Maison Massucco amplia la propria proposta con la distribuzione esclusiva dei vini di Joško Gravner

Maison Massucco, azienda italiana che produce ed importa champagne di altissima qualità, è lieta di annunciare una nuova prestigiosa collaborazione con Joško Gravner, storico e geniale produttore del Collio goriziano, pioniere degli orange wine. L’accordo riguarda la commercializzazione esclusiva di annate selezionate dei vini di Gravner nelle province di Torino, Biella e Vercelli, ampliando così la proposta di Maison Massucco con un vino straordinario.

Maison Massucco propone attualmente la Ribolla annata 2016, ma custodisce, per gli appassionati, anche annate storiche e rare come il 2014, 2012 e 2007. Questa scelta riflette la volontà di offrire un’esperienza importante, accompagnando i propri clienti nella conoscenza dell’espressione totale della filosofia di Gravner.

Maison Massucco, desiderio realizzato di Alberto Massucco, è riconosciuta per l’eleganza e la ricercatezza delle sue produzioni, dei suoi ambienti e delle sue scelte. Qui è possibile trovare l’intera linea di produzione AMC (Alberto Massucco Champagne) e una selezione di etichette di alcuni Vignerons Récoltant Manipulant che abbracciano lo stile, il savoir-faire e l’idea propria del suo anfitrione.

Il lavoro di Alberto e del suo team è sempre stato dunque di andare oltre la distribuzione tradizionale, scegliendo di crescere e ampliare il suo personale ventaglio di produzione. Alberto porta in Maison Massucco un pizzico della terra della Champagne, rendendola più vicina all’Italia con il suo tocco e la sua esperienza.

“Il nostro impegno è da sempre quello di selezionare e valorizzare realtà che incarnano un legame profondo tra territorio e creatività, mettendo in luce qualità artigianali superiori, identità distinguibili e grande valore umano. Joško Gravner rappresenta esattamente queste tre componenti: produttore geniale e visionario, uomo determinato e avanguardista, grande e stimato amico da tempo immemore,” spiega Alberto Massucco, fondatore di Maison Massucco, che aggiunge: “La scelta di intraprendere questa collaborazione nasce dalla volontà di offrire ai nostri clienti un’esperienza nuova. Abbiamo fortemente voluto questa splendida eccezione qui in Maison Massucco e siamo davvero lieti di inaugurare questo viaggio con le produzioni uniche e straordinarie di Joško Gravner”.

Joško Gravner è noto per la sua scelta rivoluzionaria di abbandonare le tecniche enologiche moderne, optando per una viticoltura che rispetta il ciclo naturale della terra con vigneti dove trovano posto alberi da frutto, nidi e stagni che favoriscono la biodiversità. La sua cantina si contraddistingue per l’utilizzo di grandi anfore di terracotta interrate (qvevri), metodo antico ispirato alla tradizione del Caucaso georgiano, dove i vini fermentano in lunghi periodi di macerazione sulle bucce. Questi processi conferiscono ai suoi vini una struttura complessa capace di evolversi nel tempo e di offrire un’esperienza multisensoriale unica.

La Ribolla di Gravner, con il suo profilo aromatico intenso e la particolare lavorazione senza chiarifiche né filtrazioni, rappresenta l’eccellenza di un territorio e un modo di fare vino profondamente rispettoso della natura, capace di portare nel calice una storia centenaria in ogni sorso.

Con questo accordo, Maison Massucco conferma la propria vocazione di protagonista nella selezione e distribuzione di prodotti di nicchia e di altissima qualità, dedicando attenzione non solo allo champagne, ma anche a produttori che si distinguono per passione, rigore e capacità di creare prodotti che raccontano storie vere e originali.

Info: www.maisonmassucco.it