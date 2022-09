L’autunno dorato in Carinzia è bello anche per mangiare

©Franz Gerdl_KW

Festival in cui le specialità regionali sono protagoniste

L’autunno è la stagione migliore per vivere intensamente il soleggiato sud dell’Austria. È una periodo magico, perché sospeso tra estate e inverno. I caldi raggi del sole baciano le montagne e si specchiano nei laghi, che restituiscono luce dorata; il cielo diventa blu intenso e le cime delle montagne sembrano così vicine da poterle toccare. Le temperature rimangono piacevolmente calde e consentono di fare lunghe passeggiate nella natura.

L’autunno in Carinzia è anche sinonimo di festival gastronomici, dove i prodotti locali e stagionali, combinati tra loro, dànno vita a specialità tipiche di questa regione. Forse non tutti sanno che la Carinzia è stata la prima al mondo a meritare l’ambito riconoscimento di “destinazione Slow Food Travel” nelle valli Gail e Lesachtal/Weißensee, dove si può scoprire e gustare il meglio della cucina dell’Alpe Adria. In seguito si sono aggiunte la valle Lavanttal, la seconda zona Slow Food Travel della Carinzia, e la zona della Carinzia centrale. Attualmente, sono quindi 3 le zone turistiche che offrono “esperienze Slow Food”, dove gli ospiti sono invitati a conoscere i produttori direttamente e il lavoro che c’è dietro ogni prodotto particolare.

Di seguito, i principali eventi gastronomici in Carinzia d’autunno.

Hüttenkult nella regione di Villach

Il gran numero di rifugi nella regione di Villach – lago Faaker See – lago Ossiacher See permette di sperimentare la combinazione vincente di escursioni e delizie culinarie con tutti i sensi. Ad Hüttenkult (dal 5 settembre al 2 novembre 2022), sono 13 i rifugi che partecipano, di cui uno in Slovenia e un altro in Italia. Si tratta di un programma di queste tre zone turistiche, che unisce escursionismo e gastronomia. Con Hüttenkult è possibile andare alla scoperta del territorio e dei suoi abitanti e, contemporaneamente, gustare eccezionali esplosioni di sapori nei rifugi di montagna. Non solo rifugi, quindi, ma anche escursioni: dalle aspre cime delle Alpi Giulie, alle Caravanche, fino alle dolci colline dei Nockberge. Ogni rifugio ha le sue prelibatezze, tra cui tagliatelle al formaggio carinziano, specialità di selvaggina, Brettljause con pane fatto in casa, aspic della casa e padella della contadina. La nuova padrona di casa del Geigerhütte, ad esempio, offre ai suoi ospiti il guancia di manzo brasata. Il padrone di casa Giorgio del Rifugio Pellarini in Italia vi invita a gustare il tipico Piatto Pellarini friulano con frico e funghi, mentre al Koča v Krnici in Slovenia, Milena e Marko servono un tipico stufato sloveno – la jota. Una componente fissa dell’Hüttenkult è il pass di raccolta: chi si ferma in almeno quattro rifugi e ottiene un timbro, partecipa a un’estrazione a premi.

Per maggiori informazioni su Hüttenkult: https://www.huettenkult.at/it/

Paesaggi culinari – Tavole intorno al lago Millstätter See

Fino al 2 di novembre, per questo evento gli esclusivi palchi e i paesaggi naturali intorno al lago Millstätter See si trasformano in punti di ristoro culinari. Il concetto riflette ciò che rende speciale la regione: affascinanti esperienze nella natura, momenti unici con laghi e montagne, fascino del sud, agricoltura sostenibile e autentica proprio come richiesto da Slow Food. Una volta alla settimana, in luoghi a dir poco magnifici, le fastose tavole imbandite (ognuna con un tema diverso) danno prova della varietà e della ricchezza dell’offerta culinaria di questo territorio, così come dell’ospitalità della sua gente. Ogni tavola sarà assolutamente diversa dall’altra, anche come contesto.

La pietra dell’amore, il granato, è uno dei protagonisti della Tavola dei Granati.

Lo chef Mani Stadler non si limita a offrire raffinate prelibatezze culinarie, ma trasporta i suoi ospiti nel mondo delle esperienze del Granatium per un’esclusiva visita guidata notturna. Lo “spirito dello Zen” si risveglia nel Museo dei Bonsai di Günther Klösch, quando il padrone di casa guida i partecipanti attraverso il suo giardino giapponese. Qualcuno può preferire un menu di 5 portate con lo show chef Marco Krainer sul balcone da cui ammirare il cielo stellato. In programma c’è anche una serata umoristica a bordo della “Seenixe” con il comico Timo Klösch e una con intrattenimento magico con l’illusionista Dominik Pacher e menu straordinario.

Per ulteriori informazioni su Paesaggi culinari – Tavole intorno al lago Millstätter See: https://www.millstaettersee.com/it/regione-villaggi/paesaggi-culinari.html

Notti gastronomiche a Bad Kleinkirchheim

Dal 16 settembre all’8 ottobre, ogni venerdì e sabato, Bad Kleinkirchheim propone un viaggio culinario all’insegna del gusto, per immergersi nella cucina regionale e sostenibile della Carinzia e nella sua varietà di delizie. Una splendida collaborazione tra gli chef di Kirchheim e i produttori di Genussland Kärnten. La carne e i latticini provengono da allevatori della regione, le verdure sono scelte in base alla stagione. I temi incuriosiscono: “Gioie della vigna & il formaggio carinziano”, “Dal capriolo al lago”, “Verdure di tutto un po’” e “Specialità affumicate della regione”. Ogni sabato pomeriggio, dalle 14 alle 18, inoltre, è possibile partecipare al mercato delle prelibatezze regionali nei giardini delle terme, con degustazioni e possibilità di acquisto.

Le notti gastronomiche di Bad Kleinkirchheim prendono il via con un’escursione culinaria il 16 settembre, alle ore 17.00, con tappe all’Hotel Prägant, al Kärntnerhof, al Loy-Stubn nel Pulverer Spa World e all’Hotel Eschenhof. Il Cooking-show di Genussland Kärnten, Marco Krainer, ogni domenica tra il 25 settembre e il 30 ottobre, nel Bergrestaurant Kaiserburg (2 e 16 ottobre) o nel Panorama-Restaurant Nock IN (9/23 settembre e 23 ottobre), prepara direttamente sul posto, sotto gli occhi degli ospiti, piatti speciali.

Per ulteriori informazioni sulle Notti gastronomiche a Bad Kleinkirchheim: https://www.badkleinkirchheim.at/it/attrazioni-estate/notti-gastronomiche/

Per ulteriori informazioni: www.carinzia.at

Come raggiungere la Carinzia:

In auto da Venezia: 2 ore e mezza di viaggio.

In auto da Bologna: 4 ore di viaggio.

In auto da Milano: 5 ore di viaggio.

In treno da Venezia: 3 ore e 50 min. di viaggio (Villach).

In treno da Bologna: 5 ore e 30 min. di viaggio (Villach).

In treno da Milano: 6 ore e 30 min. di viaggio (Villach).

About Carinzia

La Carinzia è composta da 9 destinazioni turistiche: il lago Wörthersee con la Valle Rosental, Villach-Warmbad/Lago Faaker See/lago Ossiacher See, Hermagor-Nassfeld/Pramollo-Pressegger See/Weissensee/Lesachtal, Bad Kleinkirchheim/lago Millstätter See/monti Nockberge, Hohe Tauern – Parco Nazionale Alti Tauri; Klopeiner See e la Valle Lavanttal – Carinzia del sud, la Carinzia centrale, Katschberg-Rennweg e la valle Liesertal e Klagenfurt, che è la città capoluogo della Regione con 100.000 abitanti.

Per maggiori informazioni: www.carinzia.at

