Locanda Margon a fianco dell’Istituto Alberghiero di Levico Terme nell’ambito del progetto “Adotta una Scuola”

Continua con l’evento We Hospitality il progetto “Adotta una Scuola”, che vede il Gruppo Lunelli supportare la formazione dei prossimi professionisti dell’ospitalità

Torna anche quest’anno We Hospitality, l’evento organizzato dagli studenti dell’Istituto di Formazione Professionale Alberghiero di Levico Terme che, in collaborazione con Locanda Margon, metteranno alla prova le proprie competenze in sala e in cucina, dal 12 al 14 marzo presso l’Hotel Romanda di Levico Terme.

L’evento rientra nel progetto promosso a livello nazionale da Fondazione Altagamma “Adotta una scuola”, a cui il Gruppo Lunelli aderisce dal 2023. L’intento del progetto è quello di avvicinare il mondo della scuola alle aziende e di valorizzare le potenzialità degli studenti, rafforzandone il percorso di preparazione professionale. Il Gruppo Lunelli ha scelto di sostenere l’Istituto Alberghiero di Levico Terme fornendo agli studenti ulteriori strumenti per diventare i prossimi protagonisti del mondo dell’ospitalità, attraverso stage, esperienze in azienda e lezioni tenute dai manager del Gruppo e da altri professionisti del settore.

We Hospitality consiste in tre giornate di ristorante didattico durante le quali i ragazzi, affiancati dallo chef stellato Edoardo Fumagalli, creeranno per pranzo un menù che sarà proposto al pubblico in abbinamento alle bollicine Ferrari Trentodoc e ai vini di Tenute Lunelli. Saranno coinvolti gli studenti di Sala e Cucina e quelli dell’Alta Formazione, che potranno dimostrare la loro preparazione e imparare i trucchi del mestiere dai professionisti di Locanda Margon, ristorante del Gruppo.

L’iniziativa consente di avvicinare gli studenti al mondo del lavoro contribuendo alla formazione di figure professionali d’eccellenza, fondamentali nel mondo dell’ospitalità, che il Gruppo Lunelli sostiene da molti anni con diversi progetti.

Per informazioni e prenotazioni +39 340 8444001

Qui di seguito la proposta

Crema di Trentingrana 24 mesi, tuorlo d’uovo di quaglia poche’ alle nocciole, erba cipollina e quinoa soffiata – Ferrari Maximum Blanc de Blancs, TrentoDoc

Battuta di Grigio Alpina, maionese “bianca” al sedano levistico, capperi e acciughe – Ferrari Maximum Rosé, TrentoDoc

Pache’ Monograno Felicetti con crema di pomodorini gialli, zafferano e pane allo speck – Tenute Lunelli Pietragrande 2023, Vigneti delle Dolomiti IGT

Petto d’anatra arrostito, cipollotti fondenti scottati, salsa al Carapace e crosta di spezie al miele – Tenute Lunelli Ziggurat 2022, Montefalco Rosso DOC

Cremoso al passion fruit, namelaka al cioccolato bianco, crumble alla vaniglia e tuille al passion fruit – Ferrari Maximum Demi-Sec, TrentoDoc

