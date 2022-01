Mamma Jumbo Shrimp, un nuovo brand nel settore vino

Durante il lockdown del 2020 è stato concepito un nuovo “brand contenitore” per il mondo del vino: parliamo di Mamma Jumbo Shrimp, che include podcast, libri, mappe e video.

Nato dalla mente di Stevie Kim, fondatrice di Italian Wine Podcast e Managing Director di Vinitaly International, Mamma Jumbo Shrimp pone come denominatore comune a tutti i propri progetti il fatto di prendere temi complessi e renderli poi accessibili a tutti in piccoli sorsi.



Il brand investe in piattaforme social e tool di comunicazione emergenti, con l’obiettivo di radunare una comunità internazionale di appassionati di vino.

In tutto il mondo, il lockdown a causa della pandemia di COVID-19 ha dato nuovo impulso alla tecnologia digitale e ai servizi di comunicazione online.

Stevie Kim, fondatrice di Italian Wine Podcast e Managing Director di Vinitaly International, ha spiegato: “Mamma Jumbo Shrimp è figlio del COVID. È infatti nato durante il lockdown, quando abbiamo colto l’opportunità di sperimentare con le piattaforme online e social emergenti e di liberare la nostra creatività. Volevamo anche continuare la conversazione con i nostri collaboratori esistenti e raggiungere un nuovo pubblico“.

Questa nuova voce nel settore del vino – Mamma Jumbo Shrimp – è un “brand contenitore” che sfrutta podcast, libri, mappe e video, riunendo altresì una comunità internazionale di appassionati di vino, cibo e viaggi.

“Naturalmente si trattava di un buon Business Case per il nostro team, che poteva così rimanere connesso e produttivo durante il lockdown”, ha detto Stevie Kim; “ma, oltre a questo, c’era anche la concreta necessità di fornire uno sbocco attraverso il quale lo staff potesse divertirsi, esprimere la propria creatività e semplicemente condividere una risata insieme in quello che era un momento davvero impegnativo per tutti“.

Mamma Jumbo Shrimp ha trovato inizialmente la propria voce su TikTok, per cui è stato stimato un totale di circa un miliardo di utenti mensili attivi. L’app è particolarmente popolare tra gli under 30 e le donne, entrambi gruppi demografici che il brand Mamma Jumbo Shrimp cerca attivamente di coinvolgere e includere.

Il passo successivo ha visto il brand impegnato in un progetto editoriale, concependo la Jumbo Shrimp Guide to Italian Wine. Si tratta di un cosiddetto “instant book”, uno strumento per scomporre le complessità e vastità dell’argomento vino italiano in piccoli concetti più digeribili e accessibili. Questo primo libro è stato poi seguito da Jumbo Shrimp Guide to International Grape Varieties in Italy, un altro argomento complesso che è stato presentato in un modo accessibile e divertente. Tutti i libri della serie Jumbo Shrimp sono pubblicati in un comodo formato tascabile che unisce contenuti accurati, uno stile semplice, storie divertenti e illustrazioni.

Tra i progetti che rientrano oggi nel brand Mamma Jumbo Shrimp troviamo anche l’Italian Wine Podcast, che è in realtà iniziato nel marzo 2017 come un progetto di comunicazione e storytelling dedicato al mondo del vino italiano. Da allora, è diventato uno show pluripremiato, riconosciuto come uno dei podcast sul vino più ascoltati sul mercato. Il Podcast ha una visione inclusiva in quanto mira a informare, educare e intrattenere un’ampia varietà di ascoltatori attraverso conversazioni coinvolgenti con produttori, esperti e personalità della scena vinicola italiana e internazionale.

Anche in questo caso, la chiusura causata dalla pandemia ha dato nuovo impulso al canale, e Italian Wine Podcast è diventato l’unico podcast giornaliero sul vino al mondo. Ora pubblica sette giorni su sette da gennaio 2021, ha generato quasi un milione di ascolti in 747 episodi, e copre tematiche che vanno dal vino al business, al cibo, ai viaggi, alla diversità e alla comunicazione.

Continuando la spinta a coinvolgere e informare, Mamma Jumbo Shrimp ha lanciato un proprio canale YouTube – omonimo – con video divertenti e informativi. Il canale è diventato la sede del popolare “On the Road Special Editions”, dove la conduttrice Stevie Kim esplora il vino, la cultura e i territori viaggiando verso destinazioni come Slovenia, Bolgheri, Sicilia, Napoli e Sardegna.

L’aggiunta più recente al gruppo sono le Jumbo Shrimp Wine Study Maps, un progetto di due anni, che vedrà il lancio di 40 mappe disegnate a mano che coprono le regioni vinicole di tutto il mondo, con grafica su misura e contenuti curati al dettaglio. Stampate su tessuto Tyvek riciclabile e lavabile, le mappe saranno presto disponibili per studenti, educatori e appassionati di vino ovunque nel mondo.

Mamma Jumbo Shrimp porta avanti la missione di prendere temi complessi per renderli accessibili in piccoli sorsi. Da TikTok e YouTube ai premiati podcast, passando per guide tascabili e originali mappe enologiche, Mamma Jumbo Shrimp ha qualcosa per tutti: che tu sia un wine lover o un professionista esperto, segui il Brand su Instagram @mammajumboshrimp e non perdere nessun aggiornamento su video, notizie, prodotti e preziose informazioni già condivise o in arrivo.

Mamma Jumbo Shrimp è un “brand contenitore” dell’agenzia Just Do The Work, fondata da Stevie Kim, amministratore delegato di Vinitaly International. L’obiettivo di Mamma Jumbo Shrimp è quello di riunire una comunità globale di appassionati di vino sfruttando le piattaforme emergenti dei social media e creando contenuti di alta qualità nei suoi prodotti, come podcast, libri, video e mappe. Mamma Jumbo Shrimp promuove una comunicazione coinvolgente, l’informazione e l’educazione in formati divertenti e inclusivi.

Redazione Centrale TdG