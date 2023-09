La Tropea Experience 2023: Tre giorni dedicati alla regina della Dieta Mediterranea, la Cipolla

La città di Tropea, gioiello della costa tirrenica, si prepara ad accogliere il tanto atteso evento annuale, La Tropea Experience 2023. Questo festival, dedicato alla celebrazione della Cipolla Rossa, il prodotto eccellente del Made in Calabria, attira appassionati, curiosi e esperti culinari da tutto il mondo. Dal 22 al 24 settembre, Tropea diventerà il cuore pulsante di un festival straordinario, offrendo una piacevole esperienza che coinvolgerà tutti i sensi.

L’evento sarà una fusione di colori, sapori e cultura, con una serie di attività eclettiche pianificate per il fine settimana. Organizzato dal Consorzio per la Tutela della Cipolla Rossa di Tropea Calabria IGP e dal Comune di Tropea, in collaborazione con il Gal Terre Vibonesi, il Flag dello Stretto e la ProLoco Tropea, il festival ha ricevuto il patrocinio della Regione Calabria, sottolineando l’importanza strategica di questa partnership per la promozione della Cipolla Rossa.

L’Assessore regionale all’Agricoltura, Gianluca Gallo, sottolinea il significato profondo di questo festival, definendo la Cipolla Rossa IGP di Tropea come “il simbolo della Calabria autentica” e sottolineando il ruolo cruciale che gioca nella promozione di una cucina autentica e sostenibile. Questo evento è un’opportunità per sfidare gli stereotipi alimentari dominanti e promuovere una cucina che valorizzi la biodiversità e la salute dei consumatori.

La Tropea Experience 2023 non si limita a mostrare il cibo; offre anche spazi per il dibattito su temi cruciali come l’ambiente, la sostenibilità, la salute e il rapporto tra cibo e territorio. Esperti e giornalisti gastronomici, tra cui Alberto Lupini, Roberta Garibaldi, Roberta Schira, Giuseppe Zimbalatti e Marco di Buono, parteciperanno a workshop e discussioni per approfondire questi temi importanti.

Il festival inizierà il 22 settembre alle 9 con il taglio del nastro da parte del presidente del Consorzio, Giuseppe Laria, l’Assessore regionale Gallo e il sindaco di Tropea, Giovanni Macrì. Saranno coinvolti 17 chef, tra cui nomi di spicco come Gaetano Alia, Massimo Olivadoti, Igles Corelli, e altri ancora, tra cui Ercole Villirillo, Luigi Quintieri, Pierluigi Vacca, Giuseppe Romano, Enzo Barbieri e Francesca Mannis.

Nell’edizione 2023 de “La Tropea Experience,” vedremo il ritorno di grandi chef e ambasciatori della Cipolla Rossa a livello internazionale, tra cui Igles Corelli, Max Mariola, Hironiko Shoda, Francesco Mazzei e Antonino Esposito. Uniranno le loro abilità a quelle del dinamico chef toscano Cristiano Tomei, noto volto televisivo e stella Michelin, e di Celestino Drago, chef amato dalle celebrità di Hollywood e pioniere della moderna cucina italiana sulla costa occidentale californiana.

La Tropea Experience 2023 è un evento imperdibile per gli amanti della buona cucina, della sostenibilità e della cultura calabrese. Questa manifestazione rappresenta una visione lungimirante della destinazione turistica, aprendo le porte all’autunno per prolungare l’estate e offrire un’esperienza unica. Non c’è momento migliore per scoprire le meraviglie della Cipolla Rossa di Tropea e tutto ciò che rappresenta.

Redazione Centrale TdG