L’ultimo lotto del 19 anni di Casa Ardbeg

Il single malt più torbato dell’isola di Islay rilascia l’ultimo batch del suo iconico 19 anni, Ardbeg Traigh Bhan (pronunciato “Tri-Van”). Da sette anni, la Distilleria imbottiglia questo whisky raro e in continua evoluzione, ispirato agli straordinari contrasti della splendida spiaggia di Traigh Bhan: conosciuta dai locali come The Singing Sands, si trova sulla costa rocciosa di Islay, a ovest della Distilleria Ardbeg. Con una sabbia bianca e soffice che “canta” sotto i piedi, questo angolo marino è affascinante, ma allo stesso tempo insidioso. Anche se le sue acque cristalline sembrano tranquille, frastagliate rocce vulcaniche trafiggono la costa. Riflettendo l’impossibile equilibrio tra queste componenti, ogni lotto di questo whisky Ardbeg, da collezione, è seducentemente morbido, fino a quando non emergono note di sapore intense e aspre.

Il Batch 7 contrappone toni affumicati, erbacei e agrumati a correnti di mou e spezie; è lasciato invecchiare in una combinazione di botti di bourbon e sherry Oloroso, proprio come i suoi predecessori. Tuttavia, grazie alla presenza di un numero maggiore di botti di sherry di primo passaggio nella ricetta, l’imbottigliamento finale di Traigh Bhan tende verso il lato più sherried di Ardbeg. La ricchezza del toffee salato, l’intensità dell’espresso e numerose spezie, sono perfettamente bilanciati dall’accostamento con gli aromi tipici della distilleria come polvere di carbone, buccia di limone e menta fresca. Imbottigliato a 50,3% ABV (più alto rispetto ai precedenti lotti di 46,2% ABV), il Batch 7 esalta la rara armonia di sapori di Traigh Bhan.

Ogni imbottigliamento di Traigh Bhan porta con sé un codice univoco, il simbolo del lotto e la firma di uno dei volti iconici di Ardbeg. Quest’anno è il turno di David Pender, Whisky Stock & Blending Manager di Ardbeg, che dichiara: “Ardbeg Traigh Bhan trae ispirazione da uno dei miei luoghi preferiti dell’isola. Degustare e confrontare le variazioni tra i diversi batch nel corso degli anni è stato un viaggio affascinante. Spero che i fan di Ardbeg apprezzeranno l’opportunità di discuterne, assaporando un dram di questo Batch”.

La Master Blender Gillian Macdonald prosegue: “Ogni lotto di Ardbeg Traigh Bhan rivela caratteristiche uniche, pur mantenendo il suo equilibrio ‘impossibile’, e il Batch 7 non fa eccezione. L’aumento delle botti Oloroso ha aggiunto ondate di zenzero, cumino e toffee che si fondono con il fumo medicinale di Ardbeg, agrumi vivaci e tocchi di gelsomino e menta. E per chiudere in bellezza, abbiamo esaltato il carattere del whisky con una gradazione più elevata. Posso dire con certezza che Ardbeg Traigh Bhan esce di scena con stile!”

Ardbeg 19 Years Old Traigh Bhan Batch 7 sarà disponibile, dal 5 maggio, presso i rivenditori autorizzati, le Ardbeg Embassy, online e presso la distilleria Ardbeg. Per ulteriori informazioni su questa collezione e su tutto ciò che riguarda Ardbeg, è possibile iscriversi all’Ardbeg Committee su ardbeg.com. L’iscrizione è gratuita e tutti gli appassionati sono i benvenuti.

Info: www.ardbeg.com

Redazione Centrale TdG