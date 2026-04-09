Marco Cavagnera è il nuovo direttore generale del Gruppo Lunelli

Il Gruppo Lunelli prosegue il proprio percorso di managerializzazione con l’ingresso di Marco Cavagnera, che dal 19 marzo ha assunto il ruolo di Direttore Generale riportando direttamente al CEO Matteo Lunelli.

Cavagnera vanta una solida esperienza internazionale, maturata in particolare nel settore beverage. Laureato all’Università Bocconi, ha iniziato il suo percorso professionale in Heineken, dove è stato Finance Controller, Project Manager ed Export Area Manager, contribuendo anche allo sviluppo del progetto vino di Partesa. Successivamente ha maturato un’importante esperienza in Artsana, fino a diventare Country Manager in Russia. Entrato in Campari nel 2015, ha assunto varie posizioni, fra cui quelle di General Manager per Spagna e Portogallo e di Managing Director Global Travel Retail, distinguendosi per i risultati raggiunti.

Nel nuovo ruolo, Cavagnera avrà la responsabilità di coordinare tutte le attività operative, commerciali e progettuali delle diverse società del Gruppo Lunelli. Lavorerà in stretta sinergia con il management team per rafforzare ulteriormente l’efficienza organizzativa e sviluppare il business sia in Italia che all’estero.

“Siamo lieti di accogliere Marco nel nostro Gruppo” – commenta Matteo Lunelli, CEO del Gruppo Lunelli –. “Continuiamo a investire su persone di grande talento per rafforzare il team e proseguire nel nostro percorso di sviluppo e di miglioramento continuo. Sono personalmente molto felice di iniziare a lavorare con lui e sono certo che la sua visione e la sua esperienza internazionale contribuiranno a dare un ulteriore slancio al nostro cammino di crescita, soprattutto sui mercati esteri.”

GRUPPO LUNELLI

Il Gruppo Lunelli nasce dalla volontà di creare un polo dell’eccellenza del bere italiano e riunisce marchi espressione di una continua ricerca della qualità e della valorizzazione del territorio. La storia imprenditoriale della famiglia Lunelli prende il via nel 1952, quando Bruno Lunelli rileva da Giulio Ferrari una piccola cantina fondata a Trento nel 1902, oggi leader delle bollicine di alta gamma e simbolo dell’arte di vivere italiana.

A partire dagli anni Ottanta, a Ferrari Trento vengono affiancati brand che ne condividono i valori: nel 1982 viene acquisita Segnana, storica distilleria trentina, a cui segue, nel 1988, Surgiva, un’acqua minerale straordinariamente leggera, che sgorga nel cuore del Parco Naturale Adamello Brenta. Prende il via anche la creazione di vini fermi in Trentino che dal 2000 si estende a Toscana e Umbria, dando vita al progetto di Tenute Lunelli. L’acquisizione nel 2014 di Bisol1542, storico marchio di riferimento del Prosecco Superiore di Valdobbiadene, conferma la leadership del Gruppo Lunelli nel mondo delle bollicine. Il Gruppo si completa con l’ingresso, nel 2021, di Tassoni, azienda con più di due secoli di storia celebre per la sua iconica cedrata.

Redazione Centrale TdG