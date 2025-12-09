Luca Scarcella inaugura il Pop Up Store di Natale in via Principi d’Acaja

Dopo il recente trasferimento nel nuovo e più ampio punto vendita nella sede storica di via Principi d’Acaja 47. Un luogo pensato per accompagnare il pubblico nelle settimane più attese dell’anno, offrendo uno spazio dedicato allo shopping delle feste e alla scoperta delle sue specialità artigianali.

Il Pop Up Store sarà aperto tutti i giorni, compresa la domenica, con orario 10:00 – 14:00 e anche al pomeriggio nei giorni feriali, ad eccezione dei giorni 25/12, 26/12, 01/01 e 06/01 in cui sarà chiuso.

Un racconto di Natale tra lievitati, profumi e tradizione

All’interno del Pop Up Store, i clienti troveranno un ventaglio di proposte che raccontano la stagione natalizia secondo Scarcella: panettoni morbidi e profumati, frutto di lunghe lievitazioni naturali; panettoni in vasocottura, con il loro carattere più immediato e conviviale; dolci della tradizione come i babà e i biscotti fragranti pensati per accompagnare un tè del pomeriggio o una colazione delle feste.

Non mancano le specialità salate, come i taralli lavorati a mano e la farina proveniente dalle selezioni del laboratorio, destinata a chi desidera portare un po’ dello stile Scarcella anche nelle proprie preparazioni casalinghe. A completare l’offerta, una linea di marmellate artigianali — dalle classiche a quelle più golose come la crema di marroni — insieme a una selezione di vini scelti per accompagnare i momenti di festa.

Tutte le proposte possono essere acquistate singolarmente oppure trasformate in confezioni regalo, create secondo combinazioni predefinite o completamente personalizzate, così da adattarsi alle esigenze e ai gusti di ogni cliente.

Un Natale all’insegna dell’artigianalità

Con l’apertura del Pop Up Store, Scarcella rinnova il suo legame con il quartiere e con la città, creando un luogo pensato per vivere l’atmosfera delle feste attraverso i sapori che lo hanno reso un riferimento dell’artigianato gastronomico torinese. Un’estensione naturale del nuovo negozio di via Principi d’Accaia, capace di coniugare tradizione, cura del dettaglio e accoglienza.

Il Pop Up Store di via Principi d’Accaia accoglie i clienti in un ambiente dove l’atmosfera delle feste si intreccia con la semplicità tipica dello stile Scarcella. Lo spazio è intimo e immediato, pensato per mettere il visitatore a proprio agio: entrando, il primo colpo d’occhio è un banco centrale che presenta i panettoni e le confezioni natalizie, disposte in modo chiaro e invitante.

Gli scaffali espongono biscotti, marmellate, lievitati in vaso cottura e le altre specialità delle feste. La scelta di un allestimento essenziale, senza decorazioni eccessive, lascia parlare i prodotti, che diventano i veri protagonisti dello store. La luce calda e la disposizione accompagnano il percorso del cliente, rendendo semplice orientarsi e scegliere.

Lo store mantiene l’impronta artigiana e pulita del nuovo punto vendita inaugurato da pochi giorni, ma in un formato più raccolto pensato per rispondere al ritmo intenso del periodo natalizio. Un luogo che racconta la produzione Scarcella in modo spontaneo e accessibile.

Redazione Centrale TdG