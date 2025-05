Mater Bistrot: il gusto dell’anima, la cucina come arte viva

In una Milano che corre, sfreccia e si trasforma, c’è un luogo che invita a rallentare, a ritrovare l’essenza delle cose. Mater Bistrot non è solo un ristorante: è un rifugio urbano, un angolo sincero dove l’eleganza si fa informale, il dettaglio diventa carezza, e la cucina – quella vera – torna a parlare una lingua semplice e profonda.

Dietro i tavoli in marmo e legno, sotto le luci morbide che accarezzano bottiglie rare e piatti sorprendenti, c’è l’idea di tre persone che hanno saputo fondere visioni e passioni. Giuseppe Pillone e Salvatore Giannone, due creativi che hanno scelto di portare nella ristorazione la loro esperienza nel mondo pubblicitario, e Alex Leone, lo chef, l’artista, il cuore pulsante di Mater.

Classe ’89, Alex è cresciuto tra Taranto e Milano, ma il suo mondo si è definito davvero tra le pieghe della strada e i colori dei muri. Da ragazzino, ha imparato a raccontare storie con la vernice e le ombre. Oggi, quelle storie le traduce in sapori, in impiattamenti geometrici, in accostamenti audaci che sorprendono e accarezzano il palato, allo stesso tempo.

La sua è una “cucina divertita”, come ama definirla, fatta di emozione e provocazione, ma sempre in ascolto dell’ingrediente. Una cucina che gioca con le fermentazioni, rispetta la stagionalità, riutilizza gli scarti in nome di una sostenibilità concreta, non sbandierata. Anche l’olio usato per le fritture ha un nuovo destino, trasformato in carburante. Perché da Mater niente si butta, tutto si trasforma.

Chi si siede a uno dei tavoli di via Sottocorno non trova solo un menu, ma un invito, tra l’altro originalmente racchiuso in un libretto di poesie che il caso sceglierà per l’ospite, dove magari sbirciare tra un piatto e l’altro. Un invito, dicevamo, a lasciarsi guidare, a condividere, a scoprire. Dal più semplice piatto da mangiare con le mani all’esperienza sensoriale del percorso “Bendati e Guidati”, ogni proposta racconta una storia. La storia di un luogo che non ha bisogno di effetti speciali per stupire. Basta l’autenticità.

E poi ci sono i vini. Quelli veri, naturali, vivi. Scelti con cura tra piccoli produttori, spesso incontrati di persona durante viaggi in cantina, degustati tra chiacchiere e calici pieni di significato. Vini che cambiano con le stagioni, che non si piegano al mercato, che parlano la lingua della terra da cui provengono. Come “Cat A Rat”, il vino della casa, nato da un’amicizia e da una visione comune con l’azienda Gaudioso, in Sicilia.

Mater, come materia, come madre, come origine. Un nome che è già dichiarazione d’intenti. Un bistrot che ha l’anima di una casa e il cuore di una grande città. Un posto dove puoi arrivare con la cravatta e andartene con il sorriso leggero di chi ha mangiato bene, bevuto meglio, e vissuto – per un paio d’ore – un’esperienza che profuma di verità.

Indira Fassioni