Milano Cortina 2026: Prosecco DOC celebra il trionfo dell’Ambassador Renè De Silvestro

De Silvestro vola, Prosecco DOC brinda

L’atleta azzurro, portabandiera dell’Italia, conquista l’oro e l’argento ai Giochi Paralimpici Invernali brindando con le bollicine ufficiali della manifestazione

Con la conclusione delle Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, il Consorzio di Tutela della DOC Prosecco, in qualità di Official Sparkling Wine Sponsor, celebra lo straordinario successo della manifestazione e, in particolare, i traguardi raggiunti dal proprio Brand Ambassador, Renè De Silvestro.

Lo sciatore veneto ha confermato il suo talento cristallino sulle nevi di casa. De Silvestro ha infatti raggiunto il massimo traguardo sportivo conquistando la medaglia d’oro nello Slalom Gigante sitting proprio sull’Olimpia delle Tofane a Cortina, al termine di una gara straordinaria condotta con determinazione in entrambe le manche. A questo successo si aggiunge una prestigiosa medaglia d’argento nella Combinata sitting, che arricchisce un palmares già leggendario.

“Vedere Renè sul gradino più alto del podio a Milano Cortina 2026 è per noi motivo di immensa emozione e orgoglio,” dichiara Giancarlo Guidolin, Presidente del Consorzio di Tutela della DOC Prosecco. “Accompagnare Renè in questo percorso significa stare al fianco di un atleta che incarna perfettamente i valori del nostro territorio: lavoro quotidiano, professionalità e la capacità di trasformare ogni ostacolo in una nuova opportunità. Prosecco DOC è fiero di aver brindato a questi successi che raccontano l’eccellenza dell’Italia nel mondo”.

“Sono molto felice ed orgoglioso di essere riuscito a vincere nel mio territorio, sulla pista in cui sono cresciuto, davanti alla mia famiglia, ai miei amici ed agli sponsor che mi hanno accompagnato nel mio viaggio di preparazione a queste fantastiche Paralimpiadi. Sono altrettanto fiero di essere Ambassador del Consorzio di Tutela della DOC Prosecco che rappresenta l’eccellenza del nostro territorio in tutto il Mondo” commenta Renè De Silvestro.

Il legame tra Prosecco DOC e lo sport paralimpico si conferma così un impegno concreto che va oltre la semplice partnership, celebrando atleti che, come De Silvestro, rappresentano un esempio di tecnica, costanza e resilienza a livello internazionale.

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BIOGRAFIA DI RENÈ DE SILVESTRO

Classe 1996 e residente a San Vito di Cadore, Renè De Silvestro è uno dei volti di punta dello sci alpino paralimpico internazionale. Nonostante una lesione midollare subita in seguito a una caduta in allenamento nel 2013, Renè non ha mai perso l’amore per lo sport, tornando sulle piste nel 2015 grazie al monosci ed esordendo in Coppa del Mondo nel 2016.

Il suo palmares aggiornato comprende:

4 medaglie Paralimpiche: 1 oro e 1 argento a Milano Cortina 2026; 1 argento e 1 bronzo a Beijing 2022.

58 podi in Coppa del Mondo e 2 Coppe del Mondo di specialità (Slalom Gigante e Super Gigante).

6 medaglie ai Campionati del Mondo (due ori, tre argenti e un bronzo).

Campione nello sport e nella vita, Renè ha saputo ricostruire la propria carriera partendo dall’atletica leggera (settore lanci della FISPES) per poi tornare alla sua grande passione, lo sci, diventando un punto di riferimento per l’intero movimento paralimpico italiano

Redazione Centrale TdG