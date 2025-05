La Trota nuota e… corre sui social!

Grand Tour delle Marche, lancia la sfida al web, con un contest dedicato al binomio creatività e acquacoltura.

Le migliori idee saranno presentate il 2 agosto ad una giuria di qualità che premierà la vincitrice con una speciale “Sefro Experience”.

Immaginate di poter staccare la spina dalla vita frenetica di tutti i giorni, mettere lo smartphone in borsa e soffermarvi ad ascoltare nuove storie e racconti, vivendo un’esperienza nuova fuori dall’ordinario. In questi luoghi di piena campagna marchigiana ai piedi dei Monti Sibillini, potrete immergervi nell’antica tradizione contadina e vivere un’esperienza sensoriale godendovi l’aria aperta, i sapori e i colori della madre terra. “Sefro Experience”, l’evento programmato nel Grand Tour delle Marche, ideato da Angelo Serri, Direttore di Tipicità Festival, sarà un’esperienza preziosa per dare solo il meglio della tradizione, dei paesaggi e dell’arte culinaria che solo le Marche può offrire. In attesa della prossima edizione de “La Trota e il Verdicchio”, in programma a Sefro (MC) nel weekend del 2 e 3 agosto prossimo, il Comune della suggestiva località, conosciuta come “Capitale europea della trota”, lancia un inconsueto contest.

Il percorso che condurrà all’edizione 2025 de “la Trota e il Verdicchio”, infatti, sarà animato da un concorso che vede protagonista il pesce tipico delle cristalline e fresche acque di questo lembo d’Appennino. Da rilevare che, non lungo il torrente Scarzito, bensì sul web correrà la sfida lanciata ad appassionati di cucina, chef o aspiranti tali, contest creator, ma anche semplici amatori che vogliano sfoderare tutta la propria creatività per mettere al centro il prelibato salmonide d’acqua dolce.

Avete nel cassetto una ricetta, magari tramandata dalla nonna, che veda protagonista la trota? Per i vostri aperitivi avete ideato un finger che fa impazzire i vostri amici? Oppure, più semplicemente, volete dar sfogo alla vostra creatività? Questo concorso è fatto per voi! Con quale obiettivo? Raccontare attraverso una ricetta a base di trota, sostenibilità, cultura del cibo ed identità di un territorio che vive dell’acqua e delle sue eccellenze per valorizzare l’acquacoltura.

Tradizione, innovazione o invenzione pura: ogni partecipante potrà scegliere se proporre un piatto della tradizione, una sua reinterpretazione o una creazione originale. Ma non basta cucinare: per partecipare occorre realizzare un video, di 2 minuti al massimo, da pubblicare sui social (Instagram, Facebook, TikTok o YouTube) con l’hashtag #latrotaeilverdicchio2025, ed iscriversi entro il 30 giugno 2025 compilando l’apposito modulo. Tutti i video correttamente iscritti saranno votabili online su tipicita.it dal 1 al 20 luglio. I tre più votati accederanno alla finale dal vivo sabato 2 agosto 2025, che si terrà a Sefro durante l’evento “La Trota e il Verdicchio”, sede di tappa del Grand Tour delle Marche. I finalisti presenteranno la propria ricetta ad una giuria tecnica che valuterà creatività, valorizzazione della trota e capacità comunicativa.

Il vincitore sarà premiato con una targa speciale ed una Sefro Experience, vale a dire un weekend immersivo alla scoperta della natura, dell’acquacoltura e delle tradizioni enogastronomiche locali. Ma non finisce qui! Infatti, anche tra i votanti online ci sarà un fortunato estratto che riceverà lo stesso premio. Un’iniziativa culturale e divulgativa promossa dal Comune di Sefro e cofinanziata dal Programma FEAMPA, che punta a promuovere la conoscenza e il valore della filiera dell’acquacoltura in modo originale, partecipato ed inclusivo. Perché il futuro del mare, ma anche dei fiumi, nasce dalla montagna, passando sulla nostra tavola!

Info: segreteria@tipicita.it – 0737/685623

