L’estate ha il sapore di Garda Doc

– Redazione Centrale TdG –

L’estate si vive sul Garda: attraverso calici che raccontano un territorio in continua evoluzione, come testimoniano il nuovo ingresso del comune di Castenedolo e la nuova proposta di vini low alcol Garda DOC

C’è un luogo in cui il clima mediterraneo incontra il fascino delle Alpi, dove la brezza del lago accompagna la maturazione delle uve e ogni calice racconta uno stile di vita. È il territorio di Garda DOC, una delle destinazioni enoturistiche più affascinanti d’Italia, che con l’arrivo dell’estate invita a vivere un patrimonio unico di tradizione vitivinicola.

Affacciata sul lago più grande d’Italia e distribuita tra le province di Brescia, Mantova e Verona, la denominazione continua oggi il proprio percorso di crescita con l’ingresso del comune di Castenedolo nell’area di produzione. Un ampliamento che conferma la vitalità di Garda DOC e rafforza il legame con un territorio in grado di evolversi preservando la propria identità.

Come ama definirlo il presidente del Consorzio Garda DOC, Paolo Fiorini, il Garda è “un angolo di Mediterraneo ai piedi delle Alpi”: un equilibrio climatico irripetibile, caratterizzato da una straordinaria luminosità, dalla costante brezza del lago e da un microclima mite che regala ai vini freschezza, eleganza e una ricca espressione aromatica.

Non sorprende quindi che ogni anno milioni di visitatori scelgano il Lago di Garda come meta delle proprie vacanze. Qui il vino è parte integrante dell’esperienza del territorio: accompagna le degustazioni in cantina, le passeggiate tra i vigneti, le gite in barca, la cucina locale e le serate all’aperto. A interpretare al meglio queste esperienze è anche la nuova proposta di vini low alcol Garda DOC: una risposta contemporanea ai nuovi stili di consumo che vede la denominazione protagonista, prima DOC italiana ad aver introdotto questa tipologia. Vini pensati per chi desidera vivere ogni momento dell’estate con leggerezza e consapevolezza, senza rinunciare alla qualità, all’identità e all’eleganza che contraddistinguono il territorio gardesano.

Con l’arrivo dell’estate, Garda DOC rinnova così il proprio invito a scoprire un territorio in cui il vino è molto più di un prodotto: è il racconto di un paesaggio, di una cultura dell’ospitalità e di uno stile di vita che trova nel lago la sua espressione più autentica. La denominazione continua a evolversi, come dimostrano l’ingresso di Castenedolo e l’introduzione dei vini low alcol, interpretando le nuove esigenze dei consumatori senza perdere il legame con le proprie radici.

Le attività si inseriscono nel programma del progetto europeo Euchronicles Eccellenze DOP : un savoir-faire tutto europeo, iniziativa di promozione dedicata alla valorizzazione delle eccellenze agroalimentari europee, con l’obiettivo di rafforzare la conoscenza delle denominazioni tra operatori e consumatori.

Finanziato dall’Unione europea. Le opinioni espresse appartengono tuttavia al solo o ai soli autori e non riflettono necessariamente le opinioni dell’Unione europea o dell’amministrazione erogatrice. Né l’Unione europea né l’amministrazione erogatrice possono esserne ritenute responsabili.