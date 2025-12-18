Metodo Classico, spirito contemporaneo: la nuova Alta Langa di Saffiro

La Cantina Saffirio, storica realtà vitivinicola delle Langhe fondata negli anni ’70, continua il suo percorso di innovazione e visione con il lancio della nuova Alta Langa DOCG, un progetto che nasce da anni di studio e sperimentazione e che oggi si concretizza in una linea di bollicine eleganti, complesse e profondamente legate al territorio. Il vigneto di Murazzano, situato a 700 metri di altitudine e dedicato esclusivamente alla produzione del metodo classico, rappresenta il cuore pulsante di questa nuova avventura: qui Pinot Nero e Chardonnay vengono coltivati con cura e vinificati secondo il metodo tradizionale, con una fermentazione in bottiglia di oltre 30 mesi sui lieviti, per dare vita a uno spumante che incarna l’avanguardia del panorama vitivinicolo piemontese.

Accanto all’Alta Langa, la cantina propone anche il Nebbiolo d’Alba Spumante Brut Rosé DOC, un rosato metodo classico che nasce da grappoli interi di Nebbiolo, pressati sofficemente e lasciati fermentare in acciaio prima della seconda fermentazione in bottiglia, dove il vino riposa sui lieviti per circa 36 mesi, offrendo una bollicina versatile, perfetta per l’aperitivo ma anche per accompagnare un intero pasto.

Le nuove etichette delle bollicine si inseriscono nel percorso già avviato con la Linea Orchidea, che rappresenta l’essenza storica dell’azienda e si avvale dell’esperienza maturata in oltre quarant’anni di vendemmie: la linea comprende vini di Langa come Barolo DOCG, Barbera d’Alba DOC Superiore, Langhe DOC Nebbiolo, Langhe DOC Rossese Bianco e Langhe Doc Rosato.

L’Orchidea Selvatica delle Langhe, fiore raro e simbolo di biodiversità, è protagonista delle etichette e rappresenta l’impegno condiviso da Sara Vezza e Renzo Rosso verso la sostenibilità ambientale: proprio dopo l’ingresso di Rosso in azienda, la linea è stata oggetto di un rebranding che ha trasformato l’identità visiva della cantina, rendendola più contemporanea, internazionale e profondamente legata alla natura.

Renzo Rosso, fondatore di Brave Wine, ha scelto di investire in Saffirio proprio per il suo approccio autentico e visionario, contribuendo personalmente allo sviluppo estetico delle nuove etichette, che oggi raccontano una storia di eleganza, radici e futuro. La filosofia produttiva di Saffirio si fonda su pratiche sostenibili come l’adozione di impianti fotovoltaici e la piantumazione di un bosco aziendale che occupa quasi il 50% della superficie, contribuendo alla compensazione dell’impronta di carbonio e alla tutela della fauna locale. L’azienda ha ottenuto la certificazione Biodiversity Friend, che valuta l’impatto dell’attività agricola sulla biodiversità, e si impegna ogni giorno per valorizzare la tradizione, coltivare il legame con il territorio e rispettare l’ambiente. Con l’ingresso di Sara Vezza, quinta generazione della famiglia, il testimone passa per linea femminile e si apre una nuova fase per Saffirio: un mosaico di esperienze, intuizioni e creatività che oggi si riflette nella produzione dell’Alta Langa, bollicina che guarda al futuro e che rappresenta il nuovo volto di una cantina che ha saputo evolversi senza mai perdere la propria identità.

Scheda vino: https://www.turismodelgusto.com/wp-content/uploads/alta_langa_docg.pdf.pdf

Redazione Centrale TdG