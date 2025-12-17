Morando SpA: 70 anni e non sentirli…senza mollare mai!

Un settimo di secolo non è soltanto un numero: per Morando SpA, storica impresa piemontese fondata nel 1955, è l’occasione per guardare con orgoglio a una storia che ha trasformato un’intuizione in una solida realtà industriale italiana. I festeggiamenti per i 70 anni di attività, svolti mercoledì 26 novembre nella suggestiva cornice della Reale Villa Sassi a Torino, hanno riunito istituzioni, comunità locale e la famiglia che da tre generazioni guida l’azienda nata ad Andezeno, alle porte del capoluogo torinese.

La cerimonia ha avuto uno dei suoi momenti più significativi con la consegna di una targa commemorativa da parte della Regione Piemonte, affidata direttamente dal Presidente Alberto Cirio alla famiglia Morando. Un riconoscimento che richiama i valori fondanti dell’impresa – professionalità, passione e spirito imprenditoriale – e che sottolinea il ruolo svolto dall’azienda nello sviluppo economico del territorio, diventando negli anni un punto di riferimento non solo a livello regionale.

Nel suo intervento, Cirio ha evidenziato come il successo di Morando SpA sia legato a una visione di lungo periodo, costruita attorno alle persone prima ancora che ai prodotti. Un modello imprenditoriale che ha saputo coniugare il carattere familiare con una crescita strutturata e costante, mantenendo saldo il legame con le proprie origini. Alla presenza di numerosi rappresentanti istituzionali, tra cui il consigliere regionale Fabio Carosso e il sindaco di Andezeno Agostino Ambrassa, l’evento ha assunto il tono di una celebrazione condivisa, capace di raccontare un percorso collettivo fatto di lavoro, relazioni e responsabilità.

Ad aprire ufficialmente la serata è stata la lettura, da parte di Franco Morando, del messaggio di congratulazioni inviato dalla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che ha voluto esprimere apprezzamento per una realtà considerata esempio di eccellenza del Made in Italy. La conduzione dell’evento è stata affidata a Klaus Davi, che ha accompagnato gli ospiti lungo un racconto fatto di memoria, testimonianze e momenti di convivialità, mantenendo sempre al centro il valore umano dell’esperienza imprenditoriale.

Il filo narrativo della serata ha riportato l’attenzione sulla figura del fondatore, Enrico Riccardo Morando, e su quella frase diventata nel tempo una sorta di manifesto aziendale: “non si deve mollare mai”. È con questo spirito che, nel dopoguerra, Morando intuì le potenzialità di un settore allora inesplorato come il pet food, introducendo per primo in Italia un nuovo modo di pensare all’alimentazione animale. Una scelta pionieristica che avrebbe segnato profondamente il mercato, contribuendo alla nascita e allo sviluppo di un comparto oggi strategico. Fondamentale, in questo senso, il suo pensiero che ha mosso ogni passo spinto dall’idea di primeggiare: “Se in Francia sono arrivati a produrre mangimi per cani e gatti ci arriveremo anche noi! E voglio essere il primo in Italia”.

Nel corso dei decenni, l’azienda ha consolidato il proprio ruolo di pioniere italiano nel pet food e nell’alimentazione per cavalli, distinguendosi per l’attenzione alla qualità delle materie prime, alla ricerca nutrizionale e all’innovazione dei processi produttivi. Un percorso che ha permesso a Morando di affermarsi come interlocutore autorevole sia nel mercato consumer sia in ambiti più specialistici.

Accanto al core business, la famiglia Morando ha progressivamente ampliato il perimetro delle proprie attività, dando vita a progettualità diverse ma coerenti con la propria visione imprenditoriale. Dalla vitivinicoltura con la cantina Montalbera nel Monferrato, espressione di una cultura del territorio fatta di eccellenza e passione, fino agli investimenti nel settore immobiliare, orientati allo sviluppo architettonico e alla sostenibilità.

I vini Montalbera, cantina di proprietà della famiglia Morando, hanno accompagnato l’intero evento, diventando protagonisti dell’aperitivo e della cena celebrativa. Gli ospiti hanno potuto degustare una selezione di etichette rappresentative della qualità enologica del Monferrato:

Alta Langa DOCG Millesimato Pas Dosé 2022

Cuvée Blanche Extra Dry s.a.

Cuvée Rosé Brut s.a.

Ruchè di Castagnole Monferrato DOCG – Edizione Limitata 70 anni Morando SpA 2023

Barbera d’Asti DOCG Superiore – L’Equilibrio 2022

Monferrato DOC Nebbiolo Superiore – Il Don 2022

Moscato d’Asti DOCG – San Carlo 2025

Piemonte DOC Viognier – Calypsos 2024



La presenza di Montalbera ha aggiunto un ulteriore tocco di prestigio a una serata che ha unito memoria, identità e visione futura, celebrando una famiglia e un’azienda simbolo del Piemonte.

Nel commento congiunto, Giovanni, Walter, Franco e Laura Morando hanno ribadito l’importanza della continuità generazionale e del rapporto costruito nel tempo con collaboratori, clienti e partner. Un percorso fondato sulla fiducia reciproca e sulla capacità di rinnovarsi senza perdere la propria identità, dove innovazione e tradizione procedono insieme.

Il settantesimo anniversario arriva in una fase di consolidamento e rilancio, segnata da investimenti mirati e da una presenza sempre più strutturata anche sui mercati esteri. Non un punto di arrivo, ma una nuova tappa di un cammino che continua a guardare avanti.

Morando SpA celebra così i suoi 70 anni con la consapevolezza di chi ha costruito solide fondamenta e con l’energia di chi affronta il futuro fedele ai valori delle origini, senza mollare mai.

Morando Petfood S.p.A.

Info: www.morando.it

Paolo Alciati & Enza D’Amato