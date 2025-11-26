Un’edizione speciale che celebra l’eccellenza e la convivialità calabrese, continuando il percorso di sinergie tra la cantina e le realtà simbolo della Calabria

Anche quest’anno Librandi celebra le Feste con un progetto che unisce gusto, creatività e territorio. Dopo il successo delle confezioni natalizie degli scorsi anni, sempre disponibili, questa volta la cantina calabrese presenta un’edizione speciale in collaborazione con Birra Cala, realtà artigianale con cui condivide la stessa filosofia di valorizzazione delle eccellenze locali e di racconto autentico della Calabria.

Negli ultimi anni, Librandi ha costruito un percorso di collaborazioni virtuose con altre imprese del territorio, trasformando ogni confezione di Natale in un racconto corale di territorio.

Dalla partnership con Callipo, eccellenza gastronomica regionale, per la creazione di “La Dispensa”, a quella con Rubbettino, storica casa editrice che rappresenta la cultura e l’identità del Sud, per “Un libro/Un vino”, ogni progetto ha voluto esprimere un’idea di qualità che nasce dal fare rete.

La nuova “La Dama – Calici in gioco” conferma questo spirito di collaborazione. Al suo interno, un abbinamento inedito: una bottiglia di Calaonda, il rosso morbido e delicato firmato Librandi, e una IGA Birra Cala, una birra aromatizzata con mosto d’uva, per un incontro tra vino e birra fuori dagli schemi classici.

La collaborazione con Birra Cala nasce da una visione comune di sperimentazione e ricerca. Il birrificio, che dedica una IGA a ciascuna provincia calabrese, in questo caso utilizza il mosto di Gaglioppo prodotto da Librandi. Un dialogo virtuoso tra due interpretazioni della stessa terra, unite dal desiderio di raccontarla in chiave contemporanea. E la Calabria è già impressa nel nome di entrambi i prodotti!

A rendere speciale la confezione, il suo design: una cassetta in legno da due bottiglie che si trasforma in un originale gioco della dama, con le pedine ricavate dai tappi di birra e vino. Un’idea che unisce creatività, sostenibilità e convivialità, invitando a dare nuova vita agli oggetti del brindisi.

Con questo progetto, Librandi rinnova la propria vocazione a creare esperienze che uniscono territorio, cultura e piacere del vino, confermando che il valore della Calabria risiede nella capacità di fare squadra tra le sue migliori realtà.

Le confezioni natalizie Librandi, inclusa la nuova collaborazione con Birra Cala e le edizioni con Callipo e Rubbettino, sono disponibili nelle migliori enoteche e nei canali di distribuzione selezionati.

Per informazioni sugli acquisti, vi invitiamo a scrivere un’e-mail a librandi@librandi.it.

Redazione Centrale TdG