Monchiero, una storia di famiglia tra Barolo, tempo e territorio

La storia della cantina Monchiero coincide con quella di una famiglia che ha scelto di restare, di credere nella terra quando farlo non era affatto scontato. Fondata nel 1954, l’azienda nasce nel cuore del Barolo e cresce seguendo il ritmo delle stagioni, delle vendemmie e delle persone che, di generazione in generazione, hanno continuato a lavorare questi pendii con ostinazione e rispetto.

Oggi i vigneti coprono dodici ettari complessivi, distribuiti tra Castiglione Falletto e La Morra – dove prendono forma alcuni dei Barolo più rappresentativi della produzione – e le aree di Alba, nella frazione Scaparone, e Treiso. Una frammentazione che non è solo geografica, ma anche geologica: suoli diversi, esposizioni differenti e microclimi che incidono in modo decisivo sul carattere dei vini. Nella zona di Scaparone, ad esempio, la presenza di cave di gesso e terreni più ricchi favorisce maturazioni anticipate e vini di maggiore struttura alcolica, mentre le aree più sabbiose delle Langhe dedicate all’Arneis restituiscono profili più tesi e delicati.

A guidare l’azienda è Vittorio Monchiero, proprietario ed enologo, affiancato oggi dai figli Luca e Stefano. Il suo approccio nasce in un’epoca in cui il mestiere si imparava soprattutto osservando: le piante, il cielo, le reazioni del vigneto a ogni variazione climatica. Anni di degustazioni, di errori corretti e di intuizioni affinate hanno costruito una conoscenza profonda delle singole parcelle, una capacità di lettura che ancora oggi resta centrale, nonostante il supporto delle tecnologie moderne.

In vigna si lavora seguendo criteri di sostenibilità concreta: niente diserbanti, controllo meccanico delle infestanti, lotta integrata e trattamenti solo quando davvero necessari, supportati da sistemi di monitoraggio delle piogge. Ogni vigneto viene gestito come un caso a sé, con interventi mirati e una vendemmia rigorosamente manuale, che coinvolge tutta la famiglia e prevede una selezione scrupolosa dei grappoli.

Anche in cantina prevale la misura. Il Barolo e la Barbera affinano in grandi botti di rovere di Slavonia, seguendo tempi lunghi e senza forzature. Per Vittorio Monchiero il tempo non è un dettaglio, ma un ingrediente essenziale: solo l’attesa consente al vino di trovare equilibrio, profondità e quella bevibilità che rende la complessità accessibile, mai pesante.

La Barbera d’Alba Superiore racconta bene questa filosofia: un vino che nel tempo ha saputo perdere le sue asperità originarie grazie a scelte agronomiche precise, nuovi impianti pensati in funzione del terroir e un lavoro attento sul diradamento, per mantenere in armonia freschezza e grado alcolico. Accanto a lei, una gamma ampia che comprende diverse interpretazioni di Barolo, Nebbiolo d’Alba, Langhe Nebbiolo – anche con affinamento in anfora – Arneis e il bianco “Quattro Filari”, destinato in gran parte ai mercati esteri.

Questa visione, profondamente legata alla tradizione ma mai immobile, è emersa anche pochi giorni fa a Torino, in occasione dell’evento Grandi Langhe. In uno dei ristoranti storici della città, il San Giors, la cucina piemontese è stata protagonista di una cena durante la quale Luca Monchiero, il maggiore dei due figli, ha presentato alcuni dei vini più rappresentativi dell’azienda, capaci di dialogare con i piatti senza mai imporsi.

La Barbera d’Alba D.O.C. Superiore ha aperto il percorso con un sorso pieno e sincero, segnato da profumi di frutta rossa matura e da una freschezza ben calibrata, capace di sostenere la struttura senza appesantirla. Un vino equilibrato e scorrevole, pensato per la tavola e per accompagnare con naturalezza.

Il Langhe D.O.C. Nebbiolo ha mostrato il volto più diretto e quotidiano del vitigno, con un profilo elegante giocato su piccoli frutti rossi, cenni floreali e una trama tannica sottile ma ben presente. In bocca, la tensione acida e la precisione del sorso ne hanno evidenziato la versatilità, restituendo una beva agile e coerente, capace di raccontare il territorio con immediatezza.

Con il Barolo D.O.C.G. del Comune di Castiglione Falletto il racconto si è fatto più profondo. Il calice ha restituito una complessità fatta di frutto scuro, spezie e richiami minerali, mentre al palato la struttura e la solidità dei tannini hanno trovato equilibrio in una progressione misurata, mai rigida. Un Barolo che esprime con chiarezza il carattere del suo comune, unendo forza ed eleganza in un finale lungo e articolato.

A chiudere la serata, il Barolo D.O.C.G. Rocche di Castiglione, vero emblema della cantina, ha sintetizzato al meglio la filosofia della famiglia Monchiero. Raffinato nei profumi, con note di ciliegia matura, rosa appassita e spezie sottili, ha mostrato al sorso una profondità armonica, sostenuta da tannini setosi e da una progressione lunga e coerente, in un dialogo naturale tra piatti e calici capace di raccontare, senza enfasi, un territorio e il lavoro di chi lo vive ogni giorno.

La filosofia dei Monchiero si fonda su pochi principi chiari: rispetto della natura, pazienza, rifiuto delle scorciatoie. Fare vino, per loro, non è una corsa al risultato immediato né un esercizio di stile, ma un atto di fiducia nel tempo e nella memoria: la terra, come ama ripetere Vittorio, non rende ricchi, ma insegna. E nei vini dell’azienda Monchiero questa lezione emerge con discrezione, vendemmia dopo vendemmia.

Azienda Agricola Monchiero F.lli

Via Alba – Monforte. 49

Castiglione Falletto (CN)

www.monchierovini.com

Paolo Alciati