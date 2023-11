M**Bun arricchisce il menù di nuove offerte e nuovi piatti

Si avvicina il periodo invernale e anche M**Bun, il primo slow fast food italiano inaugurato a Rivoli (To) nel 2009, arricchisce il menù di nuove offerte.

A partire dall’8 dicembre sarà infatti possibile ordinare nei quattro punti vendita M**Bun, oltre ai piatti già in carta che sono tutti (non a caso) chiamati in piemontese, anche il M**Cotechin (panino con Cotechino dell’Azienda Agricola Scaglia, crauti e senape). Arriveranno invece nel mese di gennaio il B&B Buji & Bagnet (panino con Bollito e bagnetto) e il M**Tost con pane in cassetta realizzato con Farina Viva piemontese, prosciutto dell’Azienda Agricola Scaglia e formaggio piemontese (quest’ultimo già nel menù di M**Bun Aquatica).

Ma come nascono questi prodotti? La carne arriva dagli allevamenti dell’Az. Agricola Scaglia di Rivoli ed è priva di additivi e senza antibiotici. Allevatori da generazioni, da Scaglia seguono un ciclo produttivo vocato a coltivazioni e allevamenti sostenibili e che utilizza fonti rinnovabili ed energia autoprodotta all’80% oltre e imballaggi riciclabili in modo da portare in tavola una filiera corta certificata. L’Azienda Agricola Scaglia alleva bovini di Razza Piemontese, maiali, polli e conigli su campi di proprietà di cui segue la coltivazione e nel 1994 apre il punto vendita, con annesso macello, interno all’azienda di Rivoli.

In questo contesto nascono anche i prodotti che diventano protagonisti della nuova offerta gastronomica di M**Bun come i salumi, tutti realizzati senza glutine e lattosio.

Tra questi un posto d’onore spetta al prosciutto cotto (protagonista del M**Tost) che viene realizzato utilizzando la coscia del maiale. Le spezie, fatte bollire in acqua, vanno ad arricchire quella salina che verrà poi iniettata con una siringa all’interno della coscia cui seguirà un massaggio in zangola e una cottura lenta a bassa temperatura per arrivare al prodotto finale.

Il M**Cotechin ha invece al suo interno un cotechino realizzato con i pezzi meno nobili del suino come la testina compresa della guancia, i muscoletti (sia della spalla che della coscia) e la cotenna: il tutto viene insaccato e aromatizzato secondo la ricetta dell’azienda.

B&B Buji & Bagnet ha invece come ingrediente principale il bollito. Ma quali sono i tagli corretti da utilizzare? I tagli di carne che compongono il bollito possono essere diversi in base ai luoghi e a ricette differenti. Ci sono comunque dei tagli classici che non possono mancare. Per la preparazione di un ottimo bollito bisogna infatti seguire la regola del 7, che consiste nella preparazione di diversi tagli di carne, dell’accompagnamento degli ammenicoli, dei contorni e delle salse. I tagli sono: scaramella, punta di petto, punta, reale, brutto e buono, geretto, cappello del prete; gli ammenicoli: lingua, coda, cotechino, gallina, testina e, in alcuni casi, zampino.

I nuovi panini in carta potranno essere consumati in tutti i 4 locali M*Bun: M**Bun a Torino in c.so Siccardi 8/a e in via Rattazzi 4 oltre a M**Bun Aquatica in corso Galileo Ferraris 290; a Rivoli (To) in c.so Susa 22/e.

Per maggiori informazioni: https://www.mbun.it

Redazione Centrale TdG