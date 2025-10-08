Turismo del Gusto
Montefili presenta il nuovo sito: un invito nel cuore della sua identità

Vecchie Terre di Montefili annuncia il lancio della nuova versione del proprio sito ufficiale, una piattaforma pensata per raccontare con maggiore profondità la storia, i vini e la filosofia che definiscono questa realtà unica nel cuore del Chianti Classico.

Il sito rinnovato propone una veste grafica più essenziale ed elegante, in linea con i valori del brand: autenticità, precisione, sobrietà.

Una narrazione ampliata accompagna il visitatore attraverso i vigneti a 500 metri di altitudine, la cura artigianale in vigna e la tradizione che si fonde con uno sguardo contemporaneo.

Elemento centrale della nuova esperienza digitale è il Montefili Wine Club, un luogo dedicato ai clienti più attenti e ai veri conoscitori. Qui, la scarsità diventa sinonimo di lusso discreto: release esclusive, verticali riservate ai collezionisti, aggiornamenti diretti dalla cantina. Un accesso privilegiato al cuore di Montefili, dove ogni bottiglia nasce da un equilibrio fragile e prezioso tra natura e tempo.

Abbiamo voluto che il sito non fosse soltanto una vetrina, ma un’estensione della nostra identità. Un luogo dove chi ci segue possa sentirsi parte della nostra storia, con la possibilità di vivere Montefili in maniera autentica, personale e memorabile,” commenta il team di Montefili.

Ilnuovo sito è ora online all’indirizzo; www.montefiliwines.com

Vecchie Terre di Montefili

Redazione Centrale TdG

