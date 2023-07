Lo chef Michele Minchillo dà il via all’estate

Al ristorante Vitium di Crema, l’unica Stella Michelin in tutta la provincia di Cremona, il giovane chef Michele Minchillo ha presentato il nuovo menu estivo. Tante sono le novità che riguardano la carta e i quattro confermati percorsi degustazione.

“Per l’estate ho voluto dare spazio a ingredienti stagionali e freschi, come le ciliegie, le zucchine, le more, il pomodoro, la melanzana e il tartufo nero estivo. È giusto che sia la natura, con i suoi tempi a dettare le regole in cucina. Senza alcuna forzatura” ha affermato lo chef titolare del ristorante. Alcuni piatti sembrano parlare francese, altri sembrano arrivare dall’Asia e in altri ancora le profonde radici sono da ricercare in Italia. In tutte le proposte, però ci sono due aspretti che ritornano, in modo preciso: la tecnica di cucina è contemporanea, il sapore di ogni proposta è confortevole, come fosse un pasto frugale, in famiglia.

Lo chef cucina al Museo Egizio

Lunedì 3 luglio lo chef Michele Minchillo parteciperà per la prima volta a Degustando, un evento di alta cucina, che fa il suo debutto nel Museo Egizio di Torino, con la presenza di altri nove ristoranti in Guida Michelin, di cui sette stellati.

“Cucinare all’interno del Museo Egizio sarà per me speciale, così come confrontarmi con i colleghi e i professionisti che stimo e che seguo da tempo. Il lavoro del cuoco ha senso solo se immaginato così, come scambio continuo di idee e conoscenze”.

Redazione Centrale TdG