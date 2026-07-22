MAIO GROUP presenta “Bisa Rifugio Gastronomico” ad Alagna Valsesia

– Redazione Centrale TdG –

A metà luglio apre BISA Rifugio Gastronomico, il nuovo progetto di MAIO Group in Piemonte: un luogo contemporaneo che unisce cucina, pizzeria, steak house e intrattenimento, per vivere la montagna senza orari e senza pensieri

Si chiama BISA Rifugio Gastronomico il nuovo progetto firmato MAIO Group che apre a metà luglio all’interno di Cascata d’Otro, dando vita a un nuovo modo di vivere la montagna: autentico, conviviale e contemporaneo.

Il nome richiama la bisa, la tipica brezza di valle che rinfresca l’aria di Alagna e accompagna le giornate ai piedi del Monte Rosa, un elemento identitario che diventa simbolo della filosofia del locale: un luogo capace di accogliere, connettere e sorprendere, dalla colazione fino all’ultimo drink della serata.

A 1.191 metri di altitudine, BISA è un rifugio gastronomico pensato per chi desidera fermarsi qualche ora in più, senza fretta: un ambiente dal carattere informale, dove il panorama diventa parte dell’esperienza e la convivialità è protagonista in ogni momento della giornata.

“Abbiamo voluto creare un luogo capace di accogliere tutti: dalle famiglie durante il giorno ai gruppi di amici la sera. Un posto dove si mangia bene, si sta insieme e si respira il piacere della montagna”, commenta Alessandro Maio. “Tutto parte dalla volontà di riportare la nostra filosofia d’eccellenza vicino alle nostre origini: da Carisio, in provincia di Vercelli, dove tutto è partito 50 anni fa con i nostri genitori, siamo arrivati a Milano, a Roma e oltre confine. Ora abbiamo scelto Alagna come terreno per una nuova sfida: il percorso creativo è iniziato osservando la brezza di valle, un movimento naturale che ci ha spinti a immaginare un’ospitalità capace di non restare mai statica”.

“La nostra storia è il risultato di questa ricerca” prosegue Massimo Maio. “La trasformazione di un’ispirazione naturale in un progetto concreto che abbatte i confini tra residenti e viaggiatori: abbiamo scelto di creare un rifugio non in senso tradizionale ma di dare vita a un nuovo concept che possa unire ospitalità, cucina, e rispondere a esigenze convivialità in momenti diversi”.

A completare l’esperienza per gli ospiti anche la possibilità di soggiornare presso Cascata d’Otro Mountain Lodge: 47 appartamenti gestiti da LVG Hotel Collection pensati per un pubblico che ricerca autonomia, privacy e i comfort tipici di una struttura alberghiera di livello.

Il design di Bisa Rifugio Gastronomico

Il progetto, curato dall’Arch. Giorgia Longoni, interpreta l’ospitalità contemporanea attraverso uno spazio informale che unisce bar, steakhouse e pizzeria in un unico racconto materico con le grandi vetrate che aprono gli interni verso la valle, trasformando il paesaggio in parte integrante dell’esperienza.

Il concept nasce dal desiderio di portare la montagna all’interno del progetto: l’area bar è caratterizzata da un pavimento in grandi pietre di fiume oversize, che richiama il letto di un torrente alpino, mentre un monolite in pietra e una scenografica bottigliera definiscono gli spazi con naturalezza; nel ristorante, il banco pizzeria in pietra locale rigata diventa il fulcro operativo e visivo dell’ambiente.

Materiali del territorio, legni anticati e una palette materica essenziale conferiscono autenticità agli spazi, mentre il progetto illuminotecnico accompagna il susseguirsi delle ore, costruendo atmosfere diverse dal giorno alla sera.

Un camino bifacciale, il bancone che prolunga gli interni verso la terrazza panoramica e una sala giochi flessibile, pensata sia per famiglie sia per eventi privati, completano un progetto concepito come un luogo di incontro, capace di adattarsi ai diversi momenti della giornata e delle stagioni.

La proposta gastronomica

L’offerta gastronomica interpreta la tradizione con uno sguardo contemporaneo: il ristorante propone una cucina di montagna alleggerita e attuale, costruita su ingredienti selezionati e ricette riconoscibili, senza inutili complicazioni.

Accanto ai grandi classici della cucina piemontese trovano spazio piatti come la battuta di Fassona con bagna cauda, la trota salmonata della Valsesia affumicata artigianalmente, i ravioli del plin al burro d’alpeggio e tartufo estivo, la panissa vercellese, la polenta concia e specialità stagionali che valorizzano il territorio.

Grande protagonista è anche la steak house, con una selezione di carni cotte alla griglia che comprende filetto di manzo, New York Steak di Angus, bavetta irlandese grass-fed, costata bavarese e galletto disossato, accompagnate da salse preparate in casa e contorni ispirati alla cucina di montagna.

Completa la proposta una pizzeria che punta sulla qualità dell’impasto: realizzato con farine 100% italiane, matura per 72 ore e conclude la lievitazione con ulteriori 8 ore, per garantire leggerezza e alta digeribilità. Il menu spazia dalle pizze più classiche a creazioni dedicate al territorio, con ingredienti come toma di grotta, speck, porcini, gorgonzola, mortadella e pistacchio.

L’esperienza prosegue anche nel bicchiere, con una carta che affianca cocktail classici e signature drink ispirati al territorio, una selezione di vini e birre e un bar aperto fino a tarda sera.

Uno spazio da vivere dalla mattina alla sera

Ma BISA è molto più di un ristorante: il progetto nasce come uno spazio da vivere durante tutta la giornata, grazie a un ampio dehor panoramico, una sala giochi dedicata a bambini e adulti e una programmazione serale con DJ set e momenti di intrattenimento, destinati a diventare un nuovo punto di riferimento per residenti e turisti.

Il payoff “Alta quota, zero pensieri” sintetizza perfettamente la filosofia del progetto: un invito a rallentare, condividere e vivere la montagna con spontaneità, in un luogo dove la qualità della cucina incontra un’atmosfera rilassata e accogliente.

Con BISA Rifugio Gastronomico, MAIO Group amplia la propria visione dell’ospitalità, confermando la volontà di creare destinazioni capaci di andare oltre il semplice momento del pasto e trasformarsi in autentici luoghi di incontro.

L’apertura di metà luglio rappresenta così un nuovo tassello nello sviluppo del gruppo che celebra i 50 anni di attività e arricchisce l’offerta di Alagna con il primo progetto, un format destinato a diventare un punto di riferimento per chi cerca buona cucina, convivialità e intrattenimento ai piedi del Monte Rosa.

ABOUT MAIO GROUP MAIO Group è una realtà tutta italiana, nata da una storia di famiglia da cui prende il nome, sviluppata grazie all’impegno di due fratelli, che dal Piemonte si è estesa in Lombardia e nel Lazio. L’instancabile ricerca dei fratelli Alessandro e Massimo Maio, porta nei MAIO Restaurant bellezza ed eleganza, insieme all’eccellenza della cucina, per un’esperienza fatta di estro ed emozione.

MAIO Group racchiude oggi diverse attività celebrandone i 50 anni: La Bettola di Carisio, ristorante e hotel in provincia di Vercelli, da cui tutto è nato nel 1977; MAIO Restaurant, da 18 anni all’ultimo piano di Rinascente Duomo a Milano; Be Steak, non solo alla Rinascente di Milano ma anche a Rho Fiera; MAIO Catering, con oltre 1000 eventi l’anno nel milanese; MAIO Restaurant & Rooftop a Roma dalla primavera del 2023 all’ultimo piano di Rinascente in via del Tritone; Alfa Romeo Caffé e Bistrò, dal 2024 al Museo Alfa Romeo di Arese; il nuovo MAIO Restaurant Club House inaugurato nel 2025 al Castello di Tolcinasco Golf Club; nonché le nuove aperture nel 2026 ad Alagna.