Nasce il Premio “Nicodemo Librandi” per la migliore tesi di dottorato su musei e archivi d’impresa

by

Nicodemo Librandi

La famiglia Librandi accoglie con profonda emozione e sincera gratitudine la decisione dell’associazione SudHeritage di istituire il Premio “Nicodemo Librandi” per la migliore tesi di dottorato su musei e archivi d’impresa, dedicato alla memoria del suo fondatore e pensato per sostenere la ricerca sui musei e sugli archivi d’impresa, strumenti fondamentali per la tutela della memoria produttiva e culturale dei territori.

«Ǫuesto Premio rappresenta per la nostra famiglia un gesto di grande significato umano e culturale», dichiarano Paolo e Raffaele Librandi. «Nostro padre ha sempre creduto nella conoscenza come motore di crescita e nella responsabilità dell’impresa verso il territorio e la società. Sapere che il suo nome sarà legato alla ricerca, ai giovani studiosi e alla valorizzazione della memoria produttiva è per noi motivo di profondo orgoglio e gratitudine».

Nicodemo Librandi è stato una figura centrale nella storia dell’azienda di famiglia e nella vitivinicoltura calabrese. Dottore e Professore in Matematica, uomo di visione e profondo innovatore, ha dedicato la propria vita alla ricerca, alla conoscenza e allo sviluppo del territorio. Nel 2023 gli è stato conferito il Dottorato di Ricerca Honoris Causa in Scienze Agrarie, Alimentari e Forestali dall’Università Mediterranea di Reggio Calabria, riconoscimento promosso dal Dipartimento di Agraria, per la sua instancabile attività di ricerca e innovazione nel settore vitivinicolo.

Il Premio promosso da SudHeritage riflette pienamente i valori che hanno guidato il suo pensiero: la convinzione che la memoria d’impresa non sia solo conservazione del passato, ma patrimonio vivo, capace di generare cultura, consapevolezza e sviluppo.

La famiglia Librandi rinnova il proprio ringraziamento a SudHeritage per aver trasformato la memoria di Nicodemo Librandi in un progetto capace di sostenere la ricerca, promuovere la cultura d’impresa e contribuire alla crescita dei territori.

Redazione Centrale TdG

