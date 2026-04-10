Luca Tegon e lo chef stellato Lorenzo Lai al GHV Hotel & Spa di Creazzo

Venerdì 17 aprile 2026 la Wine Room ospiterà il terzo incontro della rassegna tra tecnica, stagionalità e valorizzazione del territorio

Prosegue il percorso delle cene a quattro mani firmate Wine Room by Luca Tegon. Venerdì 17 aprile 2026 alle ore 20:00 il GHV Hotel & Spa di Creazzo ospiterà il terzo appuntamento della rassegna, che vedrà protagonisti lo chef resident Luca Tegon e lo chef stellato Lorenzo Lai, per una serata costruita attorno all’incontro tra visioni, tecnica e sensibilità gastronomiche diverse.

La serata si inserisce in un progetto che mette al centro il dialogo tra chef e territori, creando occasioni di confronto gastronomico capaci di raccontare, attraverso il gusto, identità diverse ma complementari. Il percorso degustazione nasce infatti dall’interazione tra i due chef e si propone di raccontare due interpretazioni della cucina contemporanea, unite da un approccio comune fatto di equilibrio, ricerca e attenzione alla materia prima.

Classe 1989, originario della Sardegna, Lorenzo Lai ha costruito un percorso solido tra alcune delle più importanti cucine italiane ed europee, sviluppando uno stile personale che coniuga precisione tecnica e sensibilità contemporanea. La sua cucina si distingue per la capacità di esprimere armonia e profondità attraverso piatti essenziali, dove ogni elemento è pensato per contribuire all’equilibrio complessivo. Oggi guida la cucina di Agli Amici Dopolavoro, all’interno del JW Marriott Venice Resort & Spa, progetto recentemente insignito di una stella Michelin.

Il menu della serata sarà sviluppato a quattro mani e fortemente legato alla stagionalità primaverile e ai prodotti del territorio, elementi centrali nella visione di entrambi gli chef. Ingredienti come l’olio di Pove del Grappa, l’asparago bianco di Bassano del Grappa e il riso di Isola della Scala diventeranno il punto di partenza per un racconto gastronomico che alterna tecnica, identità e interpretazione contemporanea.

Gli ospiti verranno guidati attraverso una sequenza di piatti costruiti sul dialogo tra gli chef, dando vita a un’esperienza che esprime armonia, contrasti e nuove sfumature di gusto: il percorso si aprirà con una sequenza di piccoli assaggi di benvenuto, seguiti dall’antipasto firmato da Lorenzo Lai, incentrato su un dialogo tra mare e frutto. Il primo piatto, a cura di Luca Tegon, vedrà protagonista il riso, interpretato in chiave stagionale. Il secondo di pesce tornerà alla mano di Lai, mentre il secondo di carne sarà firmato da Tegon, in un’alternanza che accompagna l’ospite attraverso due visioni diverse ma coerenti. A chiudere il viaggio sarà il dessert, realizzato da Lai in collaborazione con Martina Peluso, pastry chef del ristorante Agli Amici Dopolavoro, seguito da una selezione di piccola pasticceria.

Questo terzo appuntamento conferma la volontà del GHV Hotel & Spa di consolidare un calendario di eventi gastronomici capaci di rendere la Wine Room un luogo dinamico e aperto al confronto con alcune delle voci più interessanti della cucina contemporanea. Le cene a quattro mani si affermano così come momenti di incontro e condivisione, pensati per un pubblico attento e curioso.

Per informazioni e prenotazioni: https://ghvhotel.com/cena-a-4-mani-con-chef-lorenzo-lai/

Redazione Centrale TdG