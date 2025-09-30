Le Finali Nazionali di Vinibuoni d’Italia tornano in Istria

I curatori nazionali della guida e le commissioni di “Oggi le Corone le decido io” per il secondo anno ospiti dell’Ente per il Turismo dell’Istria a Cittanova (Novigrad)

Vinibuoni d’Italia rinnova l’appuntamento pubblico con le Finali Nazionali, che per l’edizione 2026 della guida edita dal Touring Club Italiano si svolgeranno nuovamente oltre i confini nazionali, in collaborazione con l’Ente turistico dell’Istria, partner storico della guida, Hrvatski Sommelier Klub e Aminess Hotels & Resorts.

Le degustazioni, in programma dal 2 al 3 ottobre, saranno ospitate anche quest’anno dall‘Aminess Maestral Hotel di Cittanova.

“Siamo molto felici, dopo la splendida accoglienza della scorsa edizione – dichiara il curatore nazionale di Vinibuoni d’Italia Mario Busso – di rinnovare l’appuntamento con le Finali Nazionali in lstria. Il legame nato nel 2011 grazie al direttore dell’Ente per il Turismo Denis Ivošević, si è consolidato nella sezione che la guida da diverse edizioni dedica agli autoctoni della regione, grazie anche al coinvolgimento di parte della nostra commissione regionale nella giuria ufficiale di Vinistra, con l’opportunità di visitare le cantine e degustare ogni anno in anteprima un centinaio di campioni di vini autoctoni nei giorni di valutazione dell’evento, approfondendo successivamente la vitivinicoltura istriana con gli assaggi dei vini che riceviamo dalle aziende dell’Istria croata”.

A seguito delle selezioni per individuare le aziende vitivinicole che entreranno nella nuova edizione della guida, i coordinatori regionali, tra più di 35000 campioni ricevuti, hanno individuato oltre 700 vini che si sono distinti per aver superato i 91 centesimi di valutazione, aggiudicandosi la Corona, assegnata dalle commissioni regionali.

I vini premiati si sono guadagnati inoltre l’accesso alle Finali Nazionali, dove concorreranno al raggiungimento della TOP 300, massimo riconoscimento assegnato dalla guida.

Le selezioni sono state condotte come ogni anno inflessibilmente alla cieca e i vini che si presentano alla prestigiosa kermesse rappresentano la migliore espressione raggiunta dai vignaioli della Penisola, del Brda Sloveno e dell’Istria Croata nel produrre vini autoctoni e spumanti Metodo Classico.

A selezionare i TOP 300, nelle due giornate di degustazione, saranno i curatori nazionali, Mario Busso e Alessandro Scorsone, ai quali si affiancheranno le commissioni parallele del progetto “Oggi le corone le decido io”, appuntamento unico nel panorama delle guide. Gli stessi vini che verranno esaminati dalla commissione di Vinibuoni d’Italia saranno valutati e votati da una giuria composta da sommelier, operatori, giornalisti e blogger, provenienti dall’Italia e dalla Croazia. Un’occasione davvero avvincente per chi opera nel mondo della comunicazione del vino e del turismo enogastronomico. Anche le Corone attribuite dalle commissioni di “Oggi le corone le decido io” verranno segnalate nella guida Vinibuoni d’Italia 2026 con una specifica icona e riportate sul sito www.vinibuoni.it.

Le Finali nazionali si concluderanno venerdì 3 ottobre nell’affascinante area in riva al mare dell’Aminess Maestral Hotel, con La notte delle Corone, una cena evento esclusiva, riservata ai giornalisti ospiti, media, istituzioni, rappresentanti degli enti turistici e marketing manager delle principali strutture ricettive dell’Istria Croata. Un menu dedicato alle eccellenze gastronomiche della regione, a cura dell’Ente per il Turismo dell’Istria e dell’Aminess Maestral Hotel, in abbinamento alla degustazione libera degli oltre 700 vini finalisti, provenienti da tutta Italia.

Redazione Centrale TdG