L’Alta Langa Montalbera accende la stagione delle bollicine per brindare all’estate con stile

L’estate si avvicina, portando con sé il desiderio di freschezza, leggerezza e convivialità. Per la stagione più luminosa dell’anno, Montalbera propone il suo fiore all’occhiello tra le bollicine piemontesi: l’Alta Langa DOCG, un Metodo Classico Pas Dosè Millesimato che incarna l’anima elegante e verticale delle colline piemontesi – conquistando al primo sorso. Cosa rende davvero speciale un brindisi estivo? La risposta è racchiusa in ogni calice di Alta Langa Montalbera: un Metodo Classico che sprigiona energia, finezza e un carattere autenticamente piemontese. Prodotto esclusivamente con uve Pinot Nero e Chardonnay coltivate ad alta quota in un’altitudine compresa tra i 400 e i 600 metri s.l.m., l’Alta Langa Montalbera è un vino raffinato, pensato per palati esigenti e per chi desidera accompagnare i momenti estivi con stile.

Le lunghe permanenze sui lieviti donano al vino note complesse di crosta di pane, agrumi canditi e fiori bianchi, mantenendo una straordinaria freschezza. La fermentazione avviene in acciaio inox a temperatura controllata (16-18°C), seguita da un affinamento di 36 mesi sui propri lieviti in ambienti a temperatura costante di circa 12°C. Il dégorgement viene effettuato senza l’aggiunta di liqueur d’expédition, utilizzando per la colmatura esclusivamente il vino della stessa cuvée, per esaltarne purezza e autenticità. La sua bollicina fine e persistente, l’eleganza floreale e gli aromi di agrumi e pan brioche evocano serate all’aperto, aperitivi panoramici e cene dal gusto ricercato.

Versatile e sofisticato – L’Alta Langa Montalbera, prodotto a Castiglione Tinella, è protagonista sia per aperitivi in terrazza sia per cene sotto le stelle. La sua struttura armoniosa lo rende perfetto in abbinamento a piatti di pesce, crudités e specialità gourmet. È il brindisi ideale per le giornate di sole.Pensata per essere condivisa, è la compagna perfetta per tramonti, picnic eleganti e cene estive a lume di candela. Un vino che racconta l’estate con classe, senza mai rinunciare al piacere.

Abbinamento d’autore: ostriche Fine de Claire Per un’esperienza gastronomica memorabile, ottimo è l’abbinamento con le ostriche Fine de Claire. La mineralità del frutto di mare trova nella freschezza e nella complessità aromatica dell’Alta Langa Montalbera un connubio ideale, capace di esaltare l’eleganza di entrambi. Un incontro di rara armonia con questa deliziosa bollicina che fa battere il cuore dell’estate.

MONTALBERA Montalbera è una cantina tecnologicamente all’avanguardia organizzata per interpretare al meglio il “frutto” che la terra annualmente dona, rispettando le tradizioni millenarie del territorio. Il risultato di questa crescita permette di affermare che circa il 60% del Ruchè di Castagnole Monferrato DOCG e circa il 15% del Grignolino d’Asti DOC “prodotto al mondo” “sgorga” dalle cantine Montalbera in Castagnole Monferrato. Montalbera è costituita da due cantine. La Cantina di Castagnole Monferrato di 110 ettari in un unico appezzamento è la sede per la vinificazione e l’affinamento dei vini ed è l’unica a poter esser visitata con un incoming a 360° che include le Wine Suites affacciate sullo splendido anfiteatro di vigneti. Una sala di degustazione professionale, un ristorante interno solo per “private tasting” e un “wine shop” con possibilità di degustazioni focalizzate anche sulle “annate fuori commercio” portano in essere un’eccellente accoglienza per l’appassionato e l’operatore del settore attento ed esigente. La seconda Cantina è sita a Castiglione Tinella (Langa), Regione San Carlo, terra natale del capostipite di famiglia, il Cavaliere Enrico Riccardo Morando, di 15 ettari in un unico appezzamento.Realtà alquanto rara nel panorama Piemontese dividersi tra Monferrato e Langa e poter dare una rappresentazione importante e qualitativa alle denominazioni Piemontesi emergenti e più qualificate.

Castagnole Monferrato – Cantina e Vigneti

Via Montalbera,1 – 14030 Castagnole Monferrato (AT)

Castiglione Tinella – Vigneti

Frazione San Carlo – 12053 – Castiglione Tinella ( CN )

Info: www.montalbera.it

Redazione Centrale TdG