Nasce “Anna by Borgia Milano”

In via Washington 56 apre Anna by Borgia Milano, un bistrot che racconta una storia di famiglia, memoria e cucina condivisa. A dare vita a questo nuovo indirizzo, il prossimo 2 maggio, è Edoardo Borgia, già proprietario del ristorante fine dining Borgia Milano (a cui il bistrot si aggiunge), che sceglie di dedicare questo nuovo progetto alla madre, Anna, vera ispiratrice della passione di famiglia per l’ospitalità.

Anna by Borgia Milano è la nuova anima del mondo Borgia, più informale ma altrettanto attenta alla qualità, all’ospitalità e alla bellezza del mangiare bene. Qui la cucina diventa un invito alla condivisione: piatti pensati per essere gustati insieme, in un ambiente che fa sentire chiunque a casa.

In quello stesso spazio, agli inizi degli anni Duemila, la signora Anna aprì l’Emporio Isola Café, all’interno dello storico outlet di abbigliamento fondato dal marito Ennio Borgia. Un luogo che ha lasciato il segno nel quartiere, diventando parte del tessuto urbano e affettivo della zona. Oggi Anna, segna un ritorno alle origini con lo sguardo rivolto al presente: un bistrot moderno, intimo e conviviale, dove gusto e semplicità si incontrano in un’atmosfera genuina e accogliente.

La proposta gastronomica porta la firma dello chef Giacomo Lovato, già mente creativa della cucina di Borgia Milano, che con “Anna” propone un menù più diretto e familiare, ma sempre ricco di personalità.

Due i percorsi principali:

“Il gusto, in primis”, un vero e proprio tributo alla pasta fresca fatta in casa, per un viaggio tra sapori autentici e combinazioni sorprendenti:

Tagliolini fatti in casa con ragù di faraona, timo e limone . Un piatto che profuma di domeniche in famiglia

. Un piatto che profuma di domeniche in famiglia Tagliatelle fatte in casa con ragù di salsiccia selezione Marco D’Oggiono. Un omaggio alla Lombardia più autentica, un ragù rustico e profondo

Un omaggio alla Lombardia più autentica, un ragù rustico e profondo Il mare incontra l’orto con Gnocchi di patate con ragù genovese di polipetti, limone e olio al basilico.

Ravioli ripieni di fave, pecorino e menta , burro al limone e zafferano, crumble aromatico. Un piccolo capolavoro di equilibrio che sa di primavera

, burro al limone e zafferano, crumble aromatico. Un piccolo capolavoro di equilibrio che sa di primavera Risotto allo zafferano con burro al tartufo, fondo di vitello e tartufo nero (solo a cena e già presente nel menu di Borgia Milano). Un classico milanese reinterpretato con eleganza e carattere

“Il piacere, in condivisione”: una selezione di antipasti e secondi pensati per essere portati al centro tavola:

La tradizione piemontese si rinnova con il Magatello di vitello al punto rosa, salsa tonnata, fondo di vitello e polvere di capperi

Mondeghili fritti con crema di peperone rosso agrodolce e valeriana (solo a cena). Un confort food che si rinnova.

(solo a cena). Un confort food che si rinnova. Un gioco di contrasti che sorprende a ogni boccone con la Tartare di Fassona piemontese con maionese alla nocciola e bignè di parmigiano

Fiori di zucchina fritti ripieni di mozzarella, alici del Cantabrico e maionese agrodolce al pomodoro (solo a cena). Un piatto che vibra tra dolcezza e sapidità

(solo a cena). Un piatto che vibra tra dolcezza e sapidità Hummus di ceci con quinoa soffiata, rucola e olio alla santoreggia. Una proposta vegetale con carattere

Una proposta vegetale con carattere Bel gioco di equilibrio tra delicatezza e gusto deciso nello Scamone di vitello alla milanese con maionese allo scalogno

Petto di galletto con salsa albese, cipollotto agrodolce, olive taggiasche e parmigiano. Secondo raffinato e generoso.

Completano l’offerta i contorni – patate al forno, agretti spadellati, insalatina mista – e una carta dei dolci golosa e rassicurante, tra cui:

Tiramisù di Anna

Panna cotta alla fava tonka con frutti rossi e crumble al cacao

Cheesecake cotta con chutney all’albicocca e crumble salato al cacao

Nel menu anche alcuni piatti del giorno come club sandwich, cesar salad, carpaccio di carne celtica e tonnarelli cacio e pepe.

Aperto dal lunedì al sabato, Anna by Borgia Milano accoglie dalla colazione alla cena, offrendo un luogo in cui incontrarsi, fermarsi e ritrovare il piacere delle cose buone e semplici.

Redazione Centrale TdG