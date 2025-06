La stagione della decortica al via: il sughero Amorim è pronto a nascere tappo

La leader mondiale di tappi di sughero è all’opera, con una filiera culturale, prima che produttiva, fondata sul rispetto della natura

Anche quest’anno, puntuale come un rito antico, è iniziata in Portogallo la stagione della decortica, il momento in cui le querce da sughero si spogliano della loro corteccia, dando origine al materiale naturale per eccellenza: il sughero. Per Amorim, leader mondiale nel settore, questo non è solo l’inizio di un processo produttivo, ma la celebrazione di un equilibrio perfetto tra natura, tradizione e innovazione.

Il 2025 si presenta come un anno favorevole: dopo abbondanti piogge primaverili, le dighe portoghesi sono piene oltre il 90%, condizione ideale per la salute delle foreste da sughero, già di per sé capaci di resistere a condizioni ambientali estreme. La decortica, che coinvolge oltre 3.000 lavoratori stagionali esperti, rappresenta inoltre una tra le attività agricole più specializzate e ben retribuite al mondo. Ne nasce un’opera che si tramanda per esperienza diretta, fatta di rispetto e conoscenza della pianta. La corteccia viene rimossa senza danneggiare l’albero, in un’operazione che può essere paragonata alla tosatura di una pecora: utile, rispettosa e necessaria.

È proprio in questa fase che la quercia da sughero dimostra tutta la sua potenza ecologica. Dopo la decortica, infatti, l’albero attiva un processo rigenerativo che gli permette di aumentare fino a cinque volte la sua capacità di assorbire CO₂. Un solo ettaro di sughereta può sequestrare fino a 14 tonnellate di anidride carbonica all’anno, rendendo queste foreste un alleato prezioso contro i cambiamenti climatici.

In quest’ottica, Amorim ha ottenuto la certificazione della Carbon Footprint in accordo con la norma ISO 14067. Si tratta di un traguardo importante: i tappi in sughero Amorim hanno ora una carbon footprint verificata e comunicabile lungo tutta la filiera. Questo consente, ad esempio, alle aziende vitivinicole che aderiscono al programma VIVA – Vino Sostenibile del Ministero dell’Ambiente italiano, di includere nel proprio bilancio di sostenibilità anche i crediti ambientali derivanti dall’uso del tappo in sughero. Un tappo, quindi, non è solo una scelta tecnica, ma una dichiarazione di intenti. “Sapere come vengono prodotti i tappi in sughero – afferma Carlos Santos, AD di Amorim Cork Italia – è un’opportunità per apprezzare davvero queste chiusure rispetto alle alternative in plastica, alluminio o composti fintamente naturali. I tappi in sughero garantiscono le migliori prestazioni nella conservazione del vino e sono anche interamente riciclabili, nonché generati da una risorsa naturale rinnovabile.”

Il processo, però, richiede tempo e pazienza. Dalla semina alla prima decortica passano 25 anni. I primi strati di corteccia servono solo per usi secondari; ci vogliono almeno 43 anni affinché la pianta produca sughero adatto alla fabbricazione dei tappi. E questo ciclo si può ripetere, ogni nove anni, per oltre due secoli sulla stessa pianta. A contrasto della desertificazione climatica, tuttavia, Amorim sta piantando 400.000 querce da sughero per arrivare entro quest’anno a 1.500.000 nuovi alberi. Ha inoltre acquistato nuovi ettari di foreste storiche per tutelarle e già da diversi anni ha adottato un innovativo sistema di irrigazione esclusiva e sostenibile. Dove viene piantata la pianta, viene creato un piccolo cratere con corteccia di pino. Al bisogno, passa il trattore che ha un sensore nel sistema di dosaggio sia per l’acqua che per i nutrienti e versa l’acqua solo quando necessario, così da ottimizzare la risorsa idrica secondo le necessità effettive della pianta, assicurando una crescita più sana e rapida alle querce. Infine, Amorim è anche precursore di un progetto di recupero del 95% delle ghiande che oggi vengono perse, per farne farine gluten free, ideali per diverse tipologie di diete. Il Portogallo, così, continua a essere il cuore pulsante della produzione mondiale, con oltre il 50% del sughero globale raccolto ogni anno.

Dietro ogni tappo Amorim, quindi, si trovano mani esperte, un ecosistema prezioso, una tecnologia all’avanguardia e una cultura produttiva fondata sul rispetto della natura. La decortica, in questo contesto, non è solo una fase tecnica ma un atto di cura verso l’ambiente. Una carezza che la pianta restituisce moltiplicando il proprio valore ecologico, anno dopo anno.

Il Gruppo Amorim è la prima azienda al mondo nella produzione di tappi in sughero, in grado di coprire da sola nel 2024 il 45% del mercato mondiale di questo comparto e il 28% del mercato globale di chiusure per vino; conta un totale di 56 filiali di cui 22 distribuite nei principali Paesi produttori di vino. Il Gruppo Amorim esporta in più di 100 Paesi e ha le sue aziende in 28 Paesi nei cinque continenti, investe ogni anno milioni di euro in ricerca, sviluppo e innovazione (R&S+I), e ha registrato nel 2024 un fatturato consolidato di 939,1 milioni di euro, di cui circa 5,3 miliardi di tappi, che rappresentano il 76,4% delle vendite consolidate.

Amorim Cork Italia, con sede a Conegliano (Treviso) si è confermata nel 2024 azienda leader del mercato del Paese e principale filiale del Gruppo Amorim. Con i suoi 75 dipendenti, nel 2024 ha registrato 643.947.000 milioni di tappi venduti per un fatturato di 77.208 milioni di euro, pari al +0,2% rispetto all’anno precedente. La leadership di Amorim è dovuta ad una solida rete tecnico-commerciale distribuita su tutto il territorio della penisola, ad un efficace servizio di assistenza pre e post vendita ma anche all’avanguardia dei suoi sistemi produttivi e gestionali e soprattutto del suo reparto Ricerca&Sviluppo, al quale si associa una spiccata sensibilità per la tutela dell’ambiente e in particolare per la salvaguardia delle foreste da sughero. Accento vigoroso anche quello sulle risorse umane, con una serie di iniziative di work-life balance per una migliore armonia tra vita personale e lavorativa della grande famiglia Amorim. Tra gli ultimi grandi traguardi raggiunti, infine, il compimento perfetto dell’economia circolare grazie alla linea SUBER, arredo di design nato dalla granina dei tappi raccolti dalle onlus del progetto ETICO (di Amorim stessa) e riciclati. Un’opera di sostenibilità divenuta anche culturale grazie alle mostre “SUG_HERO – Metaforme – Le mille vite di uno straordinario dono della natura, il sughero” per valorizzare l’elemento sughero e “Il passo del viandante” dedicata al territorio in cui la filiale ha messo radici.

