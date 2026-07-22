MTV Umbria presenta “Calici di Stelle 2026”

– Redazione Centrale TdG –

Le stelle cadenti tornano a incrociare i filari dell’Umbria. Tra vigneti, borghi e colline, l’estate si racconta attraverso i calici e le storie dei suoi territori con Calici di Stelle 2026, la manifestazione del Movimento Turismo del Vino Umbria che dal 24 luglio al 16 agosto animerà la regione con un ricco programma di appuntamenti dedicati al vino e all’enoturismo.

Ben 22 cantine socie del Movimento apriranno infatti le loro porte con un calendario diffuso di appuntamenti che attraverserà tutta la regione: degustazioni al tramonto, picnic tra i filari, aperitivi panoramici, cene sotto il cielo estivo, concerti, osservazioni astronomiche e visite guidate accompagneranno il pubblico, nelle aree vitivinicole più rappresentative dell’Umbria.

L’edizione 2026 – con il tema scelto da MTV nazionale “Brinda alla Vita!” – conferma la vocazione di Calici di Stelle come esperienza capace di coniugare enoturismo, cultura e scoperta del territorio. Accanto ai tradizionali momenti dedicati alla degustazione dei vini umbri, numerose aziende proporranno attività legate all’osservazione del cielo e alla divulgazione astronomica, trasformando le colline umbre in veri e propri osservatori naturali sotto le stelle. I Comuni di Torgiano (il 7 agosto), Todi e Orvieto (10 agosto) proporranno degustazioni e spettacoli sotto le stelle.

“Calici di Stelle rappresenta uno dei momenti più significativi del calendario del Movimento Turismo del Vino Umbria – dichiara Giovanni Dubini, presidente Movimento Turismo del Vino Umbria – perché racconta in modo immediato il valore dell’accoglienza nelle nostre cantine. È un’occasione per vivere il vino nel suo contesto naturale, tra vigneti, paesaggi, cultura e persone. Le esperienze proposte dalle aziende dimostrano ancora una volta una speciale e innegabile vocazione dell’Umbria a offrire un enoturismo di qualità, costruito sulla relazione diretta con il territorio“.

Il programma coinvolge numerose aree vitivinicole umbre, da Montefalco a Torgiano, da Assisi al Trasimeno, da Monteleone d’Orvieto a Cannara, con iniziative pensate per pubblici diversi: dalle degustazioni guidate ai picnic in vigna, dalle serate musicali agli incontri dedicati alle famiglie, fino alle esperienze che uniscono vino, gastronomia e osservazione del cielo.

Anche quest’anno Calici di Stelle conferma la propria capacità di promuovere il patrimonio vitivinicolo regionale attraverso un format che valorizza il paesaggio, l’identità delle cantine e la dimensione esperienziale del viaggio. Un’occasione per scoprire l’Umbria del vino in uno dei periodi più suggestivi dell’anno, tra tramonti, vigneti e cieli stellati.

I programmi dettagliati di Calici di Stelle dell’Umbria sono disponibili sul sito www.mtvumbria.it e sui social del Movimento Turismo del Vino dell’Umbria.

Elenco completo di Calici di Stelle MTV Umbria

Movimento Turismo del Vino dell’Umbria

Il Movimento Turismo del Vino dell’Umbria (www.mtvumbria.it) è una delle derivazioni regionali del Movimento Turismo del Vino, associazione no profit che racchiude oltre 1.000 delle migliori aziende vitivinicole e distillerie italiane. Il Movimento Turismo del Vino dell’Umbria, nato nel 1993, ha l’obiettivo di accrescere il settore enoturistico regionale attraverso spirito di innovazione e qualità dell’accoglienza, secondo uno stile di vita che tende a porre l’ospite al centro dell’attenzione. Valorizza le realtà aziendali associate e le loro produzioni, si fa garante della salvaguardia dell’ambiente e si impegna nella sensibilizzazione al bere consapevole, con numerose iniziative rivolte soprattutto ai giovani. Accoglienza innovativa e di qualità, salvaguardia dell’ambiente e sensibilizzazione verso il bere consapevolmente: la filosofia del Movimento, oggi presieduto da Giovanni Dubini, è compresa e condivisa dalle oltre 60 aziende socie, che agiscono di concerto alla promozione degli eventi e delle iniziative indette dall’Associazione nazionale.