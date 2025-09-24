La scuola di cucina di Mercato Centrale Torino riapre le sue porte con un ricco palinsesto

Da ottobre e fino a Natale, tornano le attività culinarie con un calendario ricco di sapori, storie e passione

Luogo di cucina, di sapori, di bontà. Ma anche di didattica, di insegnamento, di cultura. Mercato Centrale Torino ha sempre cercato di coltivare la sua vocazione originale, quella di uno spazio di aggregazione sociale, dove si impara, si insegna, si ascolta, ci si diverte e ovviamente sì, si mangia anche.

A tutto questo corrisponde il progetto della scuola di cucina di Mercato Centrale Torino, che ha da sempre una sua bellissima sede, moderna e attrezzata, al primo piano della struttura di Porta Palazzo. Ed ecco che da ottobre la scuola di Mercato Centrale Torino riapre le sue porte, con un ricco palinsesto di appuntamenti gastronomici guidati dai protagonisti di Mercato Centrale, ovvero gli artigiani delle botteghe, che mettono al servizio del progetto il loro talento, il loro carisma e la loro impronta culinaria, così caratteristica, diversa e colorata per ciascuno di loro.

Ogni appuntamento sarà un mix di teoria, pratica e divertimento: tra lezioni, approfondimenti, chiacchiere tra i fornelli e momenti in cui mettere (letteralmente) le mani in pasta.

A guidare gli appuntamenti con la scuola di cucina di Mercato Centrale Torino saranno, da ottobre a dicembre, tre mondi, tre stili, per un’unica grande avventura del gusto: Emporio Sabaudo punterà sulle meraviglie del Piemonte; Cime di Rapa proporrà ricette con i profumi e i sapori autentici della Puglia; Akira Yoshida farà viaggiare fino in Giappone con la sua raffinata cucina d’Oriente.

Un viaggio gastronomico che attraversa tradizioni, territori e tecniche, sempre con un unico obiettivo: innamorarsi del cibo e approfondire stili e tecniche per apprezzare meglio i piatti e i sapori.

Ecco il programma con i dettagli di tutti i corsi:

Giovedì 2, 9 e 16 ottobre dalle 18 alle 21, ci sarà il ciclo di incontri Lievitati al Centrale – Pane, Dolci, Senza Glutine con Emporio Sabaudo. Un ciclo di masterclass dedicato ai lievitati in versione gluten free, per scoprire che senza glutine non significa senza gusto.

Tra profumi di pane appena sfornato e dolci da credenza irresistibili, ogni lezione sarà un viaggio sensoriale tra tecnica, passione e ingredienti di qualità.

Oltre alle lezioni pratico-teoriche con momenti di degustazione finale, la partecipazione ai corsi prevede un kit in omaggio con una selezione di prodotti offerti da Pronto Service e tanti sconti esclusivi nelle botteghe del Mercato Centrale utilizzabili anche subito dopo la lezione.

Dal 23 ottobre al 13 novembre, ogni giovedì dalle 19 alle 21, si terrà il ciclo di incontri Profumi del Sud – La Puglia in Cucina con Cime di Rapa.

Quattro appuntamenti per innamorarsi della cucina pugliese fatta di ingredienti semplici, ma scelti con cura, e di ricette che profumano di casa, terra e tradizione.

Un’immersione nella cultura gastronomica del Sud, tra piatti contadini, sapori di mare e focacce da sogno. Gli incontri prevedono dei focus tematici su: il legume tipico della Puglia, ovvero le fave; la cucina contadina e il ciambotto di verdure; il polpo in pignata e la tipica focaccia barese e con cipollata.

Giovedì 20 novembre e 4 dicembre dalle 19 alle 21, si vola in Asia con Akira Yoshida e il suo ciclo di incontri Viaggio in Giappone – tra Ramen e Gyoza.

Un doppio appuntamento per immergersi nei sapori autentici della tradizione giapponese.

Con la guida esperta di Akira Yoshida si scopriranno due dei piatti più amati della cucina nipponica: il ramen, comfort food per eccellenza, e i gyoza, deliziosi ravioli croccanti fuori e succosi dentro.

Il primo è un vero laboratorio di gusto per scoprire tutti i segreti del ramen: approfondimento sulle varie tipologie di brodo (shoyu, miso, shio, tonkotsu), tecniche base di preparazione del brodo, preparazione delle guarnizioni perfette (uova marinate, carne, alghe, verdure e molto altro) e a concludere degustazione finale del ramen realizzato. Un corso per chi vuole mettere le mani (e il cuore) dentro una ciotola di puro umami..

Nel secondo incontro si esplora l’universo dei gyoza, spaziando dall’impasto al ripieno, piega dopo piega. Il corso insegna la tecnica di preparazione della sfoglia artigianale e del ripieno a base di carne, cavolo, aglio e zenzero e le varie tecniche di chiusura e cottura perfetta. Ovviamente non mancherà l’assaggio dei gyoza preparati!

Tutti i corsi saranno acquistabili online a partire da metà settembre, tramite un link dedicato: https://app.aloesuite.com/app/widgets/1f08fc80-aaff-6862-823f-0645365046d5. Il costo della lezione singola è di 40€. Per qualsiasi domanda o curiosità, scrivere a info.torino@mercatocentrale.it.

Il Mercato Centrale Torino

Ideale piazza delle bontà in cui cibo e cultura si incontrano, il Mercato Centrale Torino è uno spazio di 4.500 mq dislocati su tre piani dove scoprire le botteghe degli artigiani, fare la spesa e partecipare a una serie di eventi – tutti gratuiti – tra incontri, dibattiti e laboratori rivolti a grandi e piccini. Si trova in Piazza della Repubblica 25 ed è aperto tutti i giorni.

INFO

Redazione Centrale TdG