L’Amaro Artista:  nuovo elisir dalla forte identità toscana

Forse una vecchia storia da bar, ma a Livorno si racconta che, nella seconda metà dell’Ottocento, pittori, musici e poeti approdavano in questa cittadina toscana in riva al mare alla ricerca di un misterioso elisir ambrato, capace di essere fonte di ispirazione per le loro opere. Fu una sorpresa aver ritrovato, grazie ad un susseguirsi di vicende fortunose, in un vecchio baule in soffitta, la ricetta autentica del 1860.

L’idea di fare rinascere questa tradizione locale è stata di quattro amici, riuniti nella società Euphoria srl, con la collaborazione tecnica della storica Distilleria Quaglia di Castelnuovo Don Bosco (AT), piccolo comune sulle colline piemontesi, ottenendo un liquore di tendenza, l’Amaro Artista. È il risultato in chiave moderna dell’infusione di 33 erbe e spezie, ciascuna scelta per le sue specifiche proprietà, con le stesse modalità di lavorazione previste dalla ricetta originale, senza aggiunta di aromi artificiali, conservanti e coloranti. Si lascia apprezzare sia a temperatura ambiente che ghiacciato, è un ingrediente versatile per la miscelazione nei grandi classici o nei cocktail d’autore e può accompagnare la nuova tendenza del food pairing.

Conosciuto da molti professionisti del settore per essersi aggiudicato lo scorso marzo la Gold Medal ai World-Spirits Award 2021 nella categoria Bitter/Amari alle Erbe ed è stato particolarmente apprezzato per il perfetto bilanciamento delle erbe e delle spezie impiegate nella ricetta. A livello olfattivo spicca un impeccabile equilibrio tra le note di testa, fresche e consistenti, e la sua delicata amarezza profumata da sbuffi di arancia. Al gusto, invece, l’Amaro Artista ha dato prova di essere molto aromatico, con una giusta alternanza tra accenti floreali, spezie ed erbe e con una sontuosa dolcezza non prevalente che dona al prodotto un perfetto equilibrio tra dolce, amaro e balsamico.

Anche il packaging è d’artista. La bottiglia non passa inosservata, lo stile grafico che richiama il liberty, i grandi baffoni e l’orologio a rappresentare l’eleganza di un gusto senza tempo. La scelta del carattere tipografico colorato in rosso ed il nome, un richiamo ai tanti artisti. In edizione limitata anche un confanetto che contiene la bottiglia di Amaro Artista accompagnato da una coppia di bicchierini personalizzati.

Amaro Artista è entrato a far parte della mappa interattiva degli Amari italiani promossa dalla neonata Associazione Nazionale Amari d’Italia e sarà sponsor dell’edizione 2021 del Mascagni Festival di Livorno. Inoltre Amaro Artista è il protagonista del cocktail Modigliani, realizzato dal bartender fiorentino Luca Manni (MoveOn dipiazza Duomo) e pubblicato sul libro Cocktail Estetica edizioni il Forchettiere.

Per Cinzia Ferro, titolare dell’Estremadura Cafè di Suna (Verbania) e pluripremiata barlady Il fascino dell’intreccio delle essenze di 33 erbe stuzzicate dalle spezie ed il tocco agrumato stimolano palato e papille ad un nuovo sorso ed uno ancora e… ancora! Un attimo di gusto e magia che invoglia a conoscere l’intrigante storia che nutre d’arte…

Distribuito capillarmente in Toscana, sta iniziando a farsi conoscere anche nel resto d’Italia, oltre ad essere in vendita nello store ufficiale del sito www.amaroartista.it

Redazione Centrale TdG