Marco Felluga presenta a Vinitaly il nuovo volto del Friuli Bianco DOC

Il Friuli Bianco DOC di Marco Felluga debutta a Vinitaly con una nuova identità visiva, pensata per raccontare il vino attraverso un linguaggio contemporaneo: forme essenziali, colori decisi e la denominazione al centro, espressione di una visione chiara su come un’azienda storica possa evolvere restando fedele a sé stessa.

Il progetto di restyling nasce con l’obiettivo di valorizzare la denominazione, rendendola più visibile e centrale, rafforzando al tempo stesso la riconoscibilità a scaffale. L’etichetta, dal design essenziale e distintivo, introduce un codice visivo contemporaneo, in cui forme geometriche evocano il mondo del vino e della tavola: il cerchio come acino, il quadrato come tavola, il triangolo come bicchiere. Un segno grafico deciso che dialoga con il presente, mantenendo come elemento di continuità la firma “Just Molamatta”, fil rouge tra passato e futuro. Il nome “Molamatta”, infatti, richiama le colline su cui si estendono i vigneti da cui questo vino prende vita, mentre il termine “Just” evoca la semplicità e la leggerezza del prodotto, pensato per essere gustato in compagnia, all’insegna della convivialità.

«Il Friuli Bianco DOC – Just Molamatta rappresenta perfettamente il nostro modo di interpretare il vino oggi: immediato, autentico e profondamente legato al territorio – afferma Ilaria Felluga – Con questo restyling abbiamo voluto rendere più chiaro il messaggio, semplificando il linguaggio senza perdere identità. È un passo naturale in un percorso che guarda al futuro, mantenendo solide le nostre radici». Il vino resta fedele alla propria natura, esprimendo con chiarezza le caratteristiche che rendono il Friuli uno dei territori di riferimento per i grandi bianchi italiani. Freschezza ed eleganza si accompagnano a una spiccata sapidità, in un profilo equilibrato e diretto, con note di mela e pera.

Questo restyling rappresenta soprattutto l’espressione di una nuova fase evolutiva guidata da Ilaria Felluga, sesta generazione di una famiglia la cui storia nel mondo del vino affonda le radici in Istria oltre 150 anni fa. Alla guida di Marco Felluga e Russiz Superiore, interpreta il passaggio generazionale con un approccio concreto e orientato al mercato, con una visione precisa: rendere il vino più accessibile, contemporaneo e vicino ai nuovi consumatori. In questa direzione si inserisce anche la scelta di un abbassamento del grado alcolico, per favorire una fruizione più attuale e consapevole.

Il debutto ufficiale avverrà a Vinitaly (Pad 5 – stand D3), in programma a Verona dal 12 al 15 aprile 2026, occasione in cui sarà possibile scoprire il nuovo Marco Felluga Friuli Bianco DOC Just Molamatta e approfondire un progetto che segna un’evoluzione importante per la cantina. Con il Friuli Bianco DOC – Just Molamatta 2025, sarà possibile degustare anche le nuove annate dei vini di Marco Felluga, tra cui il Mongris Pinot Grigio Collio doc, e di Russiz Superiore.

MARCO FELLUGA RUSSIZ SUPERIORE

I vigneti dell’Azienda Marco Felluga, a Gradisca d’Isonzo, sono ubicati in quattro diverse zone del Collio: Farra d’Isonzo, San Floriano del Collio, Oslavia e Cormòns. Da queste viti nasce la qualità dei suoi vini, sia bianchi che rossi. I vigneti dell’Azienda Russiz Superiore sono situati attorno alla tenuta in un corpo unico. Dalle viti di Russiz Superiore, nel comune di Capriva del Friuli, nasce la raffinata eleganza e complessità dei suoi vini. Ilaria Felluga, la 6° generazione di viticoltori della sua famiglia, è oggi alla guida delle due cantine, con la stessa dedizione e lungimiranza che da sempre contraddistinguono l’Azienda. Dal 2024 l’azienda è inoltre supportata dalla partnership con Tommasi Family Estates.

Redazione Centrale TdG