusura del circolo virtuoso avviato con ETICO grazie alla linea SUBER, design nato dalla granina dei tappi raccolti dalle onlus e riciclati. Accento vigoroso anche quello sulle risorse umane, con oltre 14 iniziative di work-life balance per una migliore armonia tra vita personale e lavorativa della grande famiglia Amorim.

Redazione Centrale TdG