Marchesi Frescobaldi presenta le nuove vendemmie dei Brunello di Tenuta CastelGiocondo

Ripe al Convento Riserva 2020 e CastelGiocondo 2021 debuttano sui mercati internazionali e raccontano espressioni autentiche di Montalcino

Dalla storica tenuta ilcinese di Marchesi Frescobaldi arrivano sul mercato internazionale CastelGiocondo Brunello di Montalcino 2021 e la Riserva Vigneto Ripe al Convento 2020, pronti per essere degustati. Due interpretazioni complementari di un territorio straordinario, in grado di restituirne l’anima più autentica attraverso eleganza, profondità e straordinaria vocazione all’evoluzione. Provenienti da un’area viticola dalla marcata eterogeneità, questi due vini esprimono dunque ciascuno con la propria personalità, le diverse sfumature di questo territorio unico, in uno scambio costante tra coerenza e interpretazione.

Tenuta CastelGiocondo, vendemmia dopo vendemmia, continua a offrire nuove letture di sé restando fedele alla propria identità. La Tenuta occupa una posizione chiave all’interno dell’areale di Montalcino, distinguendosi per la straordinaria varietà di suoli e microclimi che conferiscono complessità e finezza ai vini.

Dal 1989, la famiglia Frescobaldi interpreta questo luogo con una visione che unisce conoscenza storica, innovazione tecnologica e precisione agronomica, valorizzando il Sangiovese nelle sue molteplici espressioni. L’eterogeneità dei suoli – galestro, argille e sabbie gialle plioceniche – insieme a esposizioni prevalentemente sud-occidentali e a un’altitudine media intorno ai 300 metri, contribuisce a definire vini capaci di coniugare struttura, eleganza e capacità di evoluzione.

È in questo contesto che nascono CastelGiocondo e Ripe al Convento, due letture dello stesso territorio. CastelGiocondo Brunello di Montalcino ne restituisce una visione ampia e sfaccettata, mentre Ripe al Convento, cru della Tenuta, ne rappresenta l’espressione più mirata, profonda e longeva. CastelGiocondo nasce dall’incontro di vigneti diversi per esposizione e suolo, offrendo una visione corale di Montalcino e della sua complessità. Ripe al Convento prende forma da una parcella storica situata nella parte più alta della Tenuta, a 450 metri di altitudine, dove il Sangiovese trova condizioni particolarmente favorevoli per sviluppare concentrazione, finezza ed energia. Qui, la selezione rigorosa delle uve e il lavoro paziente in cantina accompagnano la costruzione di un Riserva che si distingue per precisione espressiva, struttura e capacità di evoluzione nel tempo. Giunti al termine del rispettivo periodo di maturazione, i due vini vengono presentati ai mercati internazionali, pronti per essere degustati.

Brunello di Montalcino DOCG CastelGiocondo 2021

L’annata 2021 è stata caratterizzata da un andamento climatico dinamico: un inverno mite e piovoso, che ha comportato un leggero anticipo del germogliamento, seguito da un improvviso abbassamento delle temperature primaverili, che ha rallentato leggermente la crescita dei germogli.

L’estate, calda e asciutta, accompagnata da significative escursioni termiche, ha garantito uve sane e perfettamente mature al momento della vendemmia.

Dopo un’attenta selezione, le fermentazioni sono avvenute in acciaio inox a temperatura controllata, con rimontaggi frequenti nelle fasi iniziali. Il successivo periodo di maturazione in legno e l’affinamento in bottiglia hanno accompagnato il vino verso una definizione armonica.

Nel calice, CastelGiocondo 2021 si distingue per il suo colore rosso rubino brillante. Al naso emergono note floreali di viola mammola e rosa canina, seguite da richiami di frutti di bosco. La speziatura è fine e progressiva, con accenni di anice stellato e pepe, mentre il profilo terziario richiama tè, tabacco e caffè, con una lieve chiusura balsamica di liquirizia. Il sorso è fresco e avvolgente, sostenuto da tannini maturi e ben integrati, e si chiude con una persistenza lunga ed equilibrata.

Brunello di Montalcino DOCG Riserva Ripe al Convento 2020

La vendemmia 2020 è stata caratterizzata da una piovosità piuttosto limitata nei mesi invernali, ma le riserve idriche derivanti dagli ultimi mesi del 2019 hanno consentito di affrontare un’estate calda e asciutta, arrivando a una completa maturazione fenolica. La vendemmia manuale, seguita da una rigorosa selezione in cantina, ha preceduto la fermentazione in acciaio inox e il lungo affinamento in legno, completato da un ulteriore riposo in bottiglia prima dell’uscita sul mercato.

Ripe al Convento 2020 si presenta con un rosso rubino limpido e brillante, con lievi riflessi granato. Il bouquet è profondo e articolato: piccoli frutti rossi e neri – ribes, mirtillo, marasca – si intrecciano a note floreali, lasciando spazio a un’evoluzione terziaria elegante, con sentori di tabacco, cuoio e spezie dolci come pepe bianco e noce moscata. Al palato il vino è di grande struttura e armonia, con tannini maturi, compatti e vellutati, e un finale lungo e persistente.

MARCHESI FRESCOBALDI

La missione della Marchesi Frescobaldi è di comprendere e promuovere terroir unici, facendo in modo che diventino parte integrante dello spirito della Toscana. I mille anni di storia della famiglia costituiscono un tesoro unico e insostituibile di conoscenza e tradizioni. Frescobaldi incarna l’essenza stessa della Toscana, la sua straordinaria attitudine per la viticoltura e l’affascinante varietà delle sue aree di allevamento. Le nove tenute Marchesi Frescobaldi sono: Castello Pomino (Pomino), Castello Nipozzano (Nipozzano), Tenuta Perano (Gaiole in Chianti), Tenuta Castiglioni (Montespertoli), Tenuta CastelGiocondo (Montalcino), Tenuta Ammiraglia (Magliano in Toscana), Remole (Sieci), Tenuta Calimaia (Montepulciano) e Gorgona. Situate in zone della Toscana particolarmente vocate alla produzione di vini pregiati (DOC, DOCG e IGT), le tenute, differiscono per terreno, ambiente e storia. A queste vanno aggiunte le Tenute di Bolgheri Ornellaia e Masseto, Tenuta Luce a Montalcino, Domaine Roy & Fils in Oregon e Attems nel Collio.

