Luca Scarcella conquista Insuperlabel 2025: quando il pane diventa design

L’edizione 2025 di Insuperlabel, il contest che ogni anno celebra la creatività italiana nel mondo delle etichette e della stampa, si è conclusa con una vittoria che profuma di pane, tradizione e innovazione.

A ispirare la competizione è stato Luca Scarcella, panificatore torinese e figura di riferimento dell’arte bianca nazionale, che con il suo percorso trentennale ha incarnato il tema dell’edizione: l’incontro tra manualità e visione contemporanea.

Scarcella, conosciuto per la sua ricerca instancabile sulla fermentazione naturale e per il suo celebre babà in vasocottura, è stato scelto come testimonial e filo conduttore del progetto. La sua storia di dedizione e rinascita professionale — iniziata in un piccolo forno di Collegno e cresciuta fino a diventare simbolo dell’eccellenza artigianale torinese — ha ispirato oltre 50 studi di design italiani, invitati a creare un’etichetta capace di raccontare l’essenza di un brand che da sempre unisce tradizione, tempo e autenticità.

A conquistare la giuria è stata Giada Tamborrino (@giadatamborrinostudio), che con una proposta dal linguaggio raffinato e coerente ha saputo esprimere al meglio i cinque valori guida del brief — artigianalità, tempo naturale, qualità percepita, storicità del brand e comunicazione efficace. La sua etichetta ha colpito per la capacità di sintetizzare l’identità di Scarcella e di restituire, con equilibrio visivo e materico, l’anima del suo lavoro: quella di un artigiano che trasforma ingredienti semplici in esperienze sensoriali complesse.

«Essere scelto come protagonista di Insuperlabel è stato un grande onore» – ha commentato Luca Scarcella. «Ho sempre creduto che il pane non sia mai solo cibo, ma un gesto culturale e umano. Vedere come designer di tutta Italia abbiano saputo interpretare questo pensiero è stato emozionante. Il loro sguardo ha dato nuova vita al mio lavoro, trasformando una storia di forno in un racconto visivo».

Oltre al premio principale, sono stati assegnati anche riconoscimenti speciali:

– Print Award a Elisabetta Coccioni e Maria Giannico, per la qualità tecnica della proposta, consegnato da Auroflex.

– Premio dei Partner dell’Evento a Advision Lab, conferito da HP Digital Print, Luxoro e Fedrigoni Self-Adhesives.

L’edizione 2025 di Insuperlabel, organizzata con la consueta cura da Federica e dal team Auroflex, ha confermato il valore del contest come piattaforma di crescita e sperimentazione per i talenti del design. Webinar, workshop e momenti di confronto con i partner tecnici hanno arricchito un percorso che va oltre la gara, trasformando la competizione in un laboratorio di contaminazioni tra arte, impresa e comunicazione.

«Abbiamo capito che non serve essere grandi per avere visibilità — ha concluso Scarcella — ma che è il pensare in grande a farti crescere davvero».

Redazione Centrale TdG