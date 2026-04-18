Milano Design Week con il Consorzio di tutela vini DOC Sicilia protagonista

In occasione della Milano Design Week, uno degli appuntamenti più importanti a livello internazionale dedicati alla creatività, al progetto e allo stile contemporaneo, il Consorzio di tutela vini DOC Sicilia partecipa come wine partner al calendario degli eventi del Fuorisalone, all’interno del Clan Concept Store, nel cuore del Brera Design District.

Gli appuntamenti clou della settimana si terranno martedì 21 aprile e giovedì 23 aprile, dalle 18.00 alle 22.00, e vedranno i vini Sicilia DOC accompagnare due serate dedicate all’incontro tra design, musica e lifestyle contemporaneo, in collaborazione con il brand di arredi di lusso CPRN Homood. Durante gli eventi, caratterizzati da dj set e live music performance, il pubblico su invito, potrà degustare una selezione di etichette rappresentative della denominazione all’interno del concept store Clan Upstairs che per l’occasione sarà allestito con i mobili di design CPRN.

Scenario ideale per questa collaborazione è Clan Upstairs, iconico concept store milanese situato nel quartiere di Brera, riconosciuto per la sua selezione di brand di ricerca e per il ruolo di laboratorio creativo capace di coniugare moda, design ed esperienze culturali. Uno spazio dinamico e visionario che durante il Fuorisalone diventa punto di incontro per designer, creativi, media e appassionati provenienti da tutto il mondo.

Nel corso delle due serate i vini Sicilia DOC saranno wine partner degli eventi, offrendo un viaggio tra le diverse espressioni enologiche dell’isola. Un’occasione per raccontare, attraverso il calice, la ricchezza dei territori vitivinicoli siciliani e lo stile contemporaneo di una delle denominazioni più dinamiche del panorama italiano.

Con oltre 350.000 visitatori registrati durante il Fuorisalone e più di 1.600 eventi diffusi nei principali distretti cittadini, la Milano Design Week rappresenta una vetrina privilegiata per dialogare con un pubblico cosmopolita e creativo, rafforzando il posizionamento del vino DOC Sicilia come ambasciatore di stile, cultura e convivialità mediterranea.

Redazione Centrale TdG