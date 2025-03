L’Hotel Cala di Volpe a Londra con “Taste of Sardinia” all’Harry’s Bar la cucina e i sapori dell’Isola

Il 26 e 27 marzo gli Executive Chef Maurizio Locatelli e Michele Bacciu hanno creato un menù speciale per due cene esclusive in uno dei più iconici club privati della capitale inglese

I sapori della Sardegna, reinterpretati dall’indiscussa maestria degli Executive Chef dell’Hotel Cala di Volpe, sono sbarcati all’Harry’s Bar di Londra. Il private member club, uno dei templi dell’eleganza della capitale inglese, ha ospitato la nuova edizione di “Taste of Sardinia”, un’iniziativa unica creata per condividere i sapori dell’isola in tutto il mondo. Mercoledì 26 e giovedì 27 marzo si è celebrata un’esclusiva esperienza culinaria creata ad hoc per gli ospiti dell’Hotel Cala di Volpe e del Cervo Hotel, i due hotel gestiti da Marriott International, per conto di Qatar Holding.

Il menu creato dagli Executive Chef Maurizio Locatelli e Michele Bacciu è stato realizzato con il meglio della produzione enogastronomica dell’Isola, i cui profumi hanno da subito evocato i sapori e la bellezza della Sardegna, presentati in modo originale nel cuore di Mayfair, uno dei quartieri più eleganti di Londra.

IL MENU. I piatti hanno rappresentato la celebrazione della tradizione sarda interpretata secondo gusti e stili dei due chef dell’Hotel Cala di Volpe. A partire dai veli di dentice marinati al limone, con insalata di asparagi di mare e bottarga di muggine. Quest’ultima rappresenta uno dei simboli della gastronomia e dei prodotti sardi nel mondo. Come starters il secondo piatto ha previsto fiori di carciofo, con insalata di polpo e patate in salsa citronette. Il primo piatto ha visto in tavola le mezze maniche con ragù di astice e pomodorini secchi in olio aromatico. Poi il clou della serata, con il branzino selvatico in crosta di mandorle e zucchine verdi con salsa al Vermentino di Gallura: uno dei piatti più rappresentativi del ristorante dell’Hotel Cala di Volpe, rivisitato utilizzando prodotti del territorio, dalle verdure al vino sardo simbolo di eccellenza e prestigio internazionale. Per chiudere il “pre-dessert” con i “Tarraggioli”, polpette morbide di ricotta aromatizzate agli agrumi, immerse nel miele di eucalipto e “Abbamele”, seguiti dal dessert con una millefoglie reinventata con crema diplomatica e meringa in salsa ai frutti rossi.

“Il menù “Taste of Sardinia” che abbiamo presentato all’Harry’s Bar di Londra – spiega lo chef Michele Bacciu – vuole rappresentare le esperienze che vivono quotidianamente i nostri ospiti, i sapori, i profumi e gli ingredienti che offre il territorio che ci circonda, dove la nostra esperienza e la tradizione della cucina sarda si fondono in un menù tradizionale e raffinato”.

GLI CHEF DEL CALA DI VOLPE

I protagonisti assoluti di questo nuovo viaggio culinario sono gli chef Maurizio Locatelli e Michele Bacciu. Il primo, pluripremiato Executive Chef dell’Hotel Cala di Volpe e oggi responsabile dei progetti di sviluppo per l’intera collezione di ristoranti e bar gestiti da Marriott in Costa Smeralda, si è innamorato della Sardegna fin dal 1981, e da allora ha continuato ad abbracciare la cucina mediterranea, puntando sulla perfetta semplicità degli ingredienti genuini che la terra di Sardegna offre, esaltandone il gusto autentico con la minima trasformazione.

Michele Bacciu, ispirato da suo padre, che gli ha insegnato le basi della cucina mediterranea, ha frequentato l’istituto alberghiero IPSAR di Arzachena, per poi iniziare a lavorare nella brigata di cucina del Cervo Hotel a Porto Cervo. Dopo aver collezionato numerose esperienze tra i migliori ristoranti della Costa Smeralda e della Svizzera, è approdato all’Hotel Cala di Volpe: dove sotto la guida di Locatelli ha avuto la possibilità di valorizzare la sua creatività e le sue origini sarde. La sua cucina è una rielaborazione in chiave contemporanea delle varianti etniche, unite alle materie prime e alle più arcaiche tradizioni locali.

IL PROGETTO

Il concept di “Taste of Sardinia” è nato inizialmente per acquisire nuovi clienti e soddisfare le richieste degli ospiti che desideravano rivivere le indimenticabili esperienze culinarie proposte dell’Hotel Cala di Volpe, anche una volta tornati a casa dalle vacanze estive. Questa iniziativa ha portato la brigata di cucina dell’albergo icona della Costa Smeralda da un capo all’altro del mondo. Un viaggio divulgativo, nel segno dell’esclusività e dell’eccellenza culinaria, la cui fama ha inciso sull’incremento di richieste di sperimentare all’estero la cucina “made-by-Cala di Volpe” raffinata ed esclusiva, con i suoi ingredienti legati alla longevità.

Tra le eccellenze promosse attraverso il progetto “Taste of Sardinia”, anche numerosi prodotti presentati durante l’ultima edizione del Porto Cervo Wine&Food Festival, l’evento enogastronomico organizzato da Marriott Costa Smeralda, che si svolge ogni anno nel cuore di Porto Cervo, che quest’anno sarà dall’8 all’11 maggio, e che celebra il meglio della produzione sarda e nazionale.

TOUR MONDIALE

Il “Taste of Sardinia” abbraccia ogni anno nuove avventure internazionali, visitando le destinazioni di lusso più esclusive al mondo. Dal 2010 gli ambasciatori dell’eccellenza gastronomica dell’Hotel Cala di Volpe hanno realizzato esperienze su misura a Londra, New York, Miami, Palm Beach, Bahamas, Courchevel, Nizza, Doha, Abu Dhabi, Il Cairo, Riyadh, Mosca, Baku e Almaty.

