Riaprono oggi in tutta Italia i Musei, i luoghi d’arte ed i siti archeologici

Lo ha comunicato il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, Dario Franceschini, intervenendo qualche giorno fa al convegno ‘More museum. Il futuro dei musei tra crisi e rinascita, cambiamento e nuovi scenari’, organizzato dall’assessorato alla cultura del Comune di Firenze insieme a Muse e al Museo Novecento.

Il convegno ha realizzato una riflessione qualificata attraverso il confronto tra i maggiori esponenti delle istituzioni museali italiane ed europee, sulla opportunità di ridefinizione delle strutture museali, allineando le tradizionali funzioni di conservazione e valorizzazione alle moderne tecnologie di comunicazione e diffusione culturale attraverso piattaforme e tecnologie innovative, specie in questo momento di penalizzante limitazione di libertà di circolazione e presenza di visitatori nei luoghi d’arte.

Tra i partecipanti al convegno online, per la Campania, Sylvain Bellenger direttore del Museo e Real Bosco di Capodimonte, col panel dal titolo “More Museum: il futuro dei musei tra crisi e rinascita, cambiamenti e nuovi scenari”; Massimo Osanna, Direttore Generale Musei dello Stato col panel Musei Pubblici. Identità funzioni potenzialità; Gabriel Zuchtriegel, Direttore Parco Archeologico di Paestum e di Elea-Velia; Laura Valente, Presidente Fondazione Donnaregina per le Arti Contemporanee e museo Madre di Napoli; Tiziana Maffei, Direttrice Reggia di Caserta.

“Nel Dpcm che chiuderemo nella giornata di oggi – ha detto il Ministro Franceschini – proporrò che sia introdotta la riapertura dei musei e delle mostre nelle zone gialle almeno nei giorni feriali, dal lunedì al venerdì. Naturalmente – ha proseguito il Ministro – tutto dovrà avvenire in modalità di sicurezza, come quest’estate, con gli obblighi di indossare le mascherine, mantenere il distanziamento, il contingentamento e con prenotazioni e bigliettazione elettronica per evitare le file. È un primo passo, un piccolo passo verso la ripartenza” ha concluso il Ministro.

Carmen Guerriero