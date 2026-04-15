La Sardegna a Vinitaly 2026, l’identità di un’isola nel mosaico dei suoi territori

Ottanta espositori e un fitto programma di degustazioni raccontano a Verona un comparto capace di unire biodiversità, qualità produttiva e nuove frontiere dell’enoturismo. Dal Padiglione 8 la Regione lancia una visione strategica che trasforma il patrimonio vitivinicolo in esperienza e destinazione, tra grandi classici e vitigni emergenti.

Un racconto articolato e distintivo ha accompagnato la partecipazione della Regione Sardegna alla 58ª edizione di Vinitaly, in scena a Verona dal 12 al 15 aprile. Nel Padiglione 8, nei tre giorni di Salone, la mappa degli 80 espositori nello stand sardo ha restituito la visione di un’isola che nel vino continua a tenere insieme radicamento territoriale, biodiversità ampelografica, qualità produttiva e nuove occasioni di sviluppo legate all’enoturismo e alla trasformazione gastronomica.

L’ Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-pastorale ha curato sette degustazioni tematiche che, esulando dalla logica della semplice vetrina, hanno restituito la profondità del sistema vino Sardegna. “Il tempo del vino” si è concentrata sul tema dell’evoluzione e della complessità; “Nuove forme: vini sardi per formaggi in evoluzione” ha incrociato il bicchiere con la sperimentazione lattiero-casearia dell’isola; “I vini che esaltano il suino di razza sarda” e “Vini dolci e cibi salati, l’abbinamento che cambia le regole” hanno spinto il racconto verso accostamenti identitari e non scontati; “I molti volti del Bovale”, “Come i microclimi modellano i vini sardi” e “Il dialogo tra vini e sapori a km0” hanno infine riportato al centro il rapporto fra vitigno, paesaggio, cucina e denominazioni.

La Sardegna vitivinicola, un mosaico di territori e interpretazioni.

Da una parte i grandi riferimenti ormai consolidati come Vermentino, Cannonau, Carignano e Vernaccia, dall’altra una costellazione di vitigni e denominazioni che continuano a raccontare l’originalità produttiva dell’isola, dal Bovale al Cagnulari, dal Nuragus alla Malvasia: la Sardegna si propone come uno dei sistemi più riconoscibili del Mediterraneo vitivinicolo, grazie a un patrimonio regionale che comprende oggi 15 Indicazioni geografiche tipiche e 18 Denominazioni di origine controllata, cui si aggiunge la DOCG Vermentino di Gallura, dentro una superficie vitata di circa 27 mila ettari.

A rendere ancora più leggibile questa identità è il nesso, sempre più forte, tra vino e territorio. Nella narrazione portata a Vinitaly è emersa una Sardegna che non separa il prodotto dal contesto che lo genera: il vino dialoga con le coste e con le aree interne, con i suoli sabbiosi del Sulcis e quelli granitici della Gallura, con la macchia mediterranea, con le altitudini, con i venti, con i microclimi. Un legame che non è dettaglio estetico, bensì elemento economico e strategico, perché oggi il valore competitivo di molte produzioni passa proprio dalla capacità di trasformare il territorio in racconto credibile, esperienza e destinazione. Non a caso, nel palinsesto regionale hanno trovato spazio anche iniziative dedicate a enoturismo, valorizzazione archeologica del vino e promozione delle denominazioni.

In questo senso, il programma portato a Verona dalla Regione Sardegna restituisce la geografia di un comparto che tiene insieme cooperative storiche, aziende private, piccole produzioni, realtà biologiche, cantine già ben inserite nei mercati e produttori impegnati su recupero varietale, sostenibilità e ospitalità. “Al Vinitaly 2026 la Sardegna arriva con oltre 100 aziende e un programma pensato per restituire, in modo concreto, la varietà e la forza del comparto vitivinicolo regionale: dalle denominazioni più riconosciute come Vermentino, Cannonau e Carignano, fino ai vitigni meno diffusi e alle produzioni che stanno emergendo grazie al lavoro di ricerca e innovazione. È una presenza che tiene insieme territori molto diversi, coste e aree interne, piccole produzioni e realtà strutturate, e che racconta un sistema capace di evolversi senza perdere il legame con la propria identità – ha spiegato Francesco Agus, Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-pastorale della Regione Sardegna – Il programma della Sardegna, tra degustazioni, incontri e momenti di approfondimento, restituisce l’idea di una Sardegna dinamica, dove il vino dialoga con il cibo, con i territori e con le nuove forme di turismo. È un invito a scoprire un patrimonio che continua a evolversi, senza perdere le proprie radici, e che oggi più che mai rappresenta una leva strategica per lo sviluppo economico e culturale dell’isola”.

Un trend positivo in continua crescita

La partecipazione sarda si inserisce in una fase in cui il vino resta uno degli assi più solidi dell’agroalimentare italiano. Secondo i più recenti rapporti Ismea, nel 2024 la filiera vitivinicola nazionale ha raggiunto 14 miliardi di euro di fatturato, con oltre 8 miliardi di export, con il sistema delle indicazioni geografiche del vino che continua a rappresentare una parte decisiva del valore del settore. Per la Sardegna, il comparto vino a denominazione ha espresso un valore della produzione di 143 milioni di euro nel 2023, mentre il complesso dell’economia Dop e Igp regionale di cibo e vino ha toccato 682 milioni, con una crescita del 19% che ha collocato l’isola come prima regione del Mezzogiorno e delle isole per incremento annuo. Alcuni segnali di mercato confermano, inoltre, che il lavoro sulle denominazioni può produrre valore anche in termini di reputazione e prezzo. Il Vermentino di Gallura, unica DOCG della Sardegna, ha raggiunto nel 2023 un valore di 215 euro per ettolitro, in crescita del 2,6%, collocandosi tra i vini italiani con la performance più alta.

Redazione Centrale TdG