La seconda edizione di CHEFILM arriva a Torino

Mercoledì 20 marzo torna Chefilm. 9 Chef prepareranno 9 dei piatti più famosi della storia del Cinema, che il pubblico potrà gustare mentre guarda la sequenza del film da cui sono tratti. L’appuntamento è all’UCI Cinemas Torino Lingotto alle ore 19:30.

Dopo la prima edizione, che ha registrato il tutto esaurito in appena 48 ore, torna l’appuntamento con Chefilm, l’evento che porta al cinema la cucina del cinema.

Questa volta saranno 9 gli chef che interpreteranno altrettanti piatti tratti dai più famosi film della storia del cinema, rielaborandoli secondo il proprio estro e la propria personale filosofia di cucina.

«La prima edizione di Chefilm è stata una scommessa – dichiara Edoardo Gatti, co-owner dell’agenzia di eventi To Be. Volevamo creare un evento completamente nuovo, che non si fosse mai visto a Torino e in Italia, così abbiamo pensato di unire l’arte gastronomica alla settima arte e di mettere in scena uno spettacolo che coinvolgesse sia il gusto che la vista. La dinamica era affascinante e complessa allo stesso tempo: coinvolgere un gruppo di chef, affidare a ognuno di loro un piatto tratto da un film e farglielo preparare, così che potesse essere servito al pubblico direttamente al cinema. Nella nostra idea, gli invitati avrebbero potuto mangiare il piatto guardando la sequenza del film da cui era tratto, sostanzialmente un’esperienza dentro all’esperienza.»

La prima edizione di Chefilm, andata in scena mercoledì 24 gennaio, è stata proprio questo. Sono stati coinvolti 10 chef, ognuno dei quali ha reinterpretato in maniera del tutto personale un piatto tratto da una pellicola famosa.

Il pubblico, comodamente seduto all’interno di una sala cinematografica dell’UCI Cinemas Torino Lingotto, ha potuto gustare ogni portata guardando la sequenza del film da cui era tratta.

«È stata una grande sfida, perché la dinamica non era semplice – continua Pier Luigi Rosito, founder di To Be. Servire così tanti piatti in una sala cinematografica portava con sé più di una difficoltà: far arrivare i piatti in tempo a tutti gli ospiti, coordinare la proiezione con l’uscita delle pietanze, rendere ogni chef assoluto protagonista della scena. Per fortuna, in questo ci ha aiutato Luca Iaccarino, giornalista e critico gastronomico, che nel suo ruolo di anfitrione della serata ha coinvolto ogni chef in un breve speech nel quale poteva raccontare il suo ristorante, la sua filosofia di cucina e soprattutto la sua personale reinterpretazione del piatto. La serata è stata un successo, al punto tale che non abbia lasciato passare nemmeno due mesi prima di replicarla. I film a tema gastronomico sono tantissimi e il nostro sogno è quello di portarne al cinema tutti i piatti più famosi.»

CHEFILM: LA NUOVA EDIZIONE

La seconda edizione di Chefilm (già sold out) si terrà di nuovo all’UCI Cinemas Lingotto e andrà in scena mercoledì 20 marzo alle ore 20:30. A moderare la serata sarà il giornalista e critico gastronomico Luca Iaccarino.

Questa volta saranno 9 gli chef protagonisti, pronti a stupire il pubblico con la loro personale reinterpretazione di un grande classico gastronomico della storia del cinema.

Prima della proiezione gastronomica, alle 19:30, sarà servito un aperitivo con appetizer di benvenuto e una selezione di vini.

Di seguito, gli chef e i piatti della serata:

Daniele Eusebi del ristorante Oinos presenterà “Che piacere rivederti: Cocktail di gamberi e chips di riso nero”, un piatto tratto dal film “ The Blues Brothers ”.

del ristorante Oinos presenterà “Che piacere rivederti: Cocktail di gamberi e chips di riso nero”, un piatto tratto dal film “ ”. Miguel Bustinza del ristorante Vale un Perù presenterà “Causa: Sformato di patate all’ajì amarillo, escabeche di rombo alla griglia, coulis di spinaci, salsa di pomodoro e olive viola peruviane, ravanello daikon, finta carota grattugiata croccante, un piatto tratto dal film “ Chef ”.

del ristorante Vale un Perù presenterà “Causa: Sformato di patate all’ajì amarillo, escabeche di rombo alla griglia, coulis di spinaci, salsa di pomodoro e olive viola peruviane, ravanello daikon, finta carota grattugiata croccante, un piatto tratto dal film “ ”. Luca Icardi del ristorante Smith’s British presenterà “Beef cheek and ale pie: Torta con guancia di manzo stufato nella Birra scura con sugo d’arrosto e cavolo rosso”, un piatto tratto dal film “ Labor Day ”.

del ristorante Smith’s British presenterà “Beef cheek and ale pie: Torta con guancia di manzo stufato nella Birra scura con sugo d’arrosto e cavolo rosso”, un piatto tratto dal film “ ”. Michela Quaglio del ristorante Between presenterà “Cioccolato, caramello, sakura”, un piatto tratto dal film “ La fabbrica di cioccolato ”.

del ristorante Between presenterà “Cioccolato, caramello, sakura”, un piatto tratto dal film “ ”. Davide Cristaldi del ristorante De Gustibus presenterà “Pastrami bun 2.0 materia e conservazione”: Japan bun, girello marinato, broccolo fermentato, té nero, barbabietola e senape”, un piatto tratto dal film “ Harry ti presento Sally ”.

del ristorante De Gustibus presenterà “Pastrami bun 2.0 materia e conservazione”: Japan bun, girello marinato, broccolo fermentato, té nero, barbabietola e senape”, un piatto tratto dal film “ ”. Luca Varone del ristorante Guarini presenterà “Snack di boeuf bourgignonne”, un piatto tratto dal film “ Julie and Julia ”.

del ristorante Guarini presenterà “Snack di boeuf bourgignonne”, un piatto tratto dal film “ ”. Carmelo Damiano del ristorante Giudice presenterà “Kill Beef: Tataki di vitello piemontese su crema di patate alla paprika affumicata e gel di teriyaki”, un piatto tratto dal film “ Kill Bill ”.

del ristorante Giudice presenterà “Kill Beef: Tataki di vitello piemontese su crema di patate alla paprika affumicata e gel di teriyaki”, un piatto tratto dal film “ ”. Mimmo Girioli del ristorante La Piola di via Piol presenterà “Piola Burger: Cruda di vitello, senape in grani, tomino mantecato e spinacino”, un piatto tratto dal film “ Pulp Fiction ”.

del ristorante La Piola di via Piol presenterà “Piola Burger: Cruda di vitello, senape in grani, tomino mantecato e spinacino”, un piatto tratto dal film “ ”. Giulio Carlo Ferrero del ristorante San Giors presenterà “Antipasto Gianduja”, un piatto tratto dal film “Ratatouille”.

Informazioni

L’evento si terrà mercoledì 20 all’UCI Cinemas Torino Lingotto.

L’appuntamento è per le ore 19:30.

Per ulteriori informazioni: 011.19478575

Chiamare dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 18:00, dal lunedì al venerdì.

Redazione Centrale TdG