2.a edizione di un’esperienza golosa ricordando Grandi della letteratura e dello schermo

Chiudere gli occhi ed al primo boccone entrare in sintonia con lo scrittore del cuore ed appassionanti letterature che evocano tradizioni lontane, nel mondo e nel tempo, di cui si conosce tutto. Oppure, al contrario nulla, ma se ne è incuriositi.

È la suggestione che intende creare “Letture … da gustare”, 2.a edizione di un divertissement gastronomico e letterario ideato da Federica De Luca, giornalista di turismo e autrice di numerose guide, “imbandito” dal 7 al 14 maggio in occasione del XX Salone OFF, in collaborazione con Il Leone Verde edizioni e Giulio Perrone Editore – che hanno creduto nel progetto.

Una decina di incontri in locali di diversa astrazione – di cui tre nuovi rispetto alla passata edizione -, con varianti e declinazioni adatte ad un pubblico di tutte le età. L’iniziativa vuol essere un omaggio ad autori ed attori di cui ricorrono quest’anno importanti anniversari, così come alla Liguria ed alla lingua tedesca, temi ospiti del XXXVI Salone Internazionale del Libro. Piatti, ricette ed ingredienti – al di là del puro piacere del palato. evocheranno ricordi di letture e visioni senza tempo, invitando ad entrare in maggior sintonia con i propri beniamini, così come suggerendo un approccio trasversale con testi ritenuti troppo impegnativi. Un invito alla lettura che, grazie ai cinque sensi, si trasforma in brevi tappe di un viaggio emozionale alla scoperta e riscoperta di fatti aneddoti, vicende, citazioni che hanno accompagnato letture e studi di intere generazioni.

Quattro sedi di Circoscrizione, ognuna in collaborazione con Associazioni, cooperative attive nei rispettivi quartieri, ed una Osteria di Moncalieri celebreranno idealmente gli anniversari di Marco Polo, Massimo Troisi, Gabriel García Márquez e Friedrich Nietzsche. Articolato poi su più appuntamenti sarà poi il basilico, aromatica diffusa in tutto il bacino del Mediterraneo e fra le fragranze che connotano principalmente la cucina ligure.

Sarà proprio il basilico, il 7 maggio (ore10.30) ad aprire “Letture da Gustare”, con una visita guidata del Giardino degli Impollinatori presso lo Spazio Wow, fabbrica del quartiere rigenerata con vocazione green, di Via Onorato Vigliani 102. Una lezione su varietà aromatiche, semina in vaso di specie aromatiche tra cui diverse varietà di basilico, nozioni di coltivazione, raccolta e utilizzi. Ingresso libero e gratuito.

Informazioni: info@fondazionemirafiori.it – 011 6825390 – www.casanelparco.it

Mercoledì 8 maggio, dalle 18 alle 19, la Casa nel Parco di Via Modesto Panetti, accoglie nel verde del Parco Colonnetti un aperitivo letterario in compagnia di Pierpaolo Pracca autore di “Profumo di basilico. Storia, usi e ricette della divina pianta”, ed. Il Leone Verde.

Il volume sarà disponibile dal 3 al 14 maggio presso la Locanda a un prezzo scontato.

Ingresso libero e gratuito fino a esaurimento dei posti disponibili

Il 7 e il 14 maggio, dalle ore 19.30, la Locanda nel Parco propone “la pizza non è rotonda, è circolare! “, dove la pizza ideata in collaborazione con l’Università degli Studi di Scienze Gastronomiche di Pollenzo secondo i principi dell’economia circolare si impreziosirà del basilico prodotto nel Kitchen Garden di Spazio WOW.

Info e prenotazioni: 345 6878874 – locanda@cooperativamirafiori.com www.casanelparco.it

Fb e IG casanelparco fb lalocanda.nelparco IG locandanelparco

Ancora un appuntamento con il basilico alla Locanda nel Parco, il 9 maggio 2024, ore 20, per una cena (su prenotazione) che trae spunto dalle ricette raccolte nel volume “Profumo di basilico” di Pierpaolo Pracca, edito da Il Leone Verde.

Menù fisso, dettagli e costi consultabili sulla pagina della Casa di Quartiere di Mirafiori sud.

Info e prenotazioni: 345 6878874; locanda@cooperativamirafiori.com – www.casanelparco.it

Fb e IG casanelparco fb lalocanda.nelparco IG locandanelparco

Sempre il 9 maggio (ore 20,30) l’Osteria La Cadrega di Piazza Vittorio Emanuele II, 5A a Moncalieri (To), alla sua prima edizione di “Letture da gustare “, sposa idealmente l’omaggio al patrono locale, il Beato Bernardo di Baden, nobile tedesco, con i piatti preferiti da Friedrich Nietzsche. Il filosofo tedesco soggiornò infatti a Torino a fine ’800, apprezzandone molteplici aspetti. Fra questi la cucina, ricomposta, fra ricordi e ricette, da Elisabetta Chicco Vitzizzai nel suo “Gli Ossibuchi di Nietzsche” edito da Il leone verde. Il menu prevede Polpette di Bollito con bagnetto rosso, Asparagi con la salsa del povr’om, Risotto alla piemontese, Arrosto di vitello alla piemontese con spinaci al burro, mele Renette stufate con gelato alla crema.

Prenotazione obbligatoria. Per chi prenota, libro in omaggio.

Informazioni: osterialacadrega@gmail.com, Tel 01119764794 www.osterialacadrega.plateform.app

La Colombia magica e martoriata di Gabriel Garcia Marques, è il tema della cena che l’11 maggio, il Bistrot di Karibu dei Bagni pubblici di via Agliè, dedica al genio letterario di Gabo. Un viaggio ideale in compagnia con Alberto Bile Spadaccini, autore di “In Colombia con Gabriel García Márquez” del Passaggio di dogana di Giulio Perrone Editore. I

l menu prevede Fagottino di mais fritto ripieno con uova, Riso basmati in latte di cocco, servito con chips di banana fritta, Purè di melanzane al forno con Tahina, semi di sesamo, limone e pan pita, Biscottini ripieni con dulce de leche e scaglie di cocco

Informazioni; Bagnipubblici@coopliberitutti.it – 011 553 3938

Napoli e Troisi, binomio inscindibile, rivive invece al La Piola del Cecchi Point, Via Cecchi 1, sabato 11, ore 20.30. Donatella Schisa, autrice di “A Napoli con Massimo Trosi” e Giulio Perrone Editore, porteranno i commensali a conoscere più da vicino il personaggio, grazie ai ricordi di chi lo ha conosciuto da vicino e le suggestioni di un menu che contempla mozzarella, crocchè di patate, spaghetti de “Il Postino”, parmigiana di melanzane.

A chi presenta il biglietto del Salone del libro sarà offerto un cocktail di benvenuto.

Informazioni: piolalcecchi@esserci.net – 3286062118

Si viaggia nell’antico Oriente invece, domenica 12 maggio, alle 20.30, alla Qucina della Casa del Quartiere San Salvario, in Via Morgari 14. La casa editrice il Leone verde presenta il libro di Carla Diamant “A tavola con Marco Polo: la cucina sulla via della Seta”.

Il menù prevede baccalà mantecato, farinata, humus, spiedini di pollo satay con riso bianco al cardamomo, samanu (dolce persiano), acqua, 1/4 di vino. Costo cena comprensiva del volume.

Informazioni: ristorante@casadelquartiere.it – 329 1039730

In chiusura, il 14 maggio ancora un omaggio al Basilico, un appuntamento a porte chiuse ma che ha suggerito una divertente esercitazione pratica di cui saranno protagonisti i ragazzi del Settore Ristorativo di Engim San Luca. A loro infatti il compito di ideare, preparare un pranzo di 4 portate dall’antipasto al dolce che verrà servito ai docenti.

