Nasce Enjoy Prepotto

La nuova frontiera dell’enoturismo tra le dolci colline dello Schioppettino

A Prepotto, in provincia di Udine, 13 aziende locali fanno rete per portare nuova linfa al loro territorio, offrendo un ventaglio integrato di servizi turistici. Il portale dedicato (www.enjoyprepotto.it) comprende degustazioni guidate, ristoranti e b&b, escursioni naturalistiche, gite in e-bike, corsi di cucina di confine e lezioni di yoga in cantina.

Staccare dalla frenesia di tutti i giorni, immergersi in un luogo di relax pieno di natura e di stimoli culturali, per vivere esperienze turistiche all’aria aperta e degustare le migliori eccellenze enogastronomiche del territorio: è questo l’invito della neonata rete ENJOY PREPOTTO, che raccoglie al suo interno 13 aziende del comune di Prepotto, in provincia di Udine, e che pochi giorni fa ha presentato il suo nuovo portale online dedicato (www.enjoyprepotto.it).

13 realtà, 1 unico portale

Il nuovo portale ENJOY PREPOTTO è il risultato dell’unione spontanea fra 13 realtà tra cantine vitivinicole, agriturismi e b&b, che insieme hanno deciso di unire le proprie forze per portare nuova linfa al territorio di Prepotto. L’offerta del portale comprende un ricco ventaglio di attività ed esperienze turistiche per tutto l’anno, organizzato in 6 diverse categorie: degustazioni e visite in cantina, escursioni guidate, corsi di cucina, gite in e-bike, corsi di yoga e meditazione, eventi culturali.

“La nostra missione è offrire alle persone un’accoglienza autentica e distintiva, valorizzando un luogo di confine unico la cui storia contamina tutti i suoi elementi: la natura, la cultura, la cucina. Un luogo dove i ritmi rallentano e la natura invita ad abbracciare uno stile di vita più sincero”, spiega Caterina Cossio di Agriturismo Scribano, tra i promotori del progetto.

“L’idea nasce dalla volontà di raccogliere e unire tutte le opportunità offerte da questo speciale territorio e dalle nostre aziende, creando un unico market place tramite il quale è possibile programmare liberamente un weekend o anche solo un pomeriggio di svago all’insegna del relax, del gusto e del divertimento”, aggiunge Riccardo Caliari di Spolert Winery.

Un piccolo angolo di paradiso, immerso nelle colline

Circondato da fiumi, monti e boschi rigogliosi, Prepotto è un piccolo comune in provincia di Udine, collocato nell’estremo nord-est d’Italia, che confina per 15 km con la Slovenia. Situato a 6 chilometri da Cividale e 25 da Udine, questo comune di frontiera è una meta naturalistica molto frequentata da appassionati escursionisti e cicloturisti di tutta Europa. Qui infatti si intersecano ben tre cammini internazionali che attraversano il Friuli-Venezia Giulia (il Cammino Celeste, l’Alpe Adria Trail e la Via Alpina), a 600 metri di altezza sorge Castelmonte, uno dei santuari mariani più antichi del nord-est d’Italia, e tra le dolci colline terrazzate scorre lo Judrio, fiume di frontiera che separa l’Italia dalla Slovenia e la cui valle offre uno spettacolo naturale in continua evoluzione grazie alla ricchezza della sua flora e fauna.

La patria dello Schioppettino di Prepotto e Cialla

Territorio votato alla coltivazione della vite sin dai tempi antichi, Prepotto ha come fiore all’occhiello lo Schioppettino di Prepotto e di Cialla, nato proprio nella valle dello Judrio e prodotto esclusivamente in quest’area. Lo Schioppettino di Prepotto e Cialla è uno dei vitigni autoctoni rossi di maggiore prestigio del Friuli-Venezia Giulia ed è una varietà peculiare della sottozona omonima nella DOC Friuli Colli Orientali. I terreni costituiti da marne eoceniche (la ponca) e i microclimi creati dalle valli e dalle colline caratterizzano il vino che vi si produce, rendendolo realmente unico. “La produzione dello Schioppettino è legata indissolubilmente alla tradizione di questo luogo”, spiega Cossio. “Non solo perché quasi tutte le aziende vitivinicole locali lo producono da decenni, ma anche perché è il vino che per eccellenza si sposa bene con i piatti tipici della nostra cucina di confine, caratterizzata da influenze e contaminazioni derivanti soprattutto dalla tradizione gastronomica friulana, da quella slava e da quella austroungarica”.

Il network delle aziende ENJOY PREPOTTO

Ad oggi composto da 13 realtà del territorio, ENJOY PREPOTTO guarda al futuro e mira a espandere la sua rete. “Siamo il risultato di un movimento spontaneo e le nostre porte sono aperte a qualsiasi attività in grado di arricchire l’offerta servizi del portale”, conclude Caliari. Le attuali aziende facenti parte dell’iniziativa sono: Tinello di San Urbano, Scribano, L’Osteria di… Delizie e Curiosità, Vigna Lenuzza, Orlando e Didoné, Ronchi di Cialla, Spolert Winery, Vigna Petrussa, Vigna Traverso, Pitticco, Grillo Iole, Vie d’Alt e la guida naturalistica Renzo Ferluga. L’elenco aggiornato è consultabile e disponibile su www.enjoyprepotto.it. Sul portale sono inoltre già disponibili gli eventi in programma per i primi mesi del 2023. Per maggiori informazioni, scrivere a info@enjoyprepotto.it.

Redazione Centrale TdG