La trota e il Verdicchio 2026” – riparte dal contest per appassionati

A Sefro si riaccende la stagione della Trota

Dopo il successo della 34° edizione di Tipicità Festival, svoltosi nei primi giorni dello scorso mese di marzo presso il Fermo Forum, riprende il viaggio verso Riad, la capitale del regno saudita, sede di ESPO 2030 RIAD, prossima esposizione universale.

Angelo Serri ideatore e direttore di Tipicità, conferma la sua vocazione internazionale, aperta al mondo per far conoscere la Regione Marche, le sue culture, stili di vita, e far conoscere ambienti e bellezze naturali, che si è concretizzata con il recente viaggio in Cile nell’autunno del 2025 e terminato con uno stand all’esposizione internazionale di EXPO OSAKA 2025, a sua volta preceduto da Dubai 2020, ovvero la precedente esposizione universale, la prima del mondo arabo, tenutasi nella città degli emirati nel 2021 a causa del Covid. Ricordiamo che il ciclo aveva preso avvio con Milano 2015, dove il format di Tipicità era stata preso da esempio per tutte le regioni. Tra i grandi appuntamenti di: Grand Tour Marche 2026, ci sarà un invito aperto a cuochi, appassionati e creativi del gusto. Gran finale a luglio: in palio un week-end per due nel cuore verde delle Marche. C’è chi ama cucinare, chi sperimentare, chi sorprendere con un’idea semplice ma geniale. Poi c’è chi, davanti ad una trota, intravede già un piatto da raccontare. È proprio a loro che si rivolge la nuova edizione de “La Trota e il Verdicchio”, il contest che torna a mettere al centro creatività, gusto e territorio, con una formula ancora più coinvolgente ed un obbiettivo da centrare: la finalissima dal vivo, in programma a luglio, con i tre concorrenti più votati dal web. La nuova edizione dell’evento è stata lanciata nel corso della 34ª edizione di Tipicità Festival, in un appuntamento che ha immediatamente acceso curiosità e appetito. Starter d’eccezione di questa nuova avventura Gioacchino Bonsignore, caporedattore del TG5, nel corso di un evento che ha visto protagonisti anche i ragazzi dell’Istituto alberghiero Einstein-Nebbia di Loreto impegnati a reinterpretare i piatti proposti dai finalisti della prima edizione: la food blogger Laura Gioia e lo studente bolognese Leonardo Mantelli.

Il gran finale promette già spettacolo! I tre finalisti più votati online, infatti, si sfideranno nei locali del moderno Food Lab di Scienze Gastronomiche di UNICAM-Università di Camerino, inaugurato nel dicembre scorso. Una cornice perfetta per una sfida che parla di cucina, ma anche di futuro.

Conduttrice della finale sarà ancora Erika Mariniello, pronta a guidare il pubblico in una serata piena di gusto e dal ritmo vivace, affiancata da un panel di giurati chiamati a valutare tecnica, originalità e capacità di raccontare il territorio attraverso i sapori.

Il messaggio è semplice, tutti possono partecipare: cuochi navigati, appassionati della domenica, studenti, food lover, sperimentatori seriali, cultori della tradizione, inventori di nuovi abbinamenti. Basta una ricetta, un’idea ben riuscita e la voglia di lanciarsi. E per chi ama le sfide con finale memorabile, c’è un premio da sogno: un week-end per due persone dedicato ad avventura, wellness ed esperienze enogastronomiche esclusive nel cuore verde delle Marche. Una piccola fuga nella bellezza, da conquistare un piatto dopo l’altro.

“La Trota e il Verdicchio” è un progetto cofinanziato dal GALPA Marche nell’ambito del programma FEAMPA.

Le iscrizioni sono aperte! Ora è il momento di affilare le idee, accendere i fornelli e lasciarsi ispirare. È questo il primo passo dell’edizione 2026 de “La Trota e il Verdicchio”, che con i suoi appuntamenti cult tornerà a declinare il gusto e il senso della Trota nell’estate marchigiana.

Per iscriversi e informazioni: segreteria@tipicita.it e 0737/685623



Jimmy Pessina

Foto di Jimmy Pessina Tipicità