Marche: il maggio dei Piceni, dalla vigna alla tavola

Per l’ultimo mese del progetto, far conoscere e innamorare, con menu gourmet, tour enoturistici, cantine, luoghi storici, tra Fermano ed Ascolano

Con ben sette appuntamenti, a maggio si chiude il circuito Piceni Gusto DiVino, cofinanziato dalla Regione Marche con il progetto “ENOTURISMO DELLE MARCHE: dalla vigna alla tavola”.

Imperdibili le proposte in programma tra Fermano e Piceno, che coniugano vigneti, cantine, luoghi di particolare valenza artistica e culturale, birre artigianali ed agricole, sapori di territorio rivisitati dall’estro e dal talento degli chef.

Si inizia venerdì 3 maggio, a Camerino, dove il Relais “Villa Fornari” darà vita ad una speciale narrazione che ha per protagonista la “Sinclinale Camerte”, una valle chiusa che percorre con andamento nord-sud l’entroterra marchigiano, estendendosi dalle vette del Parco Nazionale dei Monti Sibillini ai rilievi dell’Appennino pesarese ed includendo importanti attrattive, come l’antica città Ducale di Camerino, dalla quale prende il nome, i geometrici filari del Verdicchio di Matelica e Fabriano, iconica città della carta. I tesori enogastronomici di questo suggestivo territorio saranno al centro dello storytelling sensoriale ideato da Alessio Bottacchiari. Protagoniste della serata due cantine del territorio: Bisci e Borgo Paglianetto.

Domenica 5 maggio, con un evento ambientato nello storico Palazzo Paradisi di Montalto delle Marche per un menù speciale che rivisita le materie prime di territorio con un tocco contemporaneo, approntato per l’occasione da “Sottoscala Gusteria di Sisto V”. In abbinamento agli originali piatti, i vini proposti da Vigna Cava, Tenuta Cà Sciampagne ed azienda agricola biologica Tavio. Una performance musicale farà da colonna sonora a questo inedito pranzo.

L’Auditorium Sant’Antonio da Padova, ad Ortezzano, sarà il punto di ritrovo per gli ospiti della serata del 10 maggio che, in questo sito di particolare pregio storico e artistico, prevede anche l’esibizione di artisti locali. Approntato per l’occasione “Da Sebastiani”, il menù è un omaggio alla biodiversità e ad una primavera che già guarda all’estate. Come in tutti gli appuntamenti, l’abbinamento con i vini sarà illustrato da un sommelier professionista. Protagonisti della serata le aziende vinicole Cossignani L.E. Tempo, Tenuta Cocci Grifoni e Maria Pia Castelli.

Il 15 maggio, invece, è la volta delle grandi birre di territorio, con i birrifici Kukà, Jester Birrificio Agricolo e Mukkeller. Tre espressioni diverse di un areale che si sta affermando sempre più per la capacità di realizzare ottimi prodotti, che in questa occasione saranno valorizzati dalle proposte gastronomiche di “Le Papillon” ad Altidona.

Il 19 maggio, nuova attesissima serata in cantina, con inizio alle ore 18.30 presso l’agricola “Pantaleone”. Star dell’appuntamento, in abbinamento alle tipicità gastronomiche locali, saranno i vini naturali di questa realtà biologica a conduzione familiare in località Colonnata Alta, collocata a 5 km da Ascoli Piceno, Pantaleone è una delle cantine “EROE” delle Marche, ossia iscritta all’elenco ufficiale delle aziende vinicole che hanno aderito alla legge regionale sull’enoturismo. Vini Azienda Agricola Pantaleone, Ascoli Piceno. Vini.

Ancora birre e boccali alla ribalta nella serata programmata il 23 maggio a Grottammare, con un invitante menù che volge lo sguardo verso i sapori dei Sibillini. Tre i birrifici del territorio in evidenza: Carnival, Babylon e Ottozampe. Fermento per tutti i gusti, quindi, in abbinamento alle golosità proposte dall’Osteria Infinito.

Ultimo appuntamento il 29 maggio nel centro storico di Ascoli Piceno, con un menù approntato dall’osteria con cucina “Il Vinattiere” capace di esaltare i profumi degli orti e dei campi primaverili, senza tuttavia tralasciare le carni, con tipiche preparazioni locali, ed i dolci fatti in casa. I vini in abbinamento sono di Cantina Sesì, Le Canà e Valter Mattoni.

Tutti gli appuntamenti in programma vedranno la presenza di food editor, blogger e “wine-influencer” che racconteranno sui social queste esperienze. Il tour operator ESITUR ha predisposto degli itinerari tra vigneti, borghi storici ed aziende rurali per godere, anche nei prossimi mesi, l’enoturismo marchigiano in modalità immersiva. Il Wine Tour delle Marche è un’iniziativa promossa da Bonfili design in collaborazione con Tipicità, AIS Marche, Movimondo travel e cofinanziata dalla Regione Marche nell’ambito del bando “Enoturismo Marche: dalla vigna alla tavola”.

Le info dettagliate sul progetto “Enoturismo Marche, dalla vigna alla tavola” sono reperibili sul sito ufficiale: www.dallavignaallatavola.marcheandwine.it.

Jimmy Pessina

Foto: Tipicità e Jimmy Pessina