Marina Mortara Marsaglia è la nuova delegata delle Donne del Vino Piemonte

Marina Mortara Marsaglia è la nuova delegata delle Donne del Vino del Piemonte. Produttrice, imprenditrice agricola e figura di riferimento del Roero, è stata eletta ieri sera nel corso dell’assemblea regionale che si è svolta alla Locanda in Cannubi di Barolo, in un clima di festa e condivisione che ha idealmente segnato il passaggio di consegne con l’ex delegata Ivana Brignolo Miroglio. Un momento simbolico e concreto insieme, che apre una nuova fase per una delle delegazioni più numerose e attive dell’Associazione Nazionale Le Donne del Vino.

Accanto alla nuova Delegata, il Piemonte delle Donne del Vino potrà contare su una squadra solida: Pier Carla Negro, sommelier di Alessandria, e Anna Sertorio, avvocata e produttrice di Podere Ai Valloni a Boca, ricopriranno il ruolo di vice delegate. Francesca Poggio, produttrice di Gavi, siede invece nel Consiglio nazionale: è stata appena riconfermata vice presidente vicaria nel nuovo mandato della presidente Daniela Mastroberardino.

Il nuovo corso si apre nel segno della gratitudine verso Ivana Brignolo Miroglio, che conclude sette anni di delegazione caratterizzati da impegno e grande capacità di fare rete: «Ha contribuito in modo determinante – l’ha ringraziata la nuova delegata – allo sviluppo e alla visibilità delle Donne del Vino in Piemonte».

Oggi la Delegazione piemontese rappresenta una delle realtà più numerose e articolate a livello nazionale: 123 socie su circa 1.200 Donne del Vino in Italia. Un mosaico professionale ricco e trasversale che comprende 65 produttrici, 2 rappresentanti di azienda, 7 ristoratrici, 20 sommelier, 14 giornaliste, 6 socie onorarie e 15 professioniste impegnate in attività diverse, a testimonianza di una filiera ampia e inclusiva.

Con la nomina di Marina Mortara Marsaglia, le Donne del Vino del Piemonte si aprono a una nuova fase, in un territorio dove il vino è storia e identità. Un momento di cambiamento profondo per il settore, che chiede nuove competenze, sensibilità e capacità di evolvere senza perdere le proprie radici.

Chi è Marina Mortara Marsaglia

Il percorso imprenditoriale di Marina Mortara Marsaglia è fatto di scelte consapevoli, visione e lavoro sul campo, costruiti nel tempo con determinazione. Tutto inizia a Castellinaldo, quando Marina incontra Emilio Marsaglia mentre è iscritta alla Facoltà di Agraria. «Con lui abbiamo fatto un progetto di vita», racconta. È il 1983 quando prende una decisione chiave: trasformare l’azienda agricola di famiglia del marito in una vera e propria azienda vitivinicola. Nasce così Cantina Marsaglia. Una scelta coraggiosa, accompagnata da una visione chiara: puntare sull’Arneis, vitigno allora non ancora protagonista, e costruire attorno ad esso un’identità forte, lavorando su marketing, immagine e posizionamento. Un percorso che ha contribuito in modo significativo alla valorizzazione del Roero e dei suoi vini. Nel 2011 in azienda entrano anche i figli Monica ed Enrico, segnando un passaggio generazionale fondato sulla continuità e sull’innovazione.

Redazione Centrale TdG